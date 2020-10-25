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عمران خان

عمران خان اسم معروفي في عالمي السياسة والرياضة، فهو رئيس الوزراء الباكستاني ولاعب كريكت دولي سابق. بعد اعتزاله الرياضة أسس خان حركة الانصاف الباكستانية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية عام 2018.

درس عمران خان السياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد البريطانية وتخرج منها عام 1975. مارس رياضة الكريكت منذ سن المراهقة ولمع فيها كلاعب وقائد لفريق الكريكت الباكستاني الذي فاز تحت قيادته بعشرات المباريات المحلية والدولية. وفي عام 1992 اعلن اعتزاله لرياضة الكريكت ليدخل بعد ذلك معترك السياسة ويصل إلى أعلى منصب في بلاده.

Screenshot DW Exklusivinterview mit Imran Khan

بعد أردوغان.. عمران خان يتهم ماكرون بـ "مهاجمة الإسلام" 25.10.2020

بعد الرئيس التركي أردوغان ها هو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوجه انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي ماكرون متهما إياه بـ"مهاجمة الإسلام". تزامن ذلك مع ارتفاع حدة الدعوات المطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية.
Firefighters spray water on the wreckage of a Pakistan International Airlines aircraft after it crashed at a residential area in Karachi on May 22, 2020. - A Pakistani passenger plane with nearly 100 people on board crashed into a residential area of the southern city of Karachi on May 22. (Photo by Rizwan TABASSUM / AFP) (Photo by RIZWAN TABASSUM/AFP via Getty Images)

باكستان - نجاة شخصين فقط ومقتل 97 في تحطم الطائرة المنكوبة 23.05.2020

أكدت سلطات الصحة الباكستانية مقتل 97 شخصاً من ركاب الطائرة والتي كان على متنها 91 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أفراد في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي، وتم تحديد هوية 19 شخصاً حتى الآن.
Men distribute food to people on the first day of the Islamic holy month of Ramadan in Karachi on April 25, 2020. (Photo by Rizwan TABASSUM / AFP)

هكذا استقبل الباكستانيون أول أيام رمضان في زمن كورونا! 25.04.2020

أذعنت الحكومة في باكستان للضغوط وسمحت بأداء الصلوات والتجمعات في أول أيام شهر رمضان. وفي تجاهل لتحذيرات منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء المحلية تدفق الباكستانيون كالمعتاد على الأسواق والمساجد.
In this picture taken on August 12, 2019, security personnel patrol a street during a lockdown in Srinagar. - Indian troops clamped tight restrictions on mosques across Kashmir for Eid al-Adha festival, fearing anti-government protests over the stripping of the Muslim-majority region's autonomy, according to residents. (Photo by STR / AFP)

كشمير تبدو كبرميل بارود وباكستان تتحدث عن مقتل جنود 15.08.2019

رغم أن الاشتباكات تحدث بصورة متكررة هناك، لكنها تكتسب بعدا جديدا هذه المرة إذ تأتي بعد إلغاء الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. القرار الهندي أثار حفيظة باكستان التي توعدت "بالقتال حتى النهاية".

Soldiers of the Indian Border Security Force (BSF) patrol on the international border between India and Pakistan at Garkhal post in the Akhnoor sector, near the northern Indian city of Jammu, the winter capital of Kashmir on 28 September 2007 EPA/JAIPAL SINGH +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Singh

كشمير.. باكستان تهدد بـ "جميع الخيارات الممكنة" 06.08.2019

قالت باكستان إنها تدرس زيادة الضغط الدبلوماسي والعسكري على الهند بعد إلغاء نيودلهي وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، الأمر الذي يثير المخاوف من موجة جديدة من التوترات بين الجارتين النوويتين.
Delegates arrive to attend a two-day gathering of the Taliban and Afghan opposition representatives at the President Hotel in Moscow on February 5, 2019. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

طالبان تعلن عن مباحثات "سلام" مع واشنطن في باكستان 13.02.2019

أعلنت حركة طالبان الأربعاء أنّ مفاوضيها سيلتقون مبعوثين أميركيين لإجراء مباحثات هذا الشهر في إسلام أباد بالإضافة للقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

ARCHIV +++ Der frühere pakistanische Cricket-Star Imran Khan setzt jetzt auf eine politische Karriere. Während einer Wahlkundgebung in Karatschi am 15.12.1996 gab er sich siegesgewiß.In Pakistan finden am 3.2.1997 Parlamentswahlen statt. |

