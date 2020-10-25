عمران خان اسم معروفي في عالمي السياسة والرياضة، فهو رئيس الوزراء الباكستاني ولاعب كريكت دولي سابق. بعد اعتزاله الرياضة أسس خان حركة الانصاف الباكستانية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية عام 2018.

درس عمران خان السياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد البريطانية وتخرج منها عام 1975. مارس رياضة الكريكت منذ سن المراهقة ولمع فيها كلاعب وقائد لفريق الكريكت الباكستاني الذي فاز تحت قيادته بعشرات المباريات المحلية والدولية. وفي عام 1992 اعلن اعتزاله لرياضة الكريكت ليدخل بعد ذلك معترك السياسة ويصل إلى أعلى منصب في بلاده.