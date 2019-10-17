على وقع الحرائق .. اتهامات "شرف" بين نائبة ووزير في لبنان

حرائقٌ متواصلة تجاوزت الغابات وانتقلت إلى شاشات التليفزيون اللبناني ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشادة كلامية بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير المهجرين غسان عطا الله، على قناة الجديد، اتهم فيها الأخير يعقوبيان بوصولها إلى منصبها بطريقة غير أخلاقية وهجمة مرتدة من الأولى بقولها: "أنتم تيار كذب وفجر غير طبيعي" على حد تعبيرها.

كانت المشادة قد وقعت عند استضافة قناة الجديد للوزير اللبناني على خلفية ما حدث في منطقة الدامور التي رفض سكانها الذين كانوا يعملون على جمع مساعدات للمتضررين من الحرائق التي شهدها لبنان يوم الاثنين (14 شرين الأول/ أكتوبر 2019 ) تواجد الوزير هاتفين: "فلّوا، فلّوا"، في رفض لتواجد أي مسؤول من السلطة.

"استغلال في غير مكانه"

وعلى الرغم من أن الوزير اللبناني حاول تهدئة الوضع بتغريدات من خلال توضيح موقفه وتأكيد احترامه للمرأة، لم تتراجع النائبة عن مهاجمتها للوزير، إذ جاء في حساب يحمل اسم عطا الله تعبيرٌ عن أسف الوزير تجاه الطريقة التي تناول بها المعلقون تصريحاته، معتبرًا أنه تم استغلالها في غير مكانها:

وشدد في تغريدة أخرى على احترامه للمرأة، قائلًا:

بيد أن النائبة استكملت مهاجمتها للوزير ونشرت الخميس صورة لتقرير طبي يفيد بتعرض الوزير للضرب أثناء وجوده في الدامور، لافتة إلى أن الفيديو الذي يظهر فيه طرد الوزير من المنطقة أن مرافق الوزير هو من تعدى بالضرب على أحد الشباب الذين كانوا يعملون على مساعدة المتضررين.

"شرف وعصامية"

ومع أن المشادة الكلامية وقعت ليل الثلاثاء، فقد تواصلت التعليقات بين مندد لتصريحات الوزير اللبناني دفاعًا عن يعقوبيان من جانب وبين مدافع عن "شرف" الوزير و"عصاميته" من جانب آخر، فيما دشن مغردون هاشتاغ #بولا_يعقوبيان_تمثلني الذي قوبل بدوره بهاشتاج مناوئ #غسان_عطاالله_يمثلني.

من جهته، عبر الفنان اللبناني زين العمر عن فخره بالوزير اللبناني مغردًا:

أمرٌ اتفقت عليه المغردة جوليا التي رأت أن عطا الله من أشرف الرجال المسؤولين العصاميين، إذ قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر:

فيما تضامن ثالث مع ما يُقال عن الوزير اللبناني وما من شأنه أن يمس بكرامته، مؤكدًا أن ما يمس كرامة عطا الله يمس كرامته:

"فخر وإنسانية"

وفي حين ركزت التعليقات المؤيدة للوزير اللبناني على شرفه وجهوده، فقد اتجه محتوى التغريدات إلى أن ما قالته النائبة في حديثها مع الوزير معبرٌ وممثلٌ لما يشعرون به، فعبرت الفنانة اللبنانية رولا شامية عن هذا التمثيل قائلة:

فيما عبرَّت المطربة اللبنانية إليسا عن فخرها بيعقوبيان، إذ غردت بالإنجليزية قائلة: "فخورة بك جدًّا".

وقد جاء تعليق المطربة اللبنانية في موافقة على تعليق آخر جاء من قِبل الإعلامية ريما نجيم التي عبرت هي الأخرى عن فخرها، معربة عن أملها في أن يكون لدى من يخونوها نصف ما لديها من إنسانية، على حد قولها.

وتنشر يعقوبيان على صفحتها بموقع تويتر احتياجات المناطق المتضررة، بعد أن اجتاحت حرائق غابات في لبنان يوم الاثنين قبل أن تنحسر بعد هطول أمطار على معظم المناطق المتضررة ليل الثلاثاء. وأتت النيران على مساحات شاسعة من الغابات وقتلت شخصًا واحدًا على الأقل، مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه ودعوة دول مجاورة مثل قبرص واليونان لتقديم المساعدة.

جهاد الشبيني