 عليك بهذه الأغذية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.07.2020

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منوعات

عليك بهذه الأغذية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم!

يخاف الكثيرون من تبعات ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم. ولأن الوقاية خير من العلاج، جمعنا قائمة بأفضل الأغذية التي تساعد على ذلك.

Cholesterin - Cholesterol, Triglyceride und HDL-Con (Colourbox/Penchan)

الكوليسترول أو LDL هو "بروتين دهني منخفض الكثافة" قد يؤدي إلى العديد من الأمراض في حال ارتفعت نسبه في الدم.

يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يعرف بإسم "بروتين دهني منخفض الكثافة" أو LDL. وبحسب موقع (WebMD) الطبي يترسب هذا النوع من الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية.

وهناك عوامل كثيرة تؤدي لارتفاع الكوليسترول بالدم ومنها الغذاء غير الصحي، التدخين، قلة الحركة والسمنة المفرطة.

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وبجانب الأدوية توجد الكثير من الأغذية التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وحماية القلب من الأمراض. فلنتعرف على أهمها استناداً على نصائح الخبراء:

الأسماك

يجمع الخبراء على أن الأسماك هي أفضل غذاء للوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم. وبحسب موقع جامعة هارفارد الأمريكية، فإن احتواء الأسماك على أوميغا 3 يقوم بخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بالجلطات. أما موقع عيادات مايو كلينيكس الأميركية فينصح بأكل الأسماك من مرة لثلاث مرات أسبوعياً حسب المقدرة، ويشيد بأسماك "الماكريل" والسلمون والتونة كأفضل أنواع الأسماك.

الشعير والشوفان

بعد الأسماك تأتي منتجات الشعير والشوفان في المرتبة الثانية لأفضل الأغذية الصحية الخافضة للكوليسترول. فهذه المنتجات ليست فقط مغذية ومشبعة، بل أيضاً تحمي القلب من الأمراض بحسب ما توصلت له الدراسات العلمية. ووفقاً لموقع Healthline الطبي، فإن الشعير والشوفان وغيرها من المنتجات كاملة الحبة غنية بالألياف الغذائية التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار بالدم. وينصح موقع مؤسسة HeartUK البريطانية الخيرية المعنية بصحة القلب بتناول ثلاث وجبات صغيرة مكونة من الشعير أو الشوفان يومياً. كما يمكن إضافة فاكهة غنية بالألياف الغذائية لهذه الوجبات مثل التفاح أوالموز.

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    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    رقائق البطاطا المقلية (الشبس) تحضر في زيت مقلي تتجاوز درجة حرارته الـ 120 مئوية وتتكون عندئذ الدهون غير المشبعة. ويعتبر العلماء هذه الدهون الأسوأ بالنسبة لصحة الإنسان لأنها تسبب ارتفاع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الجسم، والتي يطلق عليها تسمية الكولسترول السيئ، وهي على النقيض من البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة (HDL) التي يطلق عليها تسمية الكولسترول الجيد.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    المعجنات المنتجة صناعيا تكون في الغالب رخيصة وسريعة التصنيع ويمكن حفظها لفترة طويلة، لكنها خطرة على صحة الإنسان لاحتوائها على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. فمعجنات كرواسون مثلا نصف دهونها يمكن أن تتحول إلى دهون غير مشبعة، إذ تصنع الكرواسون عبر عملية صناعية تستبدل فيها الدهون النباتية السائلة بمواد مائية لجعل المعجنات صلبة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    حبوب الإفطار تؤكل غالبا في الصباح وتمزج مع الحليب أو العصير، و تتكون من الألياف والشوفان وتعد طعاما مناسبا لمن يتبع الحمية لفوائدها الكثيرة وسعراتها الحرارية العالية. لكن بعض هذه الحبوب تحتوي على دهون نباتية متصلبة صناعيا لجعلها مرنة، وهذه الدهون ضارة وغير مشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    جميع المواد الغذائية المقلية كأصابع البطاطا، تحتوي على دهون غير مشبعة. وتعتمد نسبة الدهون غير المشبعة على نوع الزيت المستخدم في القلي وعلى طريقة التحضير. وتستعمل المطاعم غالبا زيوتا نباتية صناعية تحتوي على نسب عالية من الدهون غير المشبعة. وحتى الزيوت النباتية غير الصناعية تحتوي على نسب منخفضة من الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الزبدة مادة غذائية طبيعية لكنها تحتوي على دهون غير مشبعة أيضا. وتنشأ هذه الدهون عبر بكتريا التخمير. وكشفت دراسة علمية ألمانية حديثة بأن الزبدة تحتوي على 2.5 إلى 3 بالمائة من الدهون غير المشبعة لكل 100 غرام من الزبدة، وأجري الفحص المخبري على عدة أنواع من الزبدة. أما الزبدة النباتية فتحتوي على أقل من 1 بالمائة من الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الجبنة أيضا ورغم أنها مادة غذائية مهمة وطبيعية، إلا أنها تحتوي على نسب عالية من الحليب الذي يحتوي على دهون غير مشبعة. وتتكون الدهون غير المشبعة خلال طريقة تحضير الجبنة عبر عملية البسترة. ويحتوي كل ربع لتر من الحليب كامل الدسم على 4 إلى 5 غرامات من الدهون غير المشبعة، وهو ضعف ما ينبغي تناوله يوميا من هذه الدهون.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    كريم الشوكولاته يتكون من الدهون والسكريات، وخلال صنعه تتم عملية تصليب الدهون وحينها تتكون دهون غير مشبعة. القليل من الشركات المصنعة لكريم الشوكولاته تقوم بإعادة عملية التصنيع باستمرار للتخلص من الدهون غير المشبعة، فلذلك يُنصح بقراءة التفاصيل المكتوبة على علبة كريم الشوكولاته بعناية قبل شرائها.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    الذرة المحمصة (الفشار) هو أحد اكثر المواد الغذائية احتواء على دهون غير مشبعة، كون أن المصنعين للذرة المحمصة يفضلون استعمال دهون نباتية صلبة غير مشبعة، للمحافظة على صلابة الذرة لغاية انتهاء عملية التحميص. ويكتب عادة على علب الذرة أن الدهون المستعملة هي دهون نباتية صلبة، لكن القليل من الناس ينتبه إلى ذلك.

