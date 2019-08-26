على لسان ترامب .. مفاوضات وشيكة مع الصين لإنهاء الحرب التجارية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (26 أغسطس/ آب 2019) أن الولايات المتحدة ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات التجارية مع الصين، رغم تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غرب فرنسا: "اتصلت الصين الليلة الماضية (...) قالت لنعد إلى طاولة المفاوضات إذاً (...) سنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "تلقينا اتصالين جيّدين جداً"، مؤكداً أن الصينيين "يريدون التوصل إلى اتفاق". وأشاد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ قائلاً: "أحد الأسباب التي تجعله قائداً كبيراً هي أنه (...) يفهم كيف تسير الأمور"، ورأى أن الاتفاق سيكون "رائعاً بالنسبة للصين ورائعاً بالنسبة للولايات المتحدة ورائعاً بالنسبة للعالم".

من جهته، أبدى كبير المفاوضين الصينيين الاثنين استعداده لمواصلة المحادثات مع واشنطن سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري، وفقاً لتصريحات نقلتها مجلة مالية.

ونقلت مجلة "كايشين" عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قوله: "إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون (...) نحن نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية".

واحتدمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الجمعة مع تهديد الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار. وردّت واشنطن على الفور بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقرراً في الرسوم الجمركية المشددة على المنتجات الصينية، التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول ثم في ديسمبر/ كانون الأول.

ويثير هذا التصعيد قلق القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى المتخوفة من حصول انكماش في أوروبا والولايات المتحدة.

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب)