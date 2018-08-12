 على عتبة الاتحاد الأوروبي ـ محنة اللاجئين العالقين في صربيا | معلومات للاجئين | DW | 16.08.2018

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معلومات للاجئين

على عتبة الاتحاد الأوروبي ـ محنة اللاجئين العالقين في صربيا

من يصل إلى البلقان يكاد يكون قد وصل إلى هدفه. لكن الخطوة الأخيرة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هي الأصعب، كما هو حال اللاجئين العالقين في صربيا حيث التقى موفد DW إلى هناك عائلة عراقية يعكس وضعها محنة باقي اللاجئين.

Migranten auf der Balkanroute (picture-alliance/Zumapress/P. Hackett)

بالقرب من محطة الحافلات يبدو الجو خانقا من شدة التلوث، وفي وسط العاصمة الصربية بلغراد تبنى بنايات شاهقة وفخمة. وبتحفيز من أموال المستثمرين العرب يتغير وجه حي الميناء القديم لعاصمة صربيا. وفيما كانت الحافلة تسير تقول امرأة مسنة لبنتها: "نحن ننجب طفلين وهم ينجبون 22. انتظري بعض الشيء سيحتلوننا". قالت ذلك وهي تشير من نافذة الحافلة إلى براكتين تستخدمان منذ عام 2016 من قبل منظمات غير حكومية كمأوى للاجئين. حيث يحصلون على بعض الراحة والطعام ومعلومات حول الإجراءات الإدارية.

وبعد سماع كلام المرأة المسنة وحكمها العشوائي الذي أطلقته على اللاجئين نزلت من الحافلة وسرت باتجاه البراكتين، حيث رأبت بعض الشباب يلعبون كرة الطاولة وآخرون يجلسون ويتحاورون.

سبع مرات إلى كرواتيا

أميرة م. منهكة، فالمرأة الكردية من العراق والبالغة 36 عاما،  تسير في الطريق نحو أوروبا منذ خمسة أشهر مع أربعة أطفال وزوجها. وداخل مأوى اللاجئين تفضل التوجه إلى الغرفة الخاصة بالأمهات والأطفال. ثلاثة من الأطفال يلعبون في هدوء والرابع ينام.

Serbien Belgrad Flüchtlinge (DW/D. Dedovic)

أميرة وزوجها وطفلهما كلاجئين في بلغراد

أميرة تتكلم بإنجليزية مكسرة وتقول إنها عائلتها أُجبرت سبع مرات على مغادرة كرواتيا إلى صربيا: "الشرطة الكرواتية أخذت منا بطاقات الهواتف النقالة ونقلتنا إلى الحدود. من هناك أجبرونا على العودة سيرا على الأقدام". زوج أميرة يتحدث عن قريته التي تقع بين كركوك واربيل، المنطقة التي كانت مسرحا لمعارك في السنوات الأخيرة "في البداية جاء تنظيم داعش الذي أراد مقاتلوه المال منا. ولم يكن لدينا سوى بيتنا، ولذلك قالوا بأنهم سيقتلوننا".

شقيق زوج أميرة يعيش في أوروبا الغربية، وحول لهم مبلغا من المال دفعوخ لمقاتلي داعش لكي لا يقتلوهم. ثم جاءت الطائرات الأمريكية وقصفت المنطقة فاختبأ مقاتلو داعش في بيوت السكان الأكراد التي قصفها أيضا. فرت أميرة وزوجها مع أطفالهما عبر تركيا وبلغاريا في اتجاه أوروبا الغربية ووصلوا إلى صربيا. وهل سيلجأ زوج أميرة إلى مهربي البشر؟ يجيب "أنا رجل فقير. إما أن يأخذنا شخص ما معه بالمجان أو أن نمشي على الأقدام".

مختارات

أزمة كبيرة تهدد البوسنة مع تزايد أعداد اللاجئين الذي يصلون إلى أراضيها أملا في عبورها إلى الاتحاد الأوروبي. ولاتزال تعاني من تبعات حرب البلقان وأزمات اقتصادية، ناهيك عن البنية التحتية الهشة، لذا لا تستطيع الأزمة بمفردها. (19.06.2018)

رغم ارتفاع طفيف في عدد اللاجئين على طريق البلقان بشكل مفاجئ، إلا أن عدد طلبات اللجوء عموما في دول الاتحاد الأوروبي قد تراجع خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بسنبة 20% ليصل إلى عدد 176.000 طلب. (05.06.2018)

في الفراغ القانوني

ديجانا كوراتش مانديتش من المركز الإنساني هي المنسقة الرئيسية لمشاريع اللاجئين في منظمتها بصربيا. وهي تعتبر أن عدد اللاجئين في صربيا بعيد عن أن يكون منذرا بالخطر، لاسيما عندما نقارنه مع تدفق اللاجئين قبل ثلاث سنوات.