لاعب كريكيت سابق يفوز بالانتخابات الباكستانية والمعارضة تحتج 27.07.2018

رفضت أحزاب باكستانية نتائج الانتخابات التي أظهرت تفوقا واضحا لحزب حركة الإنصاف بزعامة لاعب الكريكيت السابق عمران خان، وتدرس المعارضة إمكانية تحرك مشترك احتجاجا على فوز خان، الذي تعهد في خطاب بالإصلاح ومكافحة الفساد.
many people have been injured Title: PTI and PAT protesters tried to storm PM house. Caption: Police used tear gas against protesters in federal capital Islamabad. opposition parties PTI and PAT are engaged in sit in and calling for prime minister's resignation. Keywords Schlagworte: Pakistan, iMRAN KHAN , PTI, PAT,Tahir Ul Qadri, D-CHOWK Islamabad/clashes injured Who took the picture: Shakoor Raheem (DW correspondent Islamabad, Pakistan) When was it taken: 31.8.2014 where was it taken: In Islamabad Description - What do us see / context: PROTEST /sit in against federal government /clashes Publishing Rights: I, Shakoor Raheem, allow DW to use the pictures

تفاقم العنف في باكستان وسط مطالب باستقالة رئيس الوزراء 01.09.2014

اندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة في قلب العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد تحول احتجاجات تطالب منذ أسابيع باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف إلى أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن.
Zusammenstöße zwischen Polizei und Oppositionsanhängern in Pakistan (Foto: Reuters)

باكستان: مقتل اثين وجرح المئات في احتجاجات ضد شريف 31.08.2014

تتواصل في باكستان الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة نواز شريف، تخللتها ليلة من المواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل شخصين وجرح أكثر من 400 آخرين عندما حاولوا الوصول إلى بيت شريف واقتحامه، وفق مسؤولين باكستانيين.
epa04354333 Imran Khan (2-R), a Cricketer-turned politician and head of oppostion party Pakistan Tehrik-e-Insaf that is also ruling militancy-hit Khyber-Pakhtunkhwa province, line up to welcome their leader along the G.T road, in Gujranwala, Pakistan, 15 August 2014. Thousands of anti-government protesters in Pakistan began a march on Islamabad on 14 August amid fears that a prolonged confrontation might lead to a military coup a year after the country's first democratic transfer of power. Cricketer-turned-politician Imran Khan and Pakistani-Canadian cleric Tahirul Qadri were leading the separate protest rallies to topple the government of Prime Minister Nawaz Sharif. EPA/MUHAMMAD OWAIS

مواجهات في باكستان وإطلاق نار على المعارض عمران خان 15.08.2014

فيما يواصل أنصار الزعيم المعارض عمران خان ورجل الدين قادري مسيرتهم نحو العاصمة إسلام أباد مطالبين بتنحي رئيس الحكومة، اندلعت مواجهات في مدينة جوجرانوالا كما تعرضت سيارة خان لإطلاق نار.
LAHORE, May 11, 2013 (Xinhua) -- Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif (C) waves to supporters as he arrives to cast his vote in eastern Pakistan's Lahore, May 11, 2013. Pakistanis began voting on Saturday morning in a one-day general election to elect a new government for the next five years with hopes of a positive change and end to the years of terrorism in the country. (Xinhua/Jamil Ahmed)(zf) XINHUA /LANDOV Keine Weitergabe an Drittverwerter.

باكستان: نواز شريف يفوز بالانتخابات وبرلين تحثه على إصلاحات ديموقراطية 13.05.2013

فاز حزب رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف ب89 مقعدا من بين 158 تم فرزها حتى الآن من إجمالي 269 مقعدا، وفق النتائج الرسمية الجزئية للانتخابات. وحل حزب عمران خان في المركز الثاني. أما حزب برويز مشرف فقد حاز على مقعد واحد.
LAHORE, May 11, 2013 (Xinhua) -- Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif (C) waves to supporters as he arrives to cast his vote in eastern Pakistan's Lahore, May 11, 2013. Pakistanis began voting on Saturday morning in a one-day general election to elect a new government for the next five years with hopes of a positive change and end to the years of terrorism in the country. (Xinhua/Jamil Ahmed)(zf) XINHUA /LANDOV Keine Weitergabe an Drittverwerter.

باكستان: نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات وخان يقر بالهزيمة 11.05.2013

عملية فرز الأصوات في باكستان تتواصل مع إعلان نواز شريف عن فوز حزبه. فيما يتجه حزب عمران خان لتحقيق المركز الثاني، في ختام عملية انتخابية تاريخية لتعزيز الديمقراطية، تميزت بمشاركة قوية من الناخبين.