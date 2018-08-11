 على ماذا تنص اتفاقية إعادة اللاجئين من ألمانيا إلى إسبانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.08.2018

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سياسة واقتصاد

على ماذا تنص اتفاقية إعادة اللاجئين من ألمانيا إلى إسبانيا؟

اتفقت كل من برلين ومدريد على إعادة لاجئين من ألمانيا إلى إسبانيا. ألمانيا ترغب في توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. فعلى ماذا ماذا تنص هذه الاتفاقيات؟ ومن تشمل من اللاجئين؟

Spanien Algericas Gerettete Flüchtlinge (Getty Images/AFP/J. Guerrero)

لقد كانت مجرد "زيارة غير رسمية" هكذا أعلن الجانبان أكثر من مرة، ووصفا لقاء المستشارة أنغيلا ميركل برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ليومين في أندلوسيا جنوب إسبانيا. غير أن للزيارة الخاطفة إشارة مهمة، فقد صدرت من البلد الذي وقع للتو اتفاقا مع ألمانيا لإعادة اللاجئين.

ماذا ينص الاتفاق مع إسبانيا؟

ينص الاتفاق على أنه يمكن لألمانيا أرسال بعض اللاجئين الذين يصلون إليها إلى إسبانيا مباشرة. والمشمولون بهذا الاتفاق هم اللاجئون الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء في إسبانيا ووصلوا ألمانيا عبر الحدود النمساوية - عبر المعابر الحدودية الثلاثة التي يتم فيها حاليا إجراءات فحص المسافرين. وتنص الاتفاقية على أنه يمكن إعادتهم في غضون 48 ساعة إلى إسبانيا.

ويتم التحقق من القادمين إلى ألمانيا عبر قاعدة بيانات "أوروداك" لبصمات الأصابع في أوروبا، التي تضم بصمات أصابع كل لاجئ يسجل عند وصوله إلى أوروبا. أما اللاجئون القصر دون صحبة ذويهم فهم مستثنون من اتفاقية إعادة اللاجئين.

Bundeskanzlerin Merkel in Spanien (picture-alliance/dpa/L. Leon)

صورة للزيارة الخاطفة غير الرسمية للمستشارة ميركل في أندلوسيا جنوب إسبانيا

ألا تنظم قواعد دبلن ذلك؟

من الناحية النظرية نعم. فقواعد دبلن ترى من حيث المبدأ أن الدولة الوحيدة المسؤولة عن اللاجئ، هي الدولة التي سجل فيها اللاجئ نفسه لأول مرة. وبشكل عام يجب أن يكون هذا المكان الذي دخل فيه اللاجئ الأراضي الأوروبية لأول مرة. وإذا جاء اللاجئ إلى ألمانيا وتبين أنه مسجل في إيطاليا على سبيل المثال، يمكن في هذه الحالة لألمانيا إعادته إلى إيطاليا. ومع ذلك، يمكن وحسب القانون الأوروبي فحص ما إذا كان هنالك سبب يستدعي بقاء اللاجئ في ألمانيا، لأن أقربائه يعيشون فيها.

لكن كثير من دول الاتحاد الأوروبي ترى صعوبات في تطبيق قواعد دبلن، لأن نقل الأشخاص من بلد ما إلى آخر يعد شيئا معقدا ومكلفا. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تسجيل العديد من اللاجئين عند دخولهم الأراضي الأوروبية. وحتى المستشارة ميركل كانت قد وصفت قواعد دبلن في زيارتها الأخيرة إلى إسبانيا بأنها "غير فعالة".

وذكرت المستشارة أنه من الناحية النظرية "لا يُسمح بأن يصل أي مهاجر أو لاجئ إلى ألمانيا". لكن وبسبب أن القواعد القانونية لا تتطابق مع الواقع، فيجب أن يكون هناك "نظام توزيع عادل"، حسب ميركل.

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ماذا تتوقع ألمانيا من الاتفاقية؟

حسب تقارير اعتمدت على بيانات وزارة الداخلية الاتحادية، فإنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص يوميا في المعدل بعام 2017 في المعابر الحدودية الثلاثة بين ألمانيا والنمسا التي يتم فيها فحص المسافرين، وكان هؤلاء الأشخاص الخمسة ممن تقدموا بطلبات لجوء في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، وكان بعضهم فقط قد تقدم بطلب لجوء في إسبانيا.

مختارات

بعد اشتداد حدة الخلاف بين ميركل ووزير داخليتها زيهوفر حول إعادة طالبي اللجوء المسجلين بدولة أوروبية أخرى، اتفق الطرفان على إقامة مراكز عبور حدودية. لكن عقبات قانونية وإنسانية تجعل تطبيق الاتفاق صعبا، فما هي هذه العوائق؟ (07.07.2018)

بدا وزير الداخلية الألماني زيهوفر متفائلا بقرب التوصل لاتفاق مع إيطاليا واليونان حول استعادة طالبي اللجوء المسجلين فيهما. لكنه اعترف بأن الدولتين ترغبان في أن تستقبل ألمانيا لاجئين منهما، مقابل إعادة آخرين إليهما. (05.08.2018)

ولا توجد بيانات رسمية لأعدادهم. لكن توجد أرقاما لطلبات استلام مقدمة من ألمانيا ضمن قواعد اتفاقية دبلن، والتي تقدمها برلين عندما ترى أن هناك بلدا أوروبيا آخرا مسؤول عن لاجئ ما. وفي الربع الأخير من عام 2017 ذهبت نحو 5 بالمائة من هذه الطلبات من ألمانيا إلى إسبانيا. بينما ذكر البرنامج الإخباري الألماني "تاغيس شاو" أن 32.7 بالمائة من الطلبات الألمانية ذهبت إلى إيطاليا.

مع ذلك فإن الاتفاق يحمل قيمة رمزية معينة. فالجدل يدور داخل الائتلاف الحكومي الكبير منذ عدة أشهر حول التعامل مع اللاجئين. وأراد وزير الداخلية هورست زيهوفر أن يرسل اللاجئين بعيدا عن ألمانيا ومن الحدود مباشرة ومن دون اتفاقيات مع الدول الأخرى، وهو ما عارضته المستشارة ميركل.

والاتفاقية مع إسبانيا يمكن النظر لها على أنها إشارة موجهة لدول أخرى. وتقول الإشارة: "انظروا، ألمانيا لها أيضا قواعد صارمة"، ويمكن تقييم الاتفاقية أيضا على أنها نوع من الترضية لوزير الداخلية زيهوفر. بالإضافة إلى ذلك، تأمل برلين أن تكون الاتفاقية مع إسبانيا، الأولى ضمن سلسة من الاتفاقيات الثنائية التي ستوقع بعدها.

البلدان المرشحة لتوقيع الاتفاقية

يتفاوض هورست زيهوفر حاليا لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إيطاليا واليونان، لكن هذا أمر صعب. وعلى الرغم من أن إسبانيا تأمل من توقيع الاتفاقية في أن تستثمر ألمانيا المزيد من الأموال في حماية حدود الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تطالب بتعويض مباشر مقابل استقبال اللاجئين العائدين من ألمانيا.

أما اليونان وإيطاليا فتطالبان بذلك بالفعل. وفي الوقت الحاضر فإن البلدين على استعداد لعقد اتفاقيات مشتركة فقط ، إذا كانت ألمانيا تستقبل في المقابل لاجئين من اليونان وإيطاليا، كالذين يرغبون في الانضمام إلى أفراد عوائلهم في ألمانيا على سبيل المثال.

وهو ما رفضه زيهوفر، الذي أوضح بالقول: " نحن لا نحتاج إلى التوقيع على هذا، لأن ذلك سوف لن يفهمه المواطنون الألمان عندما نستقبل أكثر مما نرفضهم على الحدود".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه وعلى الرغم من الصعوبات ما زال توقيع اتفاق مع اليونان في الأفق. في حين، لا يمكن توقع اتفاق بين برلين وروما في المستقبل القريب.

الكاتب: كارلا بلايكر/ زمن البدري

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟ (02.07.2018)  

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