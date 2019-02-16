 على هامش مؤتمر ميونيخ.. قمة مصرية ألمانية بين ميركل والسيسي | أخبار | DW | 16.02.2019

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أخبار

على هامش مؤتمر ميونيخ.. قمة مصرية ألمانية بين ميركل والسيسي

بحثت المستشارة الألمانية والرئيس المصري عدة ملفات وقضايا إقليمية على هامش لقائهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، بينها الملف السوري والليبي، فيما دعا السيسي خلال كلمته في المؤتمر إلى تسوية القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب.

MSC München Abdel Fattah al-Sisi und Angela Merkel (AFP/C. Stache)

بحثت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل والرئيس  المصري عبد الفتاح السيسى اليوم السبت (16 شباط/فبراير 2019)، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا وسوريا إلى جانب قضية التسوية العادلة للملف الفلسطيني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحفي اليوم، بأن المستشارة الألمانية أكدت حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات، "وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط". وذكر المتحدث أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص الملف الاقتصادي.

ولفت السيسي إلى أنه يمكن لألمانيا أن تقوم بدور فاعل في هذا الإطار، من خلال تعاون الشركات الألمانية، وإطلاق مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا بالقارة الأفريقية، فضلاً عن أهمية تعزيز السلم والأمن في أفريقيا وتسوية النزاعات في إطار "مبادرة إسكات البنادق" بحلول عام 2020.

مختارات

في مؤتمر ميونيخ للأمن أكد نائب الرئيس الأميركي أن بلاده "ستواصل ملاحقة" فلول "داعش" على الرغم من قرب انسحاب قواتها من سوريا. كما حض الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا. (16.02.2019)

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لـ DW عربية مشيرا إلى أنّ "هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير". (15.02.2019)

وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد السيسي اليوم السبت أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال السيسي إن "تلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا (...). ولابد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي، لوضع حدٍ طال انتظاره لهذا الصراع، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها، وإعمالاً لمبدأ حل الدولتين (...)".

كما دعا السيسي، أمام رؤساء دول وحكومات، ووزراء وخبراء دوليين مشاركين في المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب، قائلا إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية أيضا. وأعلن السيسي، الذي تولى مؤخرا رئاسة الاتحاد الأفريقي، عزم بلاده تأسيس مركز إقليمي لإعادة الإعمار وتطوير الاتحاد.

ح.ع.ح/ع.ش (د ب أ)

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ايفانكا ابنة الرئيس تخطف الأضواء

    إيفانكا ترامب بفستانها البرتقالي المصفر غريب اللون خطفت الأضواء في المؤتمر. وكانت الكاميرات مصوبة تجاهها في كل مكان تتجه إليه. في الصورة تتحدث مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين. يذكر أن إيفانكا ابنة الرئيس ترامب تشغل منصب مستشارة الرئيس والدها. ولا تعرف صفتها الرسمية في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Ivanka Trump und Jared Kushner (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    كوشنر قادماً من وارسو

    إيفانكا كانت حاضرة مع زوجها جاريد كوشنر الذي يشغل أيضا منصب مستشار الرئيس. وحضر كوشنر إلى ميونيخ قادما من وارسو حيث عرض على وزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر وارسو آخر ما توصل إليه الفريق الذي يقوده في البيت الأبيض بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

  • Münchner Sicherheitskonferenz Panel discussion (MSC/Guelland)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    أهم لقاء من نوعه في العالم

    يُعتبر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم. ويشارك فيه هذا العام نحو 40 رئيس حكومة ودولة و100 وزير. وصدر عن المؤتمر أيضا " تقرير ميونيخ للأمن" الذي يتناول في مائة صفحة الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي والتي يجري تناولها والتشاور حولها في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Wolfgang Ischinger mit Europa Pullover (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    اختفاء نجمة من نجوم الاتحاد الأوروبي

