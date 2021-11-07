السياسي العراقي عمار الحكيم خلف والده عبد العزيز في قيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي كان له دور كبير في تشكيل معالم عراق ما بعد 2003. فاز "تيار الحكمة" الذي يتزعمه بالمرتبة الرابعة في انتخابات 2018.

عمار الحكيم من مواليد النجف عام 1971. هاجر إلى إيران مع والده نهاية سبعينات القرن الماضي. يعد الحكيم من المؤيدين بقوة لإنشاء نظام فدرالي في العراق من خلال تقسيمه إلى أقاليم. يرأس عمار الحكيم كتلة "تيار الحكمة" في البرلمان العراقي والتي فازت في الانتخابات البرلمانية 2018 بالمرتبة الرابعة بين الكتل والأحزاب التي خاضت الانتخابات.