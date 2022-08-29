على وقع الصواريخ.. البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد من الجولة الأولى

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صورة من الأرشيف للبرلمان العراقي
تسارعت الأحداث في العراق عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي واندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. هذا التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، أثار المخاوف من انزلاق العراق نحو حرب أهلية.
وجبات ساخنة وماء بارد لمواجهة الحر وخيام ملونة.. أجواء متشابهة تشهدها العاصمة العراقية بغداد، لكن وراء اللقطات المتشابهة لاعتصامين تشهدهما العاصمة، يكمن التباين في المطالب.
في استعراض جديد للقوة ورفضا لمرشح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان. وبعد أن خاطبهم الصدر قائلا "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
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