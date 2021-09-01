 على غرار طرزان وماوكلي.. بشر ترعرعوا مع الحيوانات؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.09.2021

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منوعات

على غرار طرزان وماوكلي.. بشر ترعرعوا مع الحيوانات؟

من منا لم يشاهد المسلسل الكرتوني "ماوكلي" أو أحد الأفلام الكثيرة عن "طرزان"! بشر أجبرتهم ظروف مختلفة على اللجوء إلى الغابات والعيش مع القرود والذئاب وغيرها من الحيوانات والتطبع بطباعها وسلوكها. وهنا بعض قصصهم.

يصور المسلسل الكرتوني ماوكلي حياة أحد الأطفال مع الحيوانات في الغابة

يصور المسلسل الكرتوني "ماوكلي" حياة أحد الأطفال مع الحيوانات في الغابة

كرست المصورة جوليا فولرتون-باتن مشروعاً لها لتسليط الضوء على قصص لأطفال تركوا وحيدين أو ضاعوا ليعيشوا سنوات من عمرهم مع الحيوانات بعيداً عن بني البشر. ووصل مشروع المصورة لنهائيات "جوائز ماغنوم للتصوير 2016"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "شتيرن" الألمانية.

مع القرود

"الفتاة بلا اسم" عنوان كتاب يحكي القصة المأساوية للكولومبية مارينا تشابمان، التي اختطفت في أمريكا الجنوبية عام 1954 في سن الخامسة وتركت لمصيرها في الغابة قبل أن يعثر عليها بعد خمس سنوات.

مختارات

في قصة أشبه بقصة طفل الغابة "طرزان"، أدعى طفل أن دبا أنقذه من الموت المحقق، وعاد سالماً من الضياع لمدة يومين في درجات حرارة منخفضة في الغابة. البعض يشكك في صحة رواية الطفل، الذي نجا بأعجوبة من الموت!

أكد شاب تشيلي، كان يقضي إجازته مع أصدقائه في محمية طبيعية بأدغال بوليفيا، أن مجموعة من القردة أمدته بالطعام وقادته إلى الماء بعد أن تاه في الأدغال الكثيفة لتسعة أيام، حسب مجلة ناشيونال جيوغرافيك.

من حين إلى آخر، تظهر دراسات علمية تتحدث عن أوجه الشبه بين البشر وبعض أنواع الحيوانات. إلا أن ما كشفه باحثون هذه المرة هو وجه شبه غير متوقع على مستوى العلاقات الاجتماعية بين البشر والضباع. فما هو؟

هل فكرت يوما في أن ظروف مفاجئة وخطيرة قد تضطرك للبحث عن طرق مبتكرة للبقاء على قيد الحياة؟ مثلا في حالة طوارئ لم تستعد لها، ولم تجد أمامك غير طعام كلبك للأكل. فهل يمكن للبشر تناول طعام كلابهم؟

عاشت مارينا مع مجموعة من قرود الكبوشي في الغابة. كانت تتغذى على التوت والجذور والموز التي تسقطها القرود. ومشت مثل القرود على أربع ونامت في تجاويف الأشجار. ذات مرة، أصيبت بتسمم غذائي، قادها قرد مسن إلى بركة ماء: بعد أن شربت، تقيأت وبدأت في التعافي.

عندما اكتشفها الصيادون في الغابة بعد خمس سنوات، كانت قد نسيت لغتها الأم تماماً. باعها الصيادون إلى بيت دعارة، الذي ما لبث أن هربت منه. بعد ذلك عاشت في الشوارع. ثم قيل إنه تم القبض عليها من قبل عائلة مافيا، ولكن أطلق سراحها أحد الجيران وسلمها إلى ابنته في العاصمة الكولومبية.

نشأت مارينا مع أطفال العائلة الخمسة. وعندما أصبحت مراهقة بدأت العمل كخادمة وانتقلت مع العائلة إلى المملكة المتحدة. تزوجت فيما بعد وأنجبت أطفالاً. كتبت مع ابنتها كتاب "الفتاة بلا اسم".

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مع الكلاب

تم العثور على الأوكرانية أوكسانا مالايا في عام 1991 وهي مع الكلاب. آنذاك كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات وعاشت مع الكلاب طوال السنوات الست الماضية. وقيل إن والديها كانا مدمنين على الكحول وتركاها في الخارج طوال الليل. ولكيلا تموت من البرد، دخلت إلى بيت الكلاب. عند العثور عليها، كانت تتصرف مثل الكلاب: تركض على أربع، وتلهث، وتنبح. وكل ما كانت تتذكره من كلام بني البشر هو "نعم" و"لا".

بعد العلاج المكثف، استعادت مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية الأساسية. بعد ذلك عاشت بقية عمرها تهتم بالحيوانات.

خ.س/ع.ج.م

  • Eine Szene aus dem Zeichentrickfilm Aladin und die Wunderlampe (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 1992

    إلى جانب "الحورية الصغيرة" سنة 1989 و"الجميلة والوحش" سنة 1991، يندرج كذلك فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" ضمن قائمة الأفلام، التي ساهمت فيما يسمى بـ "نهضة ديزني". وقد تمت الإشادة كثيراً بهذا الفيلم المستوحى من التراث العربي، بفضل قيمته الترفيهية الكبيرة، كما أنه فاز بجائزتين للأوسكار.

  • Szene aus der Realverfilmung von Aladin und die Wunderlampe 2019 (imago/ZUMA Press)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 2019

    قبل أيام، صدر فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتولى جاي ريتشي مهمة إخراج الفيلم، في حين أدى الممثل الشهير ويل سميت دور الجني الأزرق، أما دور البطولة فكان مناصفة بين الممثلة الكندية ناعومي سكوت والممثل مينا مسعود.

