 على وقع الصواريخ.. البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد من الجولة الأولى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2022

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أخبار

على وقع الصواريخ.. البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد من الجولة الأولى

صورة من الأرشيف للبرلمان العراقي

صورة من الأرشيف للبرلمان العراقي

   

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