الأمير علي بن الحسين هو ابن الملك الراحل الحسين بن طلال. برز اسمه مؤخرا كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم/ الفيفا خلفا لجوزيف بلاتر الذي استقال بسبب فضائح فساد طالت العديد من المسؤولين في الاتحاد.

يتولى الأمير علي حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس اتحاد غرب أىسيا لكرة القدم . برز اسمه مؤخرا كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم/ الفيفا خلفا لجوزيف بلاتر الذي استقال بسبب فضائح فساد طالت العديد من المسؤولين في الاتحاد. ومن بين المناصب التي تولاها الأمير نائب رئيس الفيفا عن قارة آسيا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 ولغاية مايو/ أيار من عام العام الجاري 2015.