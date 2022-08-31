على "كوكب الجحيم".. العام الأرضى يساوي 17.5 ساعة فقط!

بدأ علماء الفلك في التعرف على الخصائص المميزة لأحد الكواكب الفريدة التي تقع خارج مجموعتنا الشمسية.
ويعرف كوكب "كانري آي 55" بعدة أسماء، لكن طبيعته الصخرية شديدة القسوة وحرارته المرتفعة جعلته يعرف بين العلماء باسم "كوكب الجحيم".
ويقع هذا الكوكب الفريد خارج المجموعة الشمسية على بعد 40 سنة ضوئية من كوكب الأرض. ويتميز "كانري آي 55" بأنه أكبر بثمانية أضعاف من كوكبنا، وهو شديدة الحرارة لدرجة أنه يحتوي على محيط من الحمم البركانية المنصهرة بحرارة تصل إلى 3600 درجة فهرنهايت (1,982 درجة مئوية)، بحسب ما نشر موقع سي ان ان.
ويعتقد العلماء أن الجزء الداخلي من الكوكب قد يكون مليئاً بالماس نظراً لدرجات الحرارة القاسية التي تعرضت لها مكونات الكوكب.
وقد نشرت مجلة Nature Astronomy دراسة توضح بالتفصيل النتائج التي توصل إليها العلماء يوم الخميس.
ويدور الكوكب المسمى رسميًا باسم جانسين Janssen حول نجم يسمى كوبرنيكوس بسرعة خيالية، إذ يكمل دورة واحدة في مداره حول شمسه في أقل من يوم أرضي، ما يعني أن سنة واحدة على الكوكب تعادل حوالي 17.5 ساعة على الأرض.
ومدار الكوكب ضيق بشكل لا يصدق وهو السبب في أن كوكب يانسن يتمتع بدرجات حرارة شديدة الارتفاع نظراً لاقترابه الشديد من النجم، حتى أنه قبل اكتشافه شكك علماء الفلك في إمكانية وجود كوكب يدور بهذا القرب وهذه السرعة من أي شمس.
استخدم فريق من الباحثين أداة جديدة تُعرف باسم EXPRES ، أو مطياف EXtreme PREcision ، وهو جهاز يستخدم لتحديد الطبيعة الدقيقة لمدار الكواكب.
تم تطوير الأداة في جامعة ييل من قبل فريق بقيادة عالمة الفلك ديبرا فيشر وتم تثبيتها على تلسكوب لويل ديسكفري في مرصد لويل في فلاغستاف بأريزونا. وكان مقياس الطيف قادراً على قياس التحولات الصغيرة في ضوء النجم كوبرنيكوس أثناء تحرك كوكب يانسن - يحدث عندما يحجب القمر الشمس أثناء كسوف الشمس.
وتوصل الباحثون إلى أن كوكب يانسن يدور على طول خط استواء النجم. لكن "كوكب الجحيم" ليس هو الوحيد الذي يدور حول كوبرنيكوس، فهناك أربعة كواكب أخرى على مسارات مدارية مختلفة في هذا النظام النجمي الفريد، وفق ما ذكر موقع سبيس.كوم.
يعتقد علماء الفلك أن مدار يانسن غريب الأطوار يشير إلى أن الكوكب كان في بداياته يدور في مدار أبعد عن نجمه قبل أن ينجرف بالقرب من كوبرنيكوس، ومع الوقت أدت جاذبية النجم الذي يدور حوله إلى تغير مداره بشدة.
وقال لاري فيشر، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الفلك ويوجين هيغينز الأستاذ في جامعة ييل في بيان صحفي مشترك: "يتوقع علماء الفلك أن هذا الكوكب قد تشكل بعيدًا جدًا ثم وصل تدريجياً إلى مداره الحالي".
وعلى الرغم من حقيقة أن يانسن لم يكن دائمًا قريبًا من نجمه ، استنتج علماء الفلك أن الكوكب خارج المجموعة الشمسية كان على الرغم من ذلك حارًا بشكل كبير للغاية.
وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة ليلي تشاو ، الزميلة في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد فلاتيرون في نيويورك، إن الكوكب "كان على الأرجح شديد الحرارة بحيث لا يمكن لأي شيء نعرفه أن يبقى على قيد الحياة على سطحه".
ويقول علماء الفلك إن نظامنا الشمسي مسطح بما يشبه الفطيرة، حيث تدور جميع الكواكب حول الشمس على مستوى واحد لأنها تشكلت جميعها من قرص الغاز والغبار نفسه الذي كان يدور حول الشمس، بعكس الكوكب الأحمر الناري الذي لا يدور في مدار مستوي حول نجمه، الأمر الذي يطرح سؤالاً عن مدى تميز نظامنا الشمسي في الكون.
يمكن أن يوفر هذا النوع من البيانات مزيدًا من المعلومات حول كيفية وجود كواكب وبيئات شبيهة بالأرض في الكون. ويمكن أن تساعد النتائج علماء الفلك في الحصول على نظرة ثاقبة جديدة في تكوين الكواكب وكيفية تطور الأجرام السماوية في مداراتها.
عماد حسن
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كوكب آخر شبيه بالأرض
اكتشف المرصد الأوروبي الجنوبي كوكبا ثالثا يشبه الأرض يدور حول النجم الأقرب إلى النظام الشمسي للأرض يُعرف باسم "بروكسيما سنتوري" ويبعد عن نظامنا الشمسي بأربع سنوات ضوئية. وأرجع العلماء كونه شبيها بالأرض لتوافر ظروف قد تجعل الحياة ممكنة نظريا مثل درجة الحرارة والجاذبية على سطحه والغلاف الجوي مع إمكانية وجود مياه.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
التلسكوب العظيم يكتشف "بروكسيما دي"
اكتشف علماء الفلك الكوكب "بروكسيما دي" بفضل التلسكوب العظيم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء تشيلي. يعد الكوكب المكتشف حديثا الأخف وزنا من بين ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي. وكان علماء المرصد الأوروبي قد اكتشفوا الكوكب "بروكسيما بي" الأكبر من بين الكواكب الثلاثة باستخدام أداة البحث عن الكواكب عالية الدقة (هاربس).
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مركبة الفضاء " كبلر" بها تلسكوب لصيد الكواكب
لم يقتصر اكتشاف الكواكب الشبيهة بالأرض على استخدام التلسكوبات الموجودة على الأرض، بل ساهم في الأمر تلسكوبات تتجول في الفضاء. فعلى سبيل المثال، تبحث مركبة الفضاء "كبلر" عن كواكب شبيهة بالأرض منذ عام 2009. ولتكون الكواكب شبيه بالأرض يشترط أن تتوافر عليها صخور أو معادن وسطح صلب على عكس عمالقة الغاز في مجموعتنا الشمسية مثل المشتري أو زحل.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مسافة بعيدة جدا
يقع الكوكب "كبلر 186 إف" خارج المجموعة الشمسية على بعد 500 سنة ضوئية من الأرض ويدور حول نجمه الأحمر "كبلر 186". وهذه الشمس الصغيرة تمتلك قرابة 4٪ فقط من طاقة الشمس في مجموعتنا الشمسية. ويدور هذا الكوكب حول نجمه في مسافة معايرة بشكل تام، لذا فإن الماء على سطحه لا يتجمد أو يتبخر وهو ما يعد شرطا مسبقا لافتراض الحياة على سطحه، لكن لم يحسم حتى الآن ما إذا كان يوجد على سطحه مياه أم لا.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مجرد رسومات وليست صورا دقيقة
لا توجد أي صور دقيقة للكواكب خارج مجموعتنا الشمسية حولنا إذ يقتصر الأمر على صور وما يُطلق عليه "تمثيلات فنية" مثل صورة الكوكب "كبلر 186 إف" فيما لا توجد صورة حتى الآن لكوكب آخر اكتشف مؤخرا هو "كبلر 438 بي" الذي يدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد حوالي 470 سنة ضوئية من الأرض والذي اكتشفته ناسا عام 2014.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كواكب تغطيها محيطات
