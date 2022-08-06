 على غير المتوقع الصين تواصل مناوراتها العسكرية حول تايوان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2022

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على غير المتوقع الصين تواصل مناوراتها العسكرية حول تايوان

رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.

إطلاق صواريخ في مناورات عسكرية صينية حول تايوان

استمرار المناورات والتدريبات العسكرية الصينية حول تايوان والصين تعتبرها "عادية"

واصلت الصين تنفيذ مناورات عسكرية بالقرب من تايوان اليوم الإثنين (الثامن من آب/أغسطس 2022)، على الرغم من إعلانها سابقًا أن المناورات "ستنتهي" أمس الأحد، ضاربة بعرض الحائط دعوات الغرب إلى خفض التصعيد.

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وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الصيني الشرقية أن "جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصدّ الغوّاصات والهجمات في البحر". ولم تحدّد القيادة في أيّ منطقة تجري المناورات ولا إذا كانت تنفّذ بالذخيرة الحيّة.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات الواسعة ظهر الأحد (4,00 ت غ)، بحسب المديرية الصينية للأمن البحري. وكان الهدف منها التدرّب على "محاصرة" الجزيرة، وفق وسائل إعلام صينية. لكن بعد مواصلتها، لم يتم الإعلان عن موعد انتهاء رسمي آخر حتى الآن.

وردًا على سؤال عما إذا كان استمرار الصين في التدريبات العسكرية يلتزم بالقانون الدولي، وما إذا كان سيصدر تحذير جديد للسفن والطائرات المدنية، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين إن "تايوان جزء من الصين"، وإن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية "في مياهنا" بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية إن الإدارات المعنية أصدرت أيضًا إعلانات في الوقت المناسب، بما يتماشى مع القانونين المحلي والدولي.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو كيان، اليوم الإثنين إن المناورات بمثابة " تحذير ضروري" للولايات المتحدة وتايوان، واصفًا إياها بالرد "المنطقي والملائم للغاية " على "استفزازاتهما" الأخيرة. وأضاف أن واشنطن هى من بدأت التوترات" عن عمد" بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه الأسبوع الماضي رغم المعارضة الشديدة من جانب بكين.

تصاعدت وتيرة الأحداث بين الصين وتايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

وباشر الجيش الصيني بالمناورات والتمارين العسكرية الخميس، غداة زيارة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان. وسمحت هذه التمارين خصوصًا بـ"صقل وتحسين القدرة على تدمير أهداف جزرية استراتيجية بواسطة ضربات دقيقة"، وفقما نقلت وكالة الصين الجديدة عن جانغ جي المسؤول في القوات الجوية الصينية.

 وتعتبر الصين تايوان، وهي جزيرة تقطنها قرابة 23 مليون نسمة، إقليمًا من أقاليمها لم تفلح بعد في ضمّه إلى بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).
انتقادات دولية وتأهب تايواني
وأثارت هذه التدريبات الواسعة انتقادات وزراء خارجية مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا) الذين أكّدوا "عدم وجود أي مبرّر" لهذه المناورات العسكرية "العدوانية". واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهته أن الردّ الصيني "غير متكافئ بتاتًا". ونشر بلينكن مع نظيريه الياباني والأسترالي بيانًا دعا فيه الصين إلى وقف التمارين العسكرية، لكن المناورات تواصلت الإثنين.

وبقي الجيش التايواني في حالة تأهّب خلال المناورات ومن المقرّر أن يطلق تمارينه الخاصة بالذخيرة الحيّة اعتبارًا من الثلاثاء. وقال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ-تشانغ الأحد إن الصين "تلجأ بهمجية إلى العمل العسكري" لزعزعة السلم في مضيق تايوان، ودعا "الحكومة الصينية إلى التوقّف عن استعراض قدراتها العسكرية وتقويض السلم في المنطقة".

بلينكن يؤكد إصرار أمريكا على تهدئة التوترات في مضيق تايوان

وقال الجيش التايواني إن الطائرات الصينية نفذت 66 غارة أمس الأحد فقط. وقد عبرت 22 طائرة خط مضيق تايوان، وهو خط حدود تم احترامه بصورة كبيرة في الماضي. ويتردد أن 14 سفينة حربية صينية شاركت في المناورات حتى الآن.


"صواريخ صينية تحلق فوق تايوان"
وعادة ما يأتي مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون إلى تايوان في زيارات تبقى بعيدة عن الأضواء هدفها التأكيد على دعم الجزيرة، غير أن الصين رأت في زيارة بيلوسي التي تتبوّأ ثالث أعلى منصب في الدولة الأمريكية، استفزازًا شديدًا. وردّت الصين على هذه الزيارة بتعليق سلسلة من المناقشات والشراكات الأمريكية الصينية، لا سيّما في مجال التغيّر المناخي والدفاع.

وفي دليل على مدى اقترابه من السواحل التايوانية، نشر الجيش الصيني السبت صورة التقطتها إحدى سفنه العسكرية، على ما يقول، تظهر مبنى للبحرية التايوانية على بعد بضع مئات الأمتار فقط. وقد تكون هذه أقرب صورة اتخذتها قوات الصين القارية من السواحل التايوانية. كذلك، نشر الجيش الصيني شريط فيديو لأحد طيّاريه يظهر من داخل قمرة القيادة في الطائرة سواحل تايوان وجبالها. وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في"، حلّقت صواريخ فوق تايوان خلال المناورات في محيط الجزيرة، في سابقة من نوعها إن ثبتت صحة هذه المعلومة.

وقال نيكلاس سوانستروم مدير معهد الأمن والتنمية في تصريحات لوكالة فرانس برس "أعادت هذه المناورات مسألة زيادة الميزانيات العسكرية إلى طاولة النقاش في بلدان المنطقة الأخرى. وفي نهاية المطاف، تقرّبت اليابان بعد أكثر من تايوان".

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

مسائيةDW: بعد زيارة بيلوسي لتايوان.. مناورات صينية وحذر أمريكي

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