على وقع بريكست تُتوَّج الكرة الإنجليزية.. صدفة أم رسالة؟

مع وصول أرسنال وتشيلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، أكملت كرة القدم الإنجليزية هيمنتها على الساحة الأوروبية في الموسم الحالي حيث سبق لليفربول وتوتنهام أن انتزعا في الأيام القليلة الماضية مقعدي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة الفرق الأوروبية التي أطيح بها، تبدأ حين لقن ليفربول برشلونة درسا للتاريخ في إياب نصف نهائي دور الأبطال. تلا ذلك درس آخر قدمه هذ المرة توتنهام على حساب أياكس الهولندي.

ذلك فيما يتعلق بدوري الأبطال، أما أوروبا ليغ، فقد أطاح أرسنال بفريق بلنسية الإسباني من المربع الذهبي للدوري الأوروبي، متغلبا عليه في عقر داره، بينما أسقط تشيلسي فراكفورت الألماني في ضربات الترجيح.

"نهاية الآلهة"

الطريف أنها المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي ينتمي فيها جميع أطراف النهائي في البطولتين لاتحاد واحد، وهو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. بل وليس هذا فقط وإنما هي المرة الأولى، منذ نهائي 2013 بين بايرن ميونيخ ودورتموند الألمانيين، نشهد غيابا إسبانيا عن نهائي "أبطال أوروبا"، بعبارة أخرى غيابا لكريستيانو رونالدو ولينونيل ميسي: إنها "نهاية الآلهة"، يقول الصحفي خافيير كاسيريس في تعليقه في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الجمعة (10 مايو/ أيار).

وقد تنبأ بالفعل أوتمار هيتسفيلد، مدرب بايرن ميونيخ السابق قبل أربعة أسابيع بنهائي انجليزي خالص، حين صرح لموقع "أونيسبورت" بأن "للأندية الإنجليزية إمكانيات أكثر، ربما لأن ليونيل ميسي لم يعد في أوج عطائه كما كان سابقا، ونفس الشيء ينطبق على كريستيانو رونالدو". كلام "الجنرال" كما يلقب هيتسفيلد في الصحافة الألمانية، يأتي في صميم نظرية "سقوط الآلهة" التي تحكمت في الكرة الأوروبية في عقدها الأخير. فهل يعني ذلك أننا أمام عهد جديد لهيمنة إنجليزية شاملة؟!

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة "نثق بكلوب" سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة صورة مع زيلر ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة أسلوب بسيط ومحبوب لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة 18 عاماً في صفوف ماينز عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة صاحب أفضل نظارة عام 2008 وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة صانع النجوم منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة ثلاثة ألقاب في عامين ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة وللسقطات وقتها على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة خسارة مريرة في ويمبلي في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة وداعاً دورتموند! منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة بدء الحقبة الإنجليزية بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة معجزة "انفيلد" أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.



عهد دون "آلهة"

قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال، لا بد أن يقر المرء أن مشاركة فريق كليفربول أوتشيلسي مثلا في نهائي أحد المسابقات الأوروبية، ليس استثناء وإنما هو أمر أقرب إلى القاعدة. فنحن أمام أندية عريقة وذات رصيد طويل من الألقاب. الملفت هذه المرة هو عدد هذه الأندية ليس أكثر.

ولرؤية ما إذا كنّا أمام عهد إنجليزي جديد، لا بد من الوقوف عند أوجه الاختلاف. فالملفت أن مباريات نصف النهائي، شاهدة على "معجزة" خلط الأوراق. وهو ما عبر عنه الصحفي خافيير كاسيراس في تعليقه متحدثا عن الحظ ودوره في حسم الأمور لصالح الانجليز.

لكن من البساطة في ما كان حصر الأمر في "الحظ" فقط. فبعيدا عن المقارنات التكتيكية، وانطلاقا من نظرية "الآلهة"، نلاحظ أن الأندية الانجليزية لم تعتمد في نجاحاتها على الأسماء الكبيرة: توتنهام يسقط أياكس دون قوته الضاربة هاري كين ودون الكوري الجنوبي سون الذي لعب في إياب المربع الذهبي فقط. ليفربول يذل البارصا دون محمد صالح وروبرتو فيرمينو. وتوتنهام يتأهل إلى النهائي بفضل لوكاس مورا الذي تحول في ليلة واحدة إلى "بطل خارق" إثر ثلاثية رائعة في شباك أجاكس أمستردام.

"كرة القدم لم تسمع عن بريكست"

ولنعود مرة أخرى إلى سؤال "الهيمنة"، ولنسلم أن الساعة دقت للكرة الإنجليزية وأن فلسفة تيكي تاكا انتهت، لكن على من سوف تهيمن على أوروبا التي تستعد المملكة المتحدة لمغادرتها في أي لحظة.

صحيفة "آس" الإسبانية في عددها ليوم الجمعة اختارت عنوانا عريضا لصحفتها الأولى جاء فيه: "كرة القدم لم تسمع عن بريكست". وهذا صحيح! كرة القدم وهذا هو الجميل لا تصغي كثيرا لما يحدث في عالم السياسة.

وقد حركت بالفعل موجة من المشاعر لا تضاهي تلك التي أحدثها استفتاء الخروج من التكتل الأوروبي، وما أعقب ذلك من تطورات وتوترات شبه يومية.

فهل يمكن لأي مشجع بريطاني تصور أن مثل هذه الفرحة لا يمكنها أن تعاد بعد البريكست وبخروج الفرق الإنجليزية من المسابقات الأوروبية؟! أمر مستبعد. وصحيح أن كرة القدم لم تسمع عن البريكست، بل على البريكست أن يستمع لكرة القدم.