تظهر هذه الصورة الكوكب "كبلر 62 إي" محاطا بمحيط. يتفق العلماء على أن الكواكب الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي تضم على الأرجح محيطات كبيرة. يتواجد هذا الكوكب في القيثارة أو الكوكبة "ليرا" التي تبعد 1200 سنة ضوئية من الأرض.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
إخوة "كبلر 62 إي"
الكوكب "كبلر 62 إي" ليس وحيدا فلديه إخوة مثل الكوكب "كبلر 62 إف" الذي يبلغ قطره أكثر من قطر الأرض بـ 1.4 مرة ويقع في نظامه الشمسي بعيدا قليلا عن شقيقه الأكبر "كبلر 62 إي" الذي يبلغ حجمه أكثر من حجم الأرض بـ 1.61 مرة. ويعتقد العلماء أن كلاهما يصلح للحياة لاحتمال وجود صخور ومياه.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
كوكب يدور حول شمسين
رغم أن الكوكب "كبلر 16 بي" يتواجد في أطراف منطقة قد تكون صالحة للسكن، إلا أنه لا يمكن وجود حياة عليه نظرا لأنه يدور حول شمسين صباحا ومساء ما يجعل سكانه قادرين على مشاهدة شروقتين وغروبين، لذا يرجح العلماء أن يكون هذا الكوكب غازيا ما يجعل الحياة على سطحه مستحيلة للكائنات التي تحتاج إلى تنفس الهواء النقي.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مرصد هابل الفضائي يكتشف المزيد
تتواجد "أعمدة الخلق" في سديم النسر والتي تعرف أيضا باسم "مسييه 16" وتقع على بعد حوالي 7000 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي المشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا فيما يعتقد أنها تحتوى على مجموعة من النجوم الناشئة والساطعة بما في ذلك أنظمة شمسية.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
الأنوار المضيئة
تظهر هذه الصورة ضبابا كثيرا لكن أيضا تظهر ألوانا إذ أن الإشعاع الذي تبعثه النجوم الساطعة يخترق الغبار والغاز في الأعمدة. ساعدت الصور التي التقطها التلسكوب هابل الباحثين في مراقبة التغيرات في التكوين على مدى فترات زمنية طويلة.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مولد نجم
تحتوى مجرة NGC 4102 على ميزة يُطلق عليها نواة منطقة خط انبعاث نووي منخفض التأين أو "لاينر"، ما يعني أنها تصدر إشعاعات أيونية مثل ما يقرب من ثلث كافة المجرات. أما في الوسط، فتوجد منطقة انفجار الشمس حيث تولد النجوم الناشئة، فيما يبلغ قطرها حوالي 1000 سنة ضوئية. وفشل العلماء في فهم العمليات الدقيقة التي تحدث في منطقة الانفجار.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
مجموعة أو كوكبة هرقل
تقع مجموعة النجوم هذه في الجزء الشمالي من مجموعة أو كوكبة هرقل وتسمى "ميسييه 92". وفي الليالى المظلمة يمكن رؤية كوكبة هرقل من الأرض خاصة إذا كانت السماء صافية. وتضم قرابة 330 ألف نجم يتكون معظمها من الهيدروجين والهيليوم. أما العناصر الأثقل مثل المعادن فهي شئ نادر.
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بالصور.. كواكب شبيهة بالأرض تسبح في الكون الفسيح
أفضل لقطة لمجرة أندروميدا
يبلغ حجم الصورة الأصلية من هذه الصورة لمجرة أندروميدا 1.5 مليار بكسل. وتعد هذه الصورة الأكثر تفصيلا التي تم التقاطها حتى الآن لتلك المجرة التي تضم 100 مليون نجم وآلاف العناقيد والمجموعات النجمية. ولمشاهدتها بكل جمالها ، يحتاج المرء إلى 600 شاشة تلفزيون عالية الدقة. ويفصل بين بداية ونهاية الصورة 40000 سنة ضوئية. إعداد: فابيان شميت / م. ع/ص.ش