آلاف المهاجرين يريدون مواصلة طريقهم إلى أوروبا الغربية. "هم يأتون إلى بلغراد ويسجلون أنفسهم كلاجئين. هذا نسميه: إعلان نية لطلب اللجوء. لديهم 72 ساعة من الوقت للظهور في مركز اللاجئين. وإذا لم يقدموا طلب لجوء، فإنهم يكونون في فراغ قانوني". ومعلومات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تؤكد هذا الأمر. في يونيو/ حزيران 2018 تم تسجيل 739 لاجئا جديدا في صربيا، فقط 22 منهم قدموا طلبات لجوء. وجميع الباقين يترقبون في صربيا فرصة لمواصلة رحلتهم، فلا أحد يرغب في البقاء على عتبة الاتحاد الأوروبي.

Serbien Belgrad Flüchtlinge (DW/D. Dedovic)

ديجانا كوراتش مانديتش، مساعدة اللاجئين الصربية في بلغراد

العنف يزداد

أميرة وزوجها يؤكدان هذا الأمر، فهما يريدان السفر إلى ألمانيا حيث يمكن لهما الإقامة عند معارف، وبعض أفراد العائلة يعيشون في هولندا أيضا. وزوج أميرة لا يعرف ما إذا كان سيتوجه مرة أخرى ـ المرة الثامنة ـ عبر البوسنة إلى كرواتيا أو "ربما أعود إلى العراق حيث الحرب".

هل كانت له تجارب سيئة في البلقان؟ "لا الناس في صربيا لا يتسببون في مشاكل. وفي البوسنة الناس مستعدون لتقديم المساعدة. ربما لأنهم يفهمون ما معنى الحرب". ويضيف بأنه لم تكن لعائلته في كرواتيا فرصة التعامل مع مواطنين عاديين، لأنهم قابلوا فقط رجال الشرطة الذين كانوا يصرخون في وجههم.

عائلة أميرة كانت محظوظة، ففي التقرير السنوي المشترك لعدة منظمات غير حكومية صربية ومقدونية لعام 2017 يتم انتقاد عنف الشرطة ضد اللاجئين من مختلف البلدان. فبلغاريا تعامل اللاجئين بشكل أسوأ جدا وعنف الشرطة الجسدي يزداد في المجر وكرواتيا ورومانيا. وهناك أيضا حالات وفاة، كما حصل في مدينة روما التي تبعد نحو 50 كلم شمال غرب بلغراد، حيث تعرض مهاجران لإطلاق نار من قبل مجهولين.

Serbien Belgrad Flüchtlinge (DW/D. Dedovic)

الاتحاد الأوروبي مثل كعكة محاطة بأسلاك شائكة

"على الورق كل شيء على ما يُرام"

في صربيا يوجد 13 مركزا لاستقبال وإيواء اللاجئين، تديرها هيئة اللاجئين والهجرة، التابعة للحكومة الصربية. والتواصل مع الرأي العام منظم بشكل صارم. "على الورق يبدو كل شيء على ما يُرام. وفي الواقع نحن نتعامل مع موظفين حكوميين متعجرفين غير كفوئين "، تقول تانيا ب. التي ترعى مشروعا للاجئين بتمويل خارجي. وهناك محاولات في بلغراد لهدم البراكتين اللتين تستخدمان كمركز لإيواء اللاجئين في وسط بلغراد، فالمستثمرون الصرب والأمراء العرب الممولون للمشروع يريدون تشييد أبينة فخمة و"جوارا نظيفا"!

"هل تعلمون أنكم تطعمون وحوشا"

مركز استقبال وإيواء اللاجئين هذا (البراكتان) تمكن حتى الآن من تجاوز جميع المحاولات العدائية، ولحسن حظ أميرة وعائلتها تمكنت الاستراحة وقضاء بعض الوقت في هدوء هنا. وعلى الجدار الخارجي للمركز رسم فنان صربي مع لاجئين صورة كعكة بنجوم أوروبية محاطة بأسلاك شائكة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين في صربيا ليس كبيرا، إنه حوالي 3500 لاجئ، وهو عدد بسيط جدا بالمقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حيث تجاوز العدد 180 ألف لاجئ تم تسجيلهم في صربيا خلال سفرهم عبر طريق البلقان. وصحيح أن العدد قليل ولكن هناك شعور عام بأن عدد اللاجئين في صربيا كبير جدا، وهناك من يحرض ضدهم فعلى سبيل المثال كتب أحد المستخدمين تعليقا على موقع تانيا ب. الالكتروني، يعكس الكره والعداء للاجئين، جاء فيه " هل تعلمون بأنكم تطعمون وحوشا".

دراغوسلاف ديدوفيتش/ م.أ.م

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


مختارات

لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

منذ إغلاق طريق البلقان التي كان غالبية اللاجئين يسلكونها للوصول إلى أوروبا، بقي الكثيرون منهم عالقين في مناطق حدودية بأوروبا الشرقية. لكل نازح قصته مع النزوح وخططه للمستقبل. هذه التشكيلة من الصور تقربنا من بعض الأمثلة. (30.08.2016)  

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