    افتتح رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفغانغ إشينغر المؤتمر مرتدياً سترة زرقاء وقد اختفت نجمة من النجوم الاثنتي عشر التي تستدير في حلقة الاتحاد الأوروبي على صدره، في إشارة إلى ما جرى في بريكست. ويعتزم الدبلوماسي البارز السابق البالغ من العمر 72 عاما جعل أوروبا إحدى أهم القضايا المطروحة في المؤتمر.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz: Angela Merkel und Nancy Pelosi (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    ميركل وبيلوسي بالأحضان

    المستشارة ميركل تعانق رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي المعارضة لسياسات الرئيس الأمريكي ترامب. وكانت ميركل قد ذكرت في المؤتمر أن وصف الأميركيين للسيارات الأوروبية بتهديد "يثير الرعب" ردا على تهديد الرئيس ترامب بفرض ما نسبته 25 بالمئة من الرسوم على سيارات أوروبية، تستهدف خصوصا ألمانيا.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Abdel Fatah al-Sisi beim Hotel Bayerischer Hof (MSC/Balk)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    السيسي في ربوع ميونيخ

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء وصوله فندق "بايريشه هوف". وكان السيسي قد دعا إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب. وقال إنه يتعين تحقيق الأمن والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية أيضا. وأعلن السيسي، الذي تولى مؤخرا رئاسة الاتحاد الأفريقي، عزم بلاده تأسيس مركز إقليمي لإعادة الإعمار وتطوير الاتحاد.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Mike Pence (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    مايك بنس ينتقد ضمناً ألمانيا وتركيا

    نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حض الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وانتقد ضمنا الاتفاق الألماني الروسي حيال مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". ووجه بنس انتقادات إلى تركيا أيضا دون أن يذكرها بالاسم وقال:" لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في الحلف بشراء أسلحة من أعدائنا"، في إشارة إلى شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance/dpa)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    "فطور عمل" ألماني - روسي

    وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في "فطور عمل" بصحبة رجال أعمال من البلدين. وناقش الوزيران أيضا وراء أبواب مغلقة الحد من التسلح والتوترات في شرق أوكرانيا وخط أنابيب نورد ستريم2.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    حضور أمني مكثف

    تشديدات أمنية مكثفة في ميونيخ أثناء انعقاد المؤتمر. ووظفت الشرطة نحو 4400 شرطي لحماية الضيوف. ولا يمكن حضور المؤتمر وقاعاته وفندق "بايريشر هوف" إلا بتصاريح أمنية خاصة.

  • 55. Münchner Sicherheitskonferenz - Hotel Bayerischer Hof (picture-alliance/Xinhua)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    بايريشر هوف

    يعد فندق "بايريشر هوف" من الفنادق الفاخرة وأحد معالم مدينة ميونيخ. شيد في سنة 1841 وزاره الكثير من المشاهير مثل الملكة إليزابيث قيصرة النمسا-المجر، وكذلك عالم النفس الشهير سيغموند فرويد. يحتضن الفندق سنويا مؤتمر الأمن في ميونيخ وضيوفه الكبار.

  • Münchener Sicherheitskonferenz 2019 (MSC)

    صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

    دبلوماسية "الأبواب المغلقة"

    مؤتمر ميونيخ ليس مجرد منصة لظهور ساسة مرموقين أمام الكاميرات، بل هو بالأساس فرصة لدبلوماسية الأبواب المغلقة. وربما يعود هذا أيضاً لمكان عقد المؤتمر. فالفندق التقليدي مترامي الأطراف، "بايرشر هوف" يشمل عدة بنايات ألحقت به وهي مناسبة لدبلوماسية الغرف الخلفية. والعديد من الأدراج والممرات تشكل ممرات محمية بشكل جيد وتؤدي إلى نحو 340 غرفة في الفندق. وحجزت إدارة المؤتمر 100 غرفة للقاءات السرية.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

صيد الكاميرا في مؤتمر الأمن بميونيخ

لا يعد مؤتمر ميونيخ للأمن الأهم في هذا المجال في العالم فحسب، بل هو مناسبة سنوية لحضور ساسة بارزين وفرصة لدبلوماسية "الأبواب المغلقة". في صور لقطات من كواليس المؤتمر وبعض أهم أسراره. (16.02.2019)  

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