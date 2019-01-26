 عمدات مدن أوروبية أصبحوا رموزاً للترحيب باللاجئين رغم الضغوط | سياسة واقتصاد | DW | 26.01.2019

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سياسة واقتصاد

عمدات مدن أوروبية أصبحوا رموزاً للترحيب باللاجئين رغم الضغوط

رغم تعكّر المزاج العام تجاه اللاجئين في أوروبا، يؤكد عمدات مدن وبلدات أوروبية على ضرورة الالتزام بثقافة الترحيب باللاجئين ودعمهم لبناء مستقبلهم، لكن هؤلاء العمدات يتعرضون لضغوط تتجاوز إبعادهم عن مدنهم وتهديدات بقتلهم.

Polen Danzig Trauer und Gedenken nach Mord an Pawel Adamowicz, Bürgermeister (picture-alliance/NurPhoto/K. Dobuszynski)

بعد تنامي تيار اليمين الشعبوي في أوروبا ووصول أحزاب يمينية شعبوية إلى السلطة في بعض الدول إثر أزمة اللجوء التي بدأت في عام 2015 ، تسعى حكومات أوروبية يمينية إلى "وضع حد" لسياسة استقبال اللاجئين في القارة العجوز. ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالية مثلا، مصرّ على إغلاق موانئ بلاده في وجه سفن إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط.  ورغم سياسة سالفيني المثيرة للجدل تجاه استقبال اللاجئين ، إلا أن ذلك لم يمنع رؤساء البلديات في إيطاليا إبداء معارضتهم وتحدي قرارات الحكومة في روما. ليس ذلك فحسب، بل إن عمدات مدن أوروبية يؤكّدون على ضرورة استقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمع في إطار الواجب الإنساني والقيم الديمقراطية في أوروبا، مما يجعلهم يتعرّضون لضغوطات كبيرة. ومن هؤلاء العمدات:

Pawel Adamowicz (picture-alliance/dpa/A. Warzawa)

عمدة مدينة غدانسك البولندية باول أداموفيتش- رجل فقد حياته بسبب مواقفه الثابتة ومن ضمنها دعم اللاجئين

عمدة مدينة غدانسك البولندية باول أداموفيتش

مازالت بولندا تحت صدمة الطعنة المميتة التي تعرض لها باول أداموفيتش، عمدة مدينة غدانسك، الذي توفي يوم الاثنين (14 كانون الثاني/يناير 2019) بعد يوم من تعرضه للطعن على يد سجين سابق خلال حفل يعد واحداً من أكبر المناسبات الخيرية السنوية بالبلاد. ورغم أن بولندا ليست بلداً مرحباً باللاجئين، إلا أن أدموفيتش اتخذ موقفاً مختلفاً كعمدة مدينة غدانسك. ففي عام 2016 وبعد لقاء مع البابا فرانسيس، أطلق برنامجاً لإدماج اللاجئين في جميع المجالات، بما فيها التعليم والعمل والصحة. أصبح البرنامج يعرف باسم "نموذج غدانسك" لتتبعه بعض المدن البولندية الأخرى. وفي العام الماضي قال آدموفيتش لمفوضية اللاجئين إنه يتلقى رسائل كراهية، وشكا من عدم وجود تمويل كافٍ من الحكومة المركزية، إلا أنه أكد أن "قبول المزيد من اللاجئين هو سياستنا ومسؤوليتنا والمخاطرة التي نقوم بها"

ولا يتجاوز عدد سكان مدينة غدانسك 500 ألف شخص، إلا أن حوالي 25 ألف لاجئ ومهاجر يعيشون فيها، بينهم لاجئون من سوريا ورواندا، في وقت لا تمنح فيه بولندا حق اللجوء سوى لعدد ضئيل من الناس، بلغ 150 شخصاً في عام 2017، بحسب مكتب شؤون الأجانب في البلاد.

