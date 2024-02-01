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علي جان أولوداع

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موضوعات من علي جان أولوداع

آثار الزلزال في هاتاي

تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!

تركيا بعد عام من الزلزال.. لا حياة طبيعية في "مدن أشباح"!

بعد مرور عام على كارثة الزلزال في جنوب تركيا، لا يزال عشرات الآلاف يعيشون في ظروف صعبة ضمن مساحات ضيقة في مساكن مؤقتة.
سياسة٦ فبراير ٢٠٢٤
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