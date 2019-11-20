على عكس الشائع عنه.. العسل قد يتلف أيضا

"العسل لا يتلف" مقولة يرددها عشاقه كثيراً، ولكن، كما يبدو، فإن لعق الملعقة المغمسة بهذا السائل المحبب وإعادتها إلى الإناء، قد يغير مفهومنا حوله، إذ أن هذه الحركة "المعتادة" تعتبر فكرة سيئة حقاً، كون العسل شديد الحساسية للبكتيريا.
وقد حذر المركز الاتحادي الألماني للتغذية من أن المواد الغريبة مثل اللعاب والبكتيريا يمكنها إدخال تغييرات غير مرغوب فيها على العسل وتدمير مذاقه، ولهذا السبب يجب غمس الملاعق والسكاكين النظيفة فقط في الإناء، كونه مادة غذائية شديدة الحساسية، ويجب التعامل معها بعناية فائقة.
كما أن مكونات العسل حساسة للضوء والحرارة، وعليه فإن تخزينه في مكان مظلم بارد (15 درجة مئوية) أمر ضروري، أما الإبقاء عليه في درجة حرارة تزيد عن 18 درجة مئوية، قد يغير من مذاقه ورائحته ولونه، فيما سيؤدي التبريد إلى تبلوره، وفقدان ملمسه اللزج.
ويكمل العسل مذاق العديد من الأطباق اللذيذة مع الملفوف الأحمر والجزر، ويمكن استخدامه أيضاً في تتبيل شرائح اللحم.
أما مزجه مع دقيق الذرة في الحلويات دون التأكد من نضوجه سيؤدي إلى تكسير نشا دقيق الذرة، مما يجعل الطبق النهائي شديد السيولة، بينما قد يفقد البسكويت الذي يحتوي على العسل ما يتمتع به من هشاشة (قرمشة) سريعاً بسبب امتصاصه الرطوبة، وهذا هو السبب أيضاً في أهمية تغطية أي غذاء يحتوي على العسل لتقليل تلامسه مع الهواء.
م.ش/ز.أ.ب (د ب أ)
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
لفائف السجق
وجبة خفيفة لا يخلو منها أي حفل في بريطانيا. وهي قطع صغيرة من السجق" النقانق" المضاف إليه بعض التوابل الشهية داخل عجين يعلوه السمسم المحمص. تنتشر تلك الوجبة الخفيفة في بريطانيا وبرزت أيضاً على قوائم الطعام في قصر باكينغهام. ولشعبيتها الشديدة وطعمها اللذيذ، يقال إن الأمير هاري وخطيبته ميجان ميركل وضعا ميزانية قدرها 25 ألف جنية أسترليني(35 ألف) دولار لشراء لفائف النقانق في حفل زفافهما.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
السالمون المدخن صديق الملكة
طبق Gleneagles Paté الفاتح للشهية أو وجبة للإفطار، يعتبر من أشهر المقبلات في بريطانيا. شرائح من السمك وفواكه البحر القادمة من بحر الشمال، هي المفضلة لدى ملكة بريطانيا،خاصة في فصل الصيف الذي تقضيوقتا منه بمنتجع العائلة المالكة في اسكتلندا. وفي هذا الطبق يتعانق سمك السالمون المدخن والماكريل مع الكريمة والزبد والشبت الطازج والليمون ليعطي من يتناوله شعوراً بالانتعاش الصيفي.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
لقاء الدجاج مع الفاكهة
اللون الأصفر المبهج بدرجاته المختلفة هو اللون الطاغ على هذا الطبق اللذيذ، اعتماداً على كمية الكاري المستخدمة لإعداده. أعد هذا الطبق لأول مرة في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953. ويتكون من الدجاج البارد وصوص الكريمة والكاري والمايونيز وهما المكونان الرئيسيان في هذا الطبق. وبلمسة خاصة من الزبيب أو قطع التفاح والرمان يصبح مذاقه مختلفا لذيذاً كنوع من السلطات أو لعمل الساندويتشات الخفيفة.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
التوازن الملكي
يعتبر بيف ويلينغتون من أشهر الأطباق المقدمة في بريطانيا. ولا يعرف ما إذا كان تم تسميته باسم دوق ويلينغتون أم لا ولكنه يعرف بأنه من الأكلات التي تسعد العائلة المالكة. وفي هذا الطبق الخادع صعب التحضير، يختبئ اللحم المتبل بعناية داخل عجين الباف باستري ذو الرقائق الهشة. ومهارة تحضيره وسر نجاحه يكمنان في الحفاظ على اللحم طرياً وناضجاً في نفس الوقت دون إفساد غطاؤه من العجين. إنه قانون التوازن الملكي!