وبعد وفاة آداموفيتش، قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وسط أوروبا مونتسيرات فايكساس فايه إنه وبالرغم من تلقّيه رسائل إلكترونية فيها كراهية، وذلك بسبب موقفه المؤيد للاجئين، إلا أن ذلك "لم يضعف إيمانه بأن الاندماج- الذي يجلب معه مواهب ومهارات وألوان ولغات جديدة- يحقق ربحاً للجميع في مدينته". وكان آدموفيتش قد كتب في تقديم نموذج إدماج اللاجئين: "نريد أن نمنح المهاجرين فرصة للحياة الكريمة هنا... نريد أن نكافح استبعادهم (من المجتمع)".

Polen Danzig Beisetzung Pawel Adamowicz, Bürgermeister (Getty Images/S. Gallup)

اغتيال عمدة غدانسك باول أداموفيتش هز بولندا واظهر مجددا خطر الكراهية والعنصرية

عمدة بلدة رياتشي في إيطاليا

أصبح دومينيكو لوتشيانو، عمدة بلدة رياتشي الواقعة جنوبي إيطاليا، رمزاً للتسامح والتضامن الأوروبي مع اللاجئين، حيث فتح باب بلدته الصغيرة للاجئين بعد أن كانت تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها، ما أدى إلى إعادة إحياء البلدة، لتصبح نموذجاً للتعايش بين السكان المحليين والمهاجرين الذين نجحوا في تنشيط الدورة الاقتصادية لرياتشي.

لكن ومع تولي اليمين الشعبوي زمام السلطة في إيطاليا، أصبح لوتشيانو محل انتقاد وزير الداخلية اليميني المناهض للاجئين ماتيو سالفيني، وتم اتهامه بتسهيل الهجرة غير القانونية، ليقضي القضاء الإيطالي في البداية بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم يتبع ذلك حكم آخر يقضي بإبعاده عن بلدته. وحتى وهو مبعد عن بلدته، يستمر لوتشيانو بنشاطاته، حيث أطلق مبادرة جديدة لإعادة إحياء مشاريع الاندماج في رياتشي، رغم الضغوطات الحكومية المستمرة.

وقال لوتشيانو أثناء إطلاق المبادرة معللاً سياسته المرحبة بالمهاجرين: " لقد تم إنقاذ المجتمع كله، فقد كان المهاجرون يبحثون عن مكان أفضل يعيشون فيه، وحياة مختلفة بعيدة عن العنف والحرب، وعندها بدأت رياتشي في إعادة البناء ومنح الحياة لمشروع المجتمع"، وأضاف: "على الرغم من كل شيء، آمل أن أتمكن من العودة مجدداً إلى رياتشي يوماً ما".

Deutschland - Messerangriff auf Bürgermeister Hollstein (picture alliance/AP/M. Meissner)

اندرياس هولشتاين: لا بد من سياسة تحمي حقوق اللاجئين وفقا لما ينص عليه الدستور الألماني.

أندرياس هولشتاين، عمدة مدينة ألتينا الألمانية

تعرض عمدة مدينة التينا الألمانية أندرياس هولشتاين في نهاية عام 2017 لهجوم بالسكين بسبب سياسته المرحبة باللاجئين، ورغم ذلك، أكد أن الهجوم الذي تعرض له لن يثنيه أبداً عن مواصلة مساعدة الآخرين والاستمرار في ثقافة الترحيب التي ينتهجها تجاه اللاجئين في مدينته الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

وذكر هولشتاين في مقابلة إذاعية  أن ما دفعه لاستقبال هؤلاء اللاجئين هو إيمانه بضرورة وجود سياسة تراعي حقوق الإنسان وتضمن حقوق اللاجئين كما هو وارد في الدستور الألماني. وأضح أنه بالرغم من وجود بعض الانتقادات لسياستهم في الترحيب باللاجئين، إلا أنه أشار أن الدعم الكبير من السكان في المدينة ساهم في تطبيق هذه السياسة بشكل كبير.

وقد تم تتويج جهود هولشتاين في دعم اندماج اللاجئين بجائزتين، وهما جائزة نانسن التي تمنحها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والجائزة الوطنية للاندماج في ألمانيا لعام 2017 والتي يتم منحها من قبل المستشارية الألمانية.

محيي الدين حسين- مهاجر نيوز

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


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كيف تغيّر أوروبا سلوك المهاجرين وحياتهم؟

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تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا والسوريون في المقدمة

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