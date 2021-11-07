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عمار الحكيم

السياسي العراقي عمار الحكيم خلف والده عبد العزيز في قيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي كان له دور كبير في تشكيل معالم عراق ما بعد 2003. فاز "تيار الحكمة" الذي يتزعمه بالمرتبة الرابعة في انتخابات 2018.

عمار الحكيم من مواليد النجف عام 1971. هاجر إلى إيران مع والده نهاية سبعينات القرن الماضي. يعد الحكيم من المؤيدين بقوة لإنشاء نظام فدرالي في العراق من خلال تقسيمه إلى أقاليم. يرأس عمار الحكيم كتلة "تيار الحكمة" في البرلمان العراقي والتي فازت في الانتخابات البرلمانية 2018 بالمرتبة الرابعة بين الكتل والأحزاب التي خاضت الانتخابات.

FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

تنديد دولي واسع بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 07.11.2021

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
Treffen zwischen Sadr und Ameri. Irakische Politiker. Lizenz Frei. Quelle: Fars Schlagwörter: Irak Wahlen. Iraq policy, Sadr, Ameri, Amiri, Irak Koalition Gespräche.

تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي-الإيراني على العراق 22.08.2018

تشهد بغداد هذه الأيام حراكاً سياسياً لتشكيل الحكومة العتيدة. غير أنه وراء الكواليس، وحتى على خشبة المسرح، يشتبك لاعبان خارجيان: إيران وأمريكا. عمّ يبحث كل منهما في بلاد ما بين النهرين؟ وهل يتهدد العراق المزيد من التشظي؟
FILE - In this Tuesday, July 27, 2010 file photo, Sunni lawmaker Salim al-Jubouri speaks to the press in Baghdad, Iraq. Iraqi lawmakers broke their deadlock Tuesday and elected Sunni lawmaker Salim al-Jubouri as the new speaker of parliament, taking the first formal step toward forming a new government that is widely seen as crucial to confronting militants who have overrun much of the country. According to the constitution, parliament now has 30 days to elect a president, who will then have 15 days to ask the leader of the largest bloc in the legislature to form a government. Then a prime minister will be picked. (AP Photo/Hadi Mizban, File)

البرلمان العراقي يستقبل التشكيلة الوزارية الجديدة هذا الأسبوع 23.04.2016

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن البرلمان سيستقبل هذا الأسبوع التشكيلة الوزارية من الحكومة بعد استئناف جلسات البرلمان، واصفاً إياها بـ"الحكومة العابرة للانتماءات الضيقة".
ARCHIV 2014 **** Bildunterschrift:Members of the Iraqi parliament gather to vote on Iraq's new government line-up at the parliament in Baghdad on September 8, 2014. Iraqi MPs approved Haidar al-Abadi's proposed cabinet, making him the new premier, but key security posts remain unfilled even as the country battles to regain ground from militants. AFP/PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye

العراق- صراع أصحاب النفوذ حول حكومة التكنوقراط وآفاق الحل 07.04.2016

الرفض الذي تبديه الأحزاب السياسية على التشكيلة المقترحة للحكومة العراقية أظهر بوضوح صراع النفوذ بين حيدر العبادي والكتل السياسية الكبرى. DW عربية تحدثت مع محللين سياسيين عراقيين لتعرف ما هو الحل لأزمة الحكومة العراقية.
05.10.2014 epa04433054 Leader of the Supreme Islamic Iraqi Council, Shiite Cleric Ammar al-Hakim speaks to his followers during the Muslim festival of Eid al-Adha at his headquarters in Baghdad, Iraq, 05 October 2014. Muslims worldwide are observing the Eid festival, during which they sacrifice permissible animals - generally rams, goats, sheep, cows or camels - to commemorate the Prophet Abraham's readiness to sacrifice his son as a sign of his obedience to God, the festival marking the end of Hajj, the annual Muslim pilgrimage when millions travel to Islam's holy sites in and around Mecca in Saudi Arabia. EPA/ALI ABBAS +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/A. Abbas

