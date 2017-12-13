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على عبدالله صالح

تولى علي عبدالله صالح رئاسة اليمن فترة أطول من فترة أي رئيس آخر. تنازل عن السلطة لصالح عبد ربه منصور هادي عام 2012. بعد تنازله تحالف مع الحوثيين الذين قتلوه في ديسمبر 2017 بتهمة الخيانة والتآمر مع السعودية والإمارات.

ولد الرئيس الراحل على عبدالله صالح لأسرة فقيرة في قرية قرب صنعاء. دخل الجيش وتدرج في سلاح المدرعات بسرعة حتى وصل إلى السلطة في عام 1978. في فبراير/ شباط 2012 اضطر لتسليم السلطة بموجب ما يعرف بـ "المبادرة الخليجية" التي جاءت عقب احتجاجات شعبية ضد نظام حكمه. تحالف صالح مع الحوثيين لمواجهة الحرب التي تقودها السعودية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي. غير أن الحوثيين قتلوه أوائل ديسمبر/ كانون الثاني 2017 بتهمة الانقلاب على تحالفه معهم والتآمر مع السعودية والإمارات ضدهم.

26.03.2015 * Civil defence workers and people search for survivors under the rubble of houses destroyed by an air strike near Sanaa Airport March 26, 2015. Saudi Arabia and Gulf region allies launched military operations including air strikes in Yemen on Thursday, officials said, to counter Iran-allied forces besieging the southern city of Aden where the U.S.-backed Yemeni president had taken refuge. REUTERS/Khaled Abdullah

عشرات القتلى والجرحى في ضربة لطيران التحالف في صنعاء 13.12.2017

قال مسؤول وشهود إن 39 قتيلا و90 جريحاً على الأقل سقطوا في ضربة لطيران التحالف بقيادة السعودية على معسكر للشرطة العسكرية في منطقة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء. وكان التحالف قد كثف ضرباته ضد الحوثيين منذ قتل على عبدالله صالح.
26.03.2017 A man waves traditional daggers, or Jambiyas, as he attends with supporters of the Houthi movement and Yemen's former president Ali Abdullah Saleh a rally to mark two years of the military intervention by the Saudi-led coalition, in Sanaa, Yemen March 26, 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

مسائية DW: خلاف متصاعد بين علي عبدالله صالح والحوثين 22.08.2017

هناك خلاف متصاعد بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحلفائه من الحوثيين وسط سعي كل طرف لحشد أنصاره في صنعاء.
06.09.2015 +++ Smoke billows from buildings after reported air-strikes by the Saudi-led coalition on arms warehouses at al-Dailami air base, controlled by Yemeni Iran-backed Shiite Huthi rebels and their allies, on September 6, 2015, north of the capital Sanaa. Powerful explosions shook the Yemeni capital, witnesses said, after the Saudi-led coalition vowed to press its air war following a rebel missile strike that killed dozens of Gulf soldiers. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

طيران التحالف يقتل عشرات الحوثيين قبل مفاوضات مسقط 12.09.2015

شهدت محافظة الجوف بشمال اليمن هجمات لطيران التحالف على تجمع للحوثيين حيث قتل وجرح العشرات. وقتل في الجوف أيضا أربعة مقاتلين من القاعدة. وفي صنعاء واصل طيران التحالف هجماته قبل أيام من مفاوضات سلام يمنية تجرى في مسقط.
20.04.2015 * Smoke rises during an air strike on an army weapons depot on a mountain overlooking Yemen's capital Sanaa April 20, 2015. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY

اليمن: تعيين مبعوث أممي جديد ورفض لدعوات صالح للسلام 26.04.2015

احتدمت المعارك في اليمن بين الحوثيين وموالين للرئيس السابق صالح وأعدائهم من مؤيدي الرئيس الحالي هادي، مع تعيين الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً في اليمن، بينما رفض وزير خارجية اليمن أن يكون لصالح دور في المحادثات السياسية.
Anti-Houthi protesters shout slogans during a rally in Sanaa January 24, 2015. Thousands of Yemenis took to the streets on Saturday in the biggest demonstration yet against the Houthi group that dominates Yemen, two days after President Abd-Rabbu Mansour Hadi's resignation left the country in political limbo. Witnesses said up to 10,000 people began marching from Sanaa University towards Hadi's home some 3 kms (1.8 miles) away, repeating chants denouncing both the Shi'ite Muslim Houthi group and predominantly Sunni al Qaeda. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

