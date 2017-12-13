تولى علي عبدالله صالح رئاسة اليمن فترة أطول من فترة أي رئيس آخر. تنازل عن السلطة لصالح عبد ربه منصور هادي عام 2012. بعد تنازله تحالف مع الحوثيين الذين قتلوه في ديسمبر 2017 بتهمة الخيانة والتآمر مع السعودية والإمارات.

ولد الرئيس الراحل على عبدالله صالح لأسرة فقيرة في قرية قرب صنعاء. دخل الجيش وتدرج في سلاح المدرعات بسرعة حتى وصل إلى السلطة في عام 1978. في فبراير/ شباط 2012 اضطر لتسليم السلطة بموجب ما يعرف بـ "المبادرة الخليجية" التي جاءت عقب احتجاجات شعبية ضد نظام حكمه. تحالف صالح مع الحوثيين لمواجهة الحرب التي تقودها السعودية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي. غير أن الحوثيين قتلوه أوائل ديسمبر/ كانون الثاني 2017 بتهمة الانقلاب على تحالفه معهم والتآمر مع السعودية والإمارات ضدهم.