  • Tiefkühlpizza Produktion

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    أغلب الأغذية الجاهزة التي تحفظ في الثلاجات تحتوي على دهون غير مشبعة وبنسب عالية، لأنها تحافظ على صلابة الأغذية وتجعلها قابلة للحفظ لفترة طويلة، وهنا تكمن خطورة هذه الأغذية الجاهزة. وذكرت دراسة أمريكية حديثة أنه حتى نشاط دماغ الإنسان يقل عند تناول الدهون غير المشبعة.

  • Bildergalerie für fit und gesund Thema Transfette

    احذر هذه الأغذية لاحتوائها على دهون غير صحية

    مبيضات القهوة هي مواد غذائية صناعية تستعمل كبديل للحليب وتمزج مع القهوة، وعادة ما تكون نباتية وتستخدم بكثرة في ماكينات القهوة الأوتوماتيكية بسبب قابليتها للحفظ لفترة طويلة، لكنها مليئة بالدهون غير المشبعة وبالسكر.

    الكاتب: DW / زمن البدري


المكسرات

ينصح الخبراء بتناول كميات صغيرة من المكسرات على مدار الأسبوع للحماية من الكوليسترول الضار. فبحسب مؤسسة HeartUK البريطانية تحتوي المكسرات على فيتامين إي وعلى البروتين والماغنزيوم بالإضافة إلى البوتاسيوم، وجميعها مواد مفيدة للجسم. ويحذر موقع عيادات مايو كلينيكس من تناول كميات كبيرة من المكسرات لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تتسبب في زيادة الوزن.

الخضروات

تعد الخضروات من أفضل الأغذية للجسم بشكل عام، كما إنها تساهم أيضاً في تخفيض الكوليسترول الضار في الدم. و ينصح الخبراء بجامعة هارفارد الأمريكية بشكل خاص بتناول الباذنجان و"البامية" لما لهما من فوائد عديدة لاحتوائهما على الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان والتي تربط الكوليسترول وتتخلص منه قبل أن ينتشر في الجسم. كما ينصح الخبراء بمؤسسة HeartUK بتناول البروكولي والفاصولياء والبطاطا الحلوة. أما موقع WeMD  فيشيد بالأفوكادو، والذي يمكن إضافة بضع شرائح منه لصحن السلطة.

الفاكهة

لا يكتمل أي نظام غذائي صحي بدون إضافة الفواكه، كما تساعد أنواع عديدة من الفاكهة على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم. وفقاً لموقع Healthline، فإن أفضل الفواكه لمقاومة الكوليسترول هي التفاح، العنب، والفراولة والتوت بأنواعه المختلفة. ويضيف موقع جامعة هارفارد لهذه القائمة الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي.

الشوكولاتة الداكنة

قد يستعجب البعض من إضافةالشوكولاتة لهذه القائمة، لكن الدراسات أثبتت أن تناول الشوكولاتة الداكنة بإعتدال يساعد على تخفيض الكوليسترول في الدم. وبحسب موقع Healthline فإن أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة هي التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن نسبة 75 بالمئة.

الشاي

الشاي من المشروبات المحبوبة حول العالم، كما أن بعض أنواعه مفيدة للصحة، مثل الشاي الأخضر. وينصح موقع WebMD باحتساء الشاي الأسود والأخضر لإحتوائهما على مضادات تأكسد تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم. غير أن الموقع يحذر من إضافة الكثير من السكر للشاي ويفضل احتسائه بصورته الطبيعية دون تحليته.

منتجات الصويا

ينصح الخبراء بتناول منتجات الصوياباعتدال لخفض الكوليسترول بالدم. ووفقاً لموقع جامعة هارفارد فإن "التوفو" ولبن الصويا من أفضل المنتجات لخفض الكوليسترول، وينصح موقع HeartUK بالابتعاد عن المنتجات الحيوانية خاصة الألبان واستبدالها بمنتجات الصويا مثل الزبادي المصنوع من لبن الصويا وفول الصويا المعروف بإسم "إداماميه".

س.ح

 

 

 

 

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