متظاهرون يطالبون بترشح نجل صالح للرئاسة وآخرون ينددون بالحوثيين 10.03.2015

شهدت صنعاء مظاهرة تطالب بترشح نجل الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح للرئاسة، وفي تعز مظاهرة مناوئة للحوثيين. بدورها روسيا تنضم للباحثين عن حل للأزمة اليمنية، وايران تعتبر صنعاء هي العاصمة وتندد بانتقال هادي إلى عدن.
A US Predator unmanned drone armed with a missile stands on the tarmac of Kandahar military airport as Afghan President Hamid Karzai spoke at a meeting with tribal leaders in Kandahar city, Afghanistan, Sunday June 13, 2010. President Karzai appealed to hundreds of tribal and religious leaders to support a major operation in their southern province, the heartland of a Taliban insurgency. Karzai, accompanied by top NATO commander US General Stanley McChrystal, spoke to representatives and residents in Kandahar about renewed efforts to bring stability to the war-weary province. (ddp images/AP Photo//Massoud Hossaini, Pool)

حرب الطائرات الأميريكية بدون طيارعلى "القاعدة" وعواقبها 08.06.2012

تسعى الحكومة الأميريكية إلى القضاء على تنظيم القاعدة في باكستان واليمن من خلال توسيع استخدامها للطائرات بدون طيار، لكن وفاة مدنيين يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلدين.
مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على تسليم السلطة ووقف حملة القمع

مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على تسليم السلطة ووقف حملة القمع 21.10.2011

وفق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على قرار يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن السلطة، كما أدان المجلس بشدة أعمال العنف واستخدام العنف ضد المتظاهرين.
Revolution im Jemen: Demonstrationen gegen den Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Der Fall des Gaddafi-Regimes inspiriert die jemenitische Revolte. Die libysche Flagge ist unter den Demonstranten zu sehen. Zugeliefert am 6.9.2011 durch Dr. Abdo Jamil Al-Mikhlafy. The fall of Gaddafi and his regime gives confidence in the triumph of Yemen rebels revolt. Photo taken in : Sanaa - Yemen - september 2011. Copyright: DW / Saeed Alsoof

آلاف اليمنيين يوجهون "رسالة" إلى مجلس الأمن وعشرات الجرحى من النساء 10.10.2011

خرج عشرات اليمنيين اليوم في تظاهرات في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن، من ناحية أخرى أفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة أشخاص فجر اليوم الاثنين وبجرح أربعين إمرأة أمس الأحد
Anti-government protestors, raise their hands up as they chant prayers during a demonstration demanding the resignation of Yemeni President Ali Abdullah Saleh, in Sanaa, Yemen, Wednesday, March 16, 2011. Witnesses said government supporters wielding sticks, knives and guns attacked opposition protesters camped out at a main square in a southern Yemeni port, injuring hundreds. They said about 10,000 supporters of President Ali Abdullah Saleh marched on and attacked about 4,000 anti-government protesters in southern al-Hudaydah port on the Red Sea. Police intervened to separate the sides but fired tear gas mostly at the protesters. (Foto:Muhammed Muheisen/AP/dapd)

المعارضة اليمنية تتهم نظام صالح بـ"جرائم ضد الإنسانية" 17.03.2011

اتهمت المعارضة اليمنية نظام الرئيس علي عبدالله صالح بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، مجددة مطالبها بـ"تسليم السلطة للشعب" ومحملة صالح وأقربائه المسؤولية، يأتي هذا فيما تتواصل الاعتداءات على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام
اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة

اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة 01.01.2011

وافق البرلمان اليمني على مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لاعادة انتخاب الرئيس على عبدالله صالح مدى الحياة، وذلك رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة للحكومة الى الحوار الوطني.
Pressekonferenz von Human Rights Watch (HRW), Sanaa, Jemen, 15.12.2009. Die Nichtregierungsorganisation hat schwere Menschenrechtsverletzungen im Südjemen angeprangert. In einem am Dienstag in Sanaa vorgestellten Bericht verurteilt HRW den ungerechtfertigen Einsatz exzessiver Gewalt mit tödlichen Folgen gegen Demonstranten. Rechte: DW- Assurmi, 2009

هيومن رايتس ووتش: انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في جنوب اليمن 16.12.2009

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن اليمنية ارتكبت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في جنوب البلاد مثل القتل والاعتقالات العشوائية واتخاذ تدابير قمعية ضد الحريات المدنية والصحفية، والحكومة تنفي ذلك.