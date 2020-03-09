علي باباجان.. حليف أردوغان السابق يؤسس حزبا جديدا

في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، بدأ وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان رسميا عملية تأسيس حزب جديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن باباجان قدم الأوراق المطلوبة للتسجيل لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين (التاسع من آذار/ مارس 2020). وحمل الحزب الجديد اسم "Demokrasi ve Atilim Partisi"، ويمكن ترجمته بـ "الديمقراطية والتقدم"، أو "الديمقراطية والانطلاقة"، إذ لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد.

وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضوا مؤسسا للحزب الحاكم، رسميا معارضته لأردوغان.وكان قد استقال من الحزب في تموز/ يوليو الماضي.

ومن بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقا له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضوا.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد أسس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي "حزب المستقبل".

وكان باباجان قال لدى استقالته إنه أصبحت هناك فجوة بين المبادئ التي يؤمن بها وبين ما يقوم به الحزب من أعمال. وشغل باباجان مناصب وزير الاقتصاد وكبير مفاوضي ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية، وكذلك نائب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)