الحكيم يقدم مبادرة للإصلاح الوطني لإنقاذ الوضع بالعراق 04.04.2016

ذكر بيان للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق وزع اليوم الاثنين أن عمار الحكيم سلم الجبوري "مبادرة الإصلاح الوطني لإنقاذ الوضع العراقي"، يتزامن هذا مع هجمات انتحارية وقع ضحيتها أكثر من عشرين قتيلاً.
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Iraqi security forces secure the scene of a car bomb attack at a Shi'ite political organisation's rally in Baghdad, April 25, 2014. A series of explosions killed 18 people at a Shi'ite political organisation's rally in Iraq on Friday, police and medical sources said. The militant group, Asaib Ahl Haq (League of the Righteous), introduced its candidates for elections on April 30 at the rally in eastern Baghdad. Three bombs exploded in succession as people were leaving, Reuters reporters at the scene said. REUTERS/Thaier al-Sudani (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS) TEMPLATE OUT

قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات تهز بغداد 13.05.2014

كشفت مصادر أمنية عن مقتل قرابة 20 شخصاً وإصابة 60 آخرين في سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت الثلاثاء مناطق ذات غالبية شيعية في وسط بغداد وشرقها.
Irak Kurdistan Regionalwahlen 2013

بالصور: محطات في عراق ما بعد 2003 29.04.2014

تكتسب الانتخابات التشريعية العراقية الحالية أهمية خاصة، فهي الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية. كما أنها تجري وسط انقسامات سياسية شديدة. وفي ما يلي المحطات الرئيسية في تاريخ العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
An Iraqi national residing in the UAE dips his finger in ink after casting his ballot for Iraq's parliamentary elections at a polling station in Dubai on April 27, 2014. Iraqi expats head to the polls today as in Iraq the polls will open on April 30, with little sign of any respite in the bloodshed, and the country still looking to rebuild after decades of conflict and sanctions. AFP PHOTO/KARIM SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

انتخابات العراق - تقاطع التحالفات والمصالح 28.04.2014

تشكل الانتخابات البرلمانية العراقية اختباراً هاماً للديمقراطية الوليدة في العراق، وسط آمال بأن تكون نتائجها مخرجاً من الانقسام والجمود السياسي، الذي تشهده بلاد الرافدين.
Iraqi soldiers monitor a checkpoint east of Baghdad on January 6, 2014, the 93rd anniversay of the Iraqi Army, as Iraq is preparing a major attack to retake Fallujah, 74 kilometres west of the capital which has been outside government control for days, while parts of Anbar provincial capital Ramadi, farther west, are also held by Al-Qaeda-linked fighters. Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki called for Fallujah residents to expel 'terrorists' holding the city to avoid an assault by security forces, as they battled gunmen in nearby Ramadi. AFP PHOTO / ALI AL-SAADI (Photo credit should read ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)

الجيش العراقي يخوض معارك لاستعادة بلدة استراتيجية 16.02.2014

فيما تواصل قوات الجيش العراقي هجومها لإخراج متشددين إسلاميين سنة من بلدة سليمان بك، قالت مصادر أمنية أن 17 شخصاً قتلوا في هجمات متفرقة بأنحاء العراق. والشرطة العراقية تلقي القبض على خلية متخصصة في تفخيخ السيارات.
Irak Flagge mit Präsident Maliki Grafik : DW

المالكي يوجه انتقادات لاذعة للخصوم والحلفاء 23.06.2010

وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي انتقادات لاذعة لحلفائه في الائتلاف الشيعي. ورفض المالكي التنازل عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الحكومة وتشكيل طاولة مستديرة تضم الكتل العراقية للخروج من الأزمة السياسية
An election campaign poster for Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki, is seen in Baghdad, Iraq, Wednesday, March. 17, 2010. A secular coalition led by former Iraqi Prime Minister Ayad Allawi challenging the Iraqi prime minister in the country's historic parliamentary elections narrowly pulls ahead for the first time in the overall vote count. (AP Photo/Karim Kadim)

ائتلافا الحكيم والمالكي يتفقان على تشكيل أكبر كتلة برلمانية عراقية 11.06.2010

أعلن ائتلافا دولة القانون بقيادة نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الاندماج تحت اسم التحالف الوطني، الذي تحول إلى أكبر كتلة برلمانية في العراق، فيما لم يحسم بعد اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
An election campaign poster for Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki, is seen in Baghdad, Iraq, Wednesday, March. 17, 2010. A secular coalition led by former Iraqi Prime Minister Ayad Allawi challenging the Iraqi prime minister in the country's historic parliamentary elections narrowly pulls ahead for the first time in the overall vote count. (AP Photo/Karim Kadim)

نوري المالكي يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي 05.05.2010

أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن تحالفهما بهدف تشكيل كتلة نيابية تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة.