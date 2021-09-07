 على شكل طاقية.. معماري قطري يحكي قصته مع ملعب ″الثمامة″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.09.2021

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رياضة

على شكل طاقية.. معماري قطري يحكي قصته مع ملعب "الثمامة"

القحفية أو الطاقية، هي غطاء رأس منتشر بشكل واسع في البلدان الإسلامية، خصوصا في أوقات الصلاة والأعياد الدينية، لكنها تحوّلت إلى تصميم لأحد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022.

نموذج ملعب الثمامة الذي سيحتضن جزءاً من منافسات مونديال قطر 2022

نموذج ملعب "الثمامة" الذي سيحتضن جزءاً من منافسات مونديال قطر 2022

 

أعرب المعماري القطري إبراهيم الجيدة عن فخره بتصميم ملعب الثمامة، أحد الملاعب الثمانية التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد الجيدة في حوار مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنه يترقب إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح هذه "الأيقونة الفريدة" في عالم ملاعب كرة القدم، عندما يستضيف الاستاد نهائي النسخة الـ 49 من بطولة كأس الأمير بين فريقي الريان والسد الشهر المقبل.

مختارات

المهندس إبراهيم الجيدة، هو الرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في المكتب العربي للشؤون الهندسية، وأول مهندس قطري يصمم أحد ملاعب مونديال كرة القدم.

وبدأت رحلة تصميم الاستاد بتوجيه الدعوة للمهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم لتقديم تصاميم لاستاد جديد يحتضن منافسات مونديال قطر، على أن يستوحى التصميم المقترح من القحفية، وهي قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء العالم.

وحمل هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للجيدة لأنها تنبع من صميم التراث العربي، حيث تتعاقب الأجيال في المحافظة على ارتدائها حتى وقتنا الحاضر.

ويحكي الجيدة كيف توجه إلى السوق القديم بالدوحة لشراء العديد من "القحافي" التي تحمل نقوشاً وتصاميم مختلفة كي يقتبس منها فكرة التصميم التي سيخطها على الورق.

وتابع الجيدة: "لطالما ارتديت القحفية عندما كنت طفلاً، لكني حينها لم أكن أعير انتباهاً للتراث الذي تجسده وتنوع النقوش وتعددها وعمق التصاميم من الناحية المعمارية".

وأضاف: "كنت على ثقة في أن المعماريين المشاركين في مسابقة التصميم سيتركز عملهم على تطوير الشكل الأصلي للقحفية بالكامل، دون الإبقاء على جوهرها التقليدي. لكني حرصت على وضع تصميم حديث ولكنه يحتفظ في الوقت نفسه بهويتها التقليدية وطابعها الأصلي، لأن المحافظة على الهوية والتراث المحلي يحمل أهمية قصوى بالنسبة لي".

وتضمّن التصميم النهائي لملعب الثمامة نقوشاً وأنماطاً متعددة، بالإضافة إلى رسوم للعملات الذهبية. وقد أعيد لاحقاً استخدام تصميم النقود الذهبية في تصميم وحدات التهوية في تقنية التبريد المبتكرة التي يمتاز بها الاستاد الجديد.

يشار إلى أن استاد الثمامة سيشهد ثماني مباريات في مونديال قطر 2022 من دور المجموعات حتى دور الثمانية، كما يستضيف مباريات في بطولة كأس العرب نهاية العام الجاري.

ومع افتتاح الاستاد الذي يتسع لـ 40 ألف مشجّع، يصبح سادس الملاعب جاهزية لاستضافة منافسات المونديال، بعد استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد البيت. 

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ(

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