  • Neuverfilmung von Alice im Wunderland aus dem Jahr 2010 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 2010

    كان المخرج تيم بيرتون مسؤولا عن إعادة إنتاج فيلم "أليس في بلاد العجائب" سنة 2010. وتولى دور البطولة كل من جوني ديب وهيلينا بونهام. حقق الفيلم نجاحاً كبيرا، ما دفع شركة ديزني إلى إنتاج "أليس في بلاد المرآة" سنة 2016، وهو تتمة لفيلم "أليس في بلاد العجائب".

  • Filmstill aus Alice im Wunderland 1951 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 1951

    صُور فيلم "أليس في بلاد العجائب" أول مرة سنة 1951. وكان ذلك العمل الفني على شكل رسوم متحركة حينها، من إخراج لويس كارول.

  • Mogli und Panther Baghira streifen durch die Savanne. Das Dschungelbuch aus dem Jahr 2016 (Disney Enterprises, Inc)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال (ماوكلي) 2016

    يعرف معظم المشاهدين "كتاب الأدغال" كرسوم متحركة فقط، بيد أنه في سنة 1994 تم إنتاج أول فيلم بمشاركة ممثلين حقيقيين. وفي سنة 2016، ظهرت نسخة جديدة من هذا الفيلم، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد.

  • Mogli und sein Freund Balu, der Bär. Zeichentrickfilm von 1967 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال 1967

    صدر "كتاب الأدغال" (عبارة عن مجموعة قصصية) سنة 1894 لكاتبه البريطاني رديارد كيبلينج. ويحكي قصة الطفل اليتيم ماوكلي، الذي نشأ وسط الذئاب. وجنبا إلى جنب مع النمر "باغيرا" والدب "بالو" يتجول ماوكلي بسعادة كبير في أرجاء الغابة. أما فيلم "كتاب الأدغال" فقد حقق نجاحاً منقطع النظير في ألمانيا.

  • Lily James als Cinderella, die in einem Ballkelid eine Treppe hinabschreitet. (picture-alliance/AP Photo/Disney/J. Olley)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 2015

    أدت الممثلة ليلي جيمس دور البطولة في فيلم سندريلا سنة 2015. في حين أدت الممثلة كيت بلانشيت دور زوجة الأب الشريرة. ونال هذا الفيلم الإشادة بشكل كبير، كما أنه حافظ على سحر ساندريلا، التي اشتهرت جداً في نسخة الرسوم المتحركة.

  • In dem Zeichentrickfilm Cinderella von 1950 tanzt Cinderella mit ihrem Prinzen (Picture-alliance/Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 1950

    عند إصدار فيلم الرسوم المتحركة سندريلا سنة 1950، كانت الشركة المُنتجة ديزني على وشكل الإفلاس، بيد أن لحسن الحظ حقق هذا الفيلم نجاحاً باهراً.

  • Die Schöne und das Biest mit der Schauspielerin Emma Watson im der Neuverfilmung von 2017 (picture alliance/dpa/Disney)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 2017

    بلغت كلفة إنتاج فيلم "الجميلة والوحش" سنة 2017 حوالي 200 مليون يورو. وقد حقق هذا الفيلم، الذي أدت فيه الممثلة الشهيرة إيما واتسون دور البطولة إيرادات كبيرة للغاية ( تقريبا ًمليار يورو)، فضلاً عن تصدره عناوين وسائل الإعلام.

  • Zeichentrickfilm von Die Schöne und das Biest von 1991 (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 1991

    يستند فيلم الرسوم المتحركة "الجميلة والوحش"، والذي صدر سنة 1991 إلى قصة خرافية فرنسية. وكان "الجميلة والوحش" أول فيلم رسوم متحركة يتم ترشيحه للفوز بجائزة أوسكار، غير أنه لم ينجح في الفوز بهذا الجائزة المرموقة في عالم السينما.

  • Der König der Löwen steht in dem Zeichentrickfilm auf einem Felsen unter dem Nachthimmel, 1994 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الأسد الملك 1994

    يعد "الأسد الملك" من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، التي تم إنتاجها على الإطلاق. وقريباً، ستطرح النسخة الواقعية لهذا الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشرف جون فافرو على مهمة إخراج هذا الفيلم.

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer stehen im Führerhaus der Lok Emma (2018) (Warner Bros., Ilze Kitshoff)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم ولوك سائق القاطرة 2018

    ليست شركة "ديزني" الأمريكية هي الوحيدة، التي تصور الأفلام الكلاسيكية، ففي ألمانيا هناك أيضاً توجه مماثل، حيث يتم تحويل الكثير من كتب الأطفال إلى أفلام تُعرض في دور السينما على غرار فيلم "جيم كنوبف ولوكاس سائق القاطرة".

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer in der Farbversion der Augsburger Puppenkiste. (1976) (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم وسائق القاطرة 1976

    كان لدى مسرح الدمى المشهور "دي أوغسبورغه بوبن كيسته" مواد أقل بكثير من أجل القيام بدور التمثيل على أكمل وجه. ويعود أول تصوير إلى سنة 1961 باللونين الأبيض والأسود، إذ حققت مغامرة سائق القاطرة لوكاس وصديقه نجاحا باهراً، لدرجة أنه جرت إعادة تصوير الفيلم بعد 15 سنة من عرضه الأول، لكن هذه المرة بالألوان. إعداد: إليزابيث غرينيه/ر.م


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