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عمر البشير

حكم عمر البشير السودان لمدة ثلاثين سنة إثر انقلاب عسكري في عام 1989. وفي أبريل/ نيسان عزل الجيش السوداني البشير بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله عن السلطة. شهدت فترة حكمه تقسيم السودان وعدة حروب في دارفور والجنوب.

شهدت السودان في عهد الرئيس عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود أخطر الاحتجاجات والحروب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان واندلاع حرب أهلية في إقليم دارفور. وفي عامي 2009 و 2010 أصدرت المحكمة الجائية الدولية مذكرات اعتقال بحقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. والبشير من مواليد شمال السودان عام 1944، وقد تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 وشارك في حرب أكتوبر 1973 على الجبهة المصرية.

KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

البرهان: ما قام به الجيش ليس انقلاباً وإنما لتصحيح المسار 26.10.2021

في كلمة ألقاها منذ حلّ الجيش للحكومة الانتقالية، ألقى عبد الفتاح البرهان كلمة شدد فيها بـ "التزام الجيش" بالمرحلة الانتقالية والعمل على استكمال الهياكل القانونية وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.
KHARTOUM, SUDAN - OCTOBER 18: Sudanese protesters take part in a sit-in demanding the government dissolution over poor living conditions, outside the presidential palace in the Sudanese capital Khartoum on October 18, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

السودان- مظاهرات ضد الحكم العسكري وسط مخاوف من وقوع صدامات 21.10.2021

في يوم يحمل أهمية رمزية، يشارك مناصرو الحكم المدني في السودان في مظاهرة تتزامن مع مواصلة المطالبين بالحكم العسكري اعتصامهم. وضع يزيد المخاوف من حدوث مواجهات بين الطرفين على الرغم من كل دعوات التهدئة.

14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحقيق إستقصائي - كيف سيطر رجال البشير على شركة "سوداتل" للاتصالات؟ 03.10.2021

يكشف هذا التحقيق المستند إلى وثائق مسربة عن تحالف ضمّ رجالاً مقربين من الرئيس السابق البشير، كيف تمت السيطرة على أسهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالسودان. التحقيق لشبكة "أريج" ضمن مشروع أطلق عليه اسم "أوراق باندورا".
25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟ 09.09.2021

بعد الانتفاضات التي شهدتها عدة دول عربية عام 2011، تمكن عدد من الأحزاب الإسلامية من الفوز في الانتخابات والوصول إلى الحكم. لكن، وبعد مرور عقد على "الربيع العربي" يتحول التيار وبشكل تدريجي ضد الإسلاميين.

14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السودان يوافق على تسليم البشير ومطلوبين آخرين للجنائية الدولية 11.08.2021

قرّرت الحكومة السودانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية. يأتي ذلك بعدما صادق السودان على القانون الأساسي للمحكمة.

30.06.21 *** Sudanese march during a demonstration in the capital Khartoum urging the government to step down over delayed justice and recent harsh economic reforms, on June 30, 2021. - The demonstrations were triggered by growing popular discontent against a recent government and IMF-backed reforms to slash subsidies on petrol and diesel more than doubling the price. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

مظاهرات تعم السودان احتجاجا على "إصلاحات صندوق النقد" 30.06.2021

شهدت مدن سودانية مختلفة مظاهرات شارك فيها المئات، طالبوا فيها بتنحي الحكومة، ورفعوا شعارات "إسقاط النظام" بسبب إصلاحات اقتصادية مدعومة من صندوق النقد يعتبرونها "قاسية جدا". والحكومة تعتقل العشرات من أنصار حزب المؤتمر.
epa04295832 A handout photograph made available on 02 July 2014 by the African Union _ United Nations Mission in Darfur (UNAMID) shows UNAMID troops from Tanzania, deployed in Khor Abeche, South Darfur, conducting a routine patrol in Karbab village, where the community reported threats by other tribes, Sudan, 01 July 2014. UNAMID reinforced the number of patrols in villages around Khor Abeche, where on March 22 over 300 heavily armed men set fire to dozens of shelters in a camp for displaced people and stole livestock belonging to the residents. EPA/ALBERT GONZALEZ FARRAN / UNAMID / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بعد انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور.. مخاوف من تجدد العنف 31.12.2020

بعد 13 عاماً من العمل، قررت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور إنهاء عملها في الإقليم، الأمر الذي أثار مخاوف البعض عقب نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.
A Sudanese man wearing a face mask waves his country's national flag during protests in the capital Khartoum to mark the second anniversary of the start of a revolt that toppled the previous government, on December 19, 2020. - Frustrated by the lack of change in their daily lives, thousands of demonstrators, mostly young, marched in several towns in Sudan. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

في ذكرى الانتفاضة.. مظاهرات في السودان تطالب بـ"إسقاط النظام" 19.12.2020

في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني السابق أحمد البشير، تظاهر الآلاف من السودانيين في عدة مدن بالبلاد ضد الحكومة الانتقالية، كما رفعوا شعار"الشعب يريد إسقاط النظام".

