حكم عمر البشير السودان لمدة ثلاثين سنة إثر انقلاب عسكري في عام 1989. وفي أبريل/ نيسان عزل الجيش السوداني البشير بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله عن السلطة. شهدت فترة حكمه تقسيم السودان وعدة حروب في دارفور والجنوب.

شهدت السودان في عهد الرئيس عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود أخطر الاحتجاجات والحروب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان واندلاع حرب أهلية في إقليم دارفور. وفي عامي 2009 و 2010 أصدرت المحكمة الجائية الدولية مذكرات اعتقال بحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. والبشير من مواليد شمال السودان عام 1944، وقد تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 وشارك في حرب أكتوبر 1973 على الجبهة المصرية.