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
بطاطس الملك إدوارد..وجبة صالحة للنباتيين!
في هذا الطبق الخفيف تتبل البطاطس بالملح والفلفل واكليل الجبل "الروزماري" مع بعض قطرات من زيت الزيتون ويتم تحميرها في الفرن وتقدم ساخنة.عُرفت هذه الطريقة اللذيذة لصنع البطاطس في الوقت الذي تم فيه تتويج الملك إدوارد السابع في عام 1902. ومع ذلك، فإنه من غير المعروف ما إذا كان الملك نفسه يحب تناول البطاطس بتلك الطريقة أم لا.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كعكة فيكتوريا
يعشق البريطانيون الحلويات بأنواعها وهو سبب إقبالهم بكثرة على أطباء الأسنان. ولهذا العشق، أبدع الطهاة بمطبخ العائلة الملكية في صنع طبق لذيذ سمى باسم الملكة فيكتوريا (1819-1901). والطبق يعرف بـ "كعكة فيكتوريا" والذي كانت تستمتع به مع فنجان من الشاي. وباختراع البيكينج باودر أصبح أكثر ارتفاعاً وقواماً هشاً عن ذي قبل. ويتم تحضيره بحشو من الكريمة الغنية والفراولة والشراب المحلى ليعطيه مذاقاً ساحراً.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
حلوى النخبة
يبدو أن الفراولة والقشدة صديقان يلتقيان دوماً في الحلويات البريطانية، فهذه الحلوى الملكية والتي تربى عليها أبناء الجامعات الراقية مثل إيتون في بيركشاير هي حلوى النخبة البريطانية وليست للعائلة المالكة فقط. فيها تلتقي قطع المارينغ مع التوت والنعناع المنعش. ويوجد منه أيضاَ نسخة معدلة للكبار يتم فيها إضافة الفودكا.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
أصول ألمانية
كعكة باتنبرغ..هكذا سميت تلك الحلوى التي تبدو على شكل كعكة شطرنجية إسفنجية مع حشوة مربى قطع المشمش. وتعود التسمية إلى معلومة ربما يجهلها الكثيرون وهي أن أصول الأسرة الملكية البريطانية ترجع لأسرة ألمانية قديمة وهي "ساكس كوبرغ غوتا". الألمانية ،التي أصبحت وندسور- ماونتباتن المعروفة بـ( باتنبرغ ).
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
الترايفل الملكي
تحظى حلوى الترايفل بشعبية كبيرة في بريطانيا كطبق حلوى رسمي، وفي الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث في عام 2012، أبدع الطهاة في تحضيره بطريقة جديدة للاحتفال بالملكة. مرة أخرى، الكريمة الطازجة مع الفراولة والعسل والزبادي والكاستر، إنها جرعة مكثفة من الحلوى التي يمكنك إضافة رقائق الباستري الهشة المغمسة في صوص التوت لإضافة مزيد من المتعة للترايفل.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كعكة الزفاف بطعم الليمون
اختار الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل كعكة الزفاف، بطعم الليمون وعصير ثمار البيلسان المغطاة بكريمة الزبد ومزينة بالزهور اليانعة. وتواجه الشيف كلير بتاك التي تدير مخبز فيوليت بيكري والمكلفة بصنع كعكة الزفاف تحدياً كبيراً، فالكل يترقب شكل الكعكة ومدى إتقانها مقارنة بكعكة زفاف الأمير وليام وزوجته كيت في عام 2011.
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طعام الملوك والنخبة عشق من نوع خاص
كوكتيل الحفلات
لا تكتمل الحفلات البريطانية الصيفية إلا بوجود كوكتيل "بيمز". ففي الوقت الذي يستمتع فيه البريطانيون بأنوع متعددة من الكحوليات في أيام الحر الشديد، إلا أن بيمز هو صاحب أعلى نسبة اعجاب لما له من مذاق منعش. ويعرف بيمز بأنه مشروب الكوكتيل التقليدي في ويمبيلدون. ويتكون من شرائح الخيار والليمون والنعناع وربما بعض قطع الفراولة. ويضاف إلى تلك المكونات كميات متساوية من البيرة والزنجبيل وعصير الليمون. س.م