Protesters clash with riot police during demonstrations, in Kasserine, Tunisia December 25, 2018. REUTERS/Amine Ben Aziza

عشر سنوات على "الربيع العربي" ..أحلام تراوح مكانها 17.12.2020

قبل عشر سنوات، انطلقت ثورات "الربيع العربي" وشهدت المنطقة انهياراً سريعاً لأنظمة بدا أن الخلاص منها مستحيلا، لكن تحولت الأحلام في بعض الدول إلى كوابيس ولم يمنع ذلك حدوث موجة احتجاجات ثانية. فماذا تبقى من "الربيع العربي"؟
Sadiq al-Mahdi, Sudan's ex-prime minister and leader of the opposition Umma Party, addresses supporters as he speaks in a mosque in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on December 19, 2018. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني بتداعيات كورونا 26.11.2020

توفّي الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989، عن 84 عاماً في الإمارات بتداعيات كورونا، والحكومة السودانية تعلن الحداد لثلاثة أيام.

Sudan's Sovereign Council Chief General Abdel Fattah al-Burhan, South Sudan's President Salva Kiir, and Chad President Idriss Deby attend the signing of peace agreement between the Sudan's transitional government and Sudanese revolutionary movements to end decades-old conflict, in Juba, South Sudan October 3, 2020. REUTERS/Jok Solomun

ألمانيا ترحب باتفاق السلام التاريخي بين حكومة الخرطوم ومجموعات مسلحة 03.10.2020

كان إنهاء النزاعات الداخلية في السودان أولوية قصوى للحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واليوم تم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين السودان وجماعات مسلحة، رحبت به ألمانيا وقالت "سنواصل دعمنا قدر الإمكان".

14.01.2020 *** Members of the Rapid Support Forces, a paramilitary force operated by the Sudanese government, patrol on a street in Khartoum, Sudan, Tuesday, Jan. 14, 2020. A Sudanese official said Tuesday, that security forces have contained an armed protest from within the security apparatus, amid reports of unrest. Earlier Tuesday, workers had told travelers at the airport in Sudan's capital that the facility will be closed temporarily amid reports of unrest in the country. (AP Photo/Nariman EL-Mofty) |

السودان- العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات عسكريين 24.07.2020

عثرت السلطات السودانية في مدينة أم درمان على مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطاً أعدموا قبل عشرين عاما لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضدّ الرئيس في حينه عمر البشير، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في السودان.
14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السودان- بدء محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989 21.07.2020

تبدأ اليوم محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون بتهمة الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989. يقول ممثلوا الاتهام في القضية إن عقوبة الانقلاب قد تصل إلى الإعدام.
KHARTOUM, SUDAN - JUNE 30: Sudanese demonstrators stage a protest demanding the full implementation of revolutionary objectives from the interim government in the east of the capital Khartoum, Sudan on June 30, 2020. Tens of thousands of Sudanese took to the streets in several cities and the capital calling for reforms and demanding justice for those killed in anti-government demonstrations that ousted president Omar al-Bashir last year. The protests went ahead with security forces deployed in force and despite a tight curfew since April designed to curb the spread of the novel coronavirus. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

التحديات مازالت كثيرة.. السودان "يخلع عباءة الإسلاميين" 13.07.2020

بعد نحو أربعة عقود من تطبيقها، ألغى السودان قوانين وضعها إسلاميون توالوا على حكمه. سودانيون رحبوا بالتعديلات، لكن وجدوها غير كافية، "فالقانون كالعملة يجب أن يكون موحداً ولا يميز بين مسلم وآخر غير مسلم".
A picture taken on June 13, 2020, shows members of a forensic team at a cemetary, where a mass grave of conscripts killed in 1998 was discovered, in the Sahafa neighbourhood, south of the Sudanese capital Khartoum. - Sudan's public prosecutor announced the discovery of a mass grave of conscripts killed in 1998 after trying to flee a military camp. The committee tasked with investigating the killings at Ailafoon military camp found the mass grave in the past four days after hearing witness accounts, said public prosecutor Tagelsir al-Hebr, without giving details on the number of bodies found. (Photo by - / AFP)

"مقبرة جماعية" في السودان.. توقيت الاكتشاف ودلالاته! 16.06.2020

اكتشاف "مقبرة جماعية" لمجندين سودانيين قضوا في العام 1998 يعيد للأذهان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. النائب العام السوداني يقول إن التحقيق في القضية شائك ومعقد لعدة أسباب.
Sudan's ex-president Omar al-Bashir appears in court in the capital Khartoum on August 31, 2019 to face charges of illegal acquisition and use of foreign funds. - Authorities seized 6.9 million euros, $351,770 and 5.7 million Sudanese pounds at (Bashir's) home which he acquired and used illegally, said judge Al-Sadiq Abdelrahman. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP) (Photo credit should read EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

ممتلكات البشير المصادرة حتى الآن ليست سوى "قمة جبل الجليد" 31.05.2020

صادرت السلطات السودانية منذ الإطاحة بعمر البشير قبل أكثر من عام، شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارا. وماتزال لجنة مكافحة الفساد في البلاد تجري التحريات للكشف عن الحقيقة بكاملها.
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