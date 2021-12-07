 على رأسها فرشاة الأسنان.. تغيير هذه الأشياء أمر حيوي لصحتك! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.12.2021

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صحة

على رأسها فرشاة الأسنان.. تغيير هذه الأشياء أمر حيوي لصحتك!

هل تغير فرشاة أسنانك بعد الإصابة بالمرض؟ كم مرة تغسل المناشف الخاصة بك وتبدل ملابسك الداخلية؟ هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها يومياً وتتطلب استبدالها بانتظام، تعرف عليها!

يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة أسنانك كل شهرين

يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة أسنانك كل شهرين

أهمية غسل اليدين معروفة منذ زمن طويل، بيد أن أهميتها زادت منذ بدء جائحة كورونا، والتي بينت أهمية الأشياء الصغيرة في حمايتنا من الأمراض. من هذه الأمور البسيطة، ولكن الهامة، تغيير فرشاة الأسنان، أو مناشف اليدين والجسم، وحتى مفارش السرير.

فرشاة أسنان جديدة بعد كل نزلة برد

يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة أسنانك كل شهرين. لأنه بمرور الوقت، تتراكم عليها الكثير من الجراثيم، كما تبلى الشعيرات الخاصة بالتنظيف أيضًابمرور الوقت. بيد أنه من المهم بمكان تغيير فرشاة الأسنان بعد الإصابة بالمرض. فخطر الإصابة بالمرض مجددا، يصبح أكبر بكثير في حالة بقاء الفرشاة القديمة، بحسب موقع تي أونلاين الألماني. كما تحذر جمعية شمال الراين لطب الأسنان من إبقاء فرشاة الأسنان القديمة بعد نزلات البرد أو المرض، وتوصي بتغييرها بسرعة، وفي حال كانت الفرشاة الكترونية، فيمكن تغيير رأس الفرشاة.

تغيير المناشف كل يومين

بسبب جائحة كورونا، يتم حاليًا غسل اليدين بشكل متكرر أكثر من ذي قبل. يجب أيضًا استبدال المناشف بانتظام. تنصحك جمعية صناعة العناية بالجسم والمنظفات (IKW) بالقيام بذلك كل يومين على الأقل. هذا يمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة الموجودة. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام المناشف، يجب تعليقها حتى تجف بسرعة.

مختارات

كما أن لحلاقة شعر العانة فوائد هناك أيضا مخاطر. فالحلاقة سواء باستخدام الشفرات أو حتى الأجهزة الحديثة يمكن أن تسبب أضرارا للشخص. وينصح باحثون مختصون بمراعاة أشياء معينة عند حلق شعر المناطق التناسلية.

نعومة الملابس الصوفية، هي الرفيق الأمثل في الشتاء، بيد أنها تحتاج عناية خاصة للتنظيف والتخزين، كي تستمر لأطول فترة ممكنة. نقدم إليك هذه الحيل للمحافظة على نعومة المنسوجات الصوفية.

هل تعلم أن غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبة العشاء قد يساعد في إنقاص الوزن؟ في المساء يمكن للمرء القيام بأفعال قد تزيد من وزنه أو تنقص منه، مثل العادات والأنشطة التي يتبعها في تلك الفترة المهمة من اليوم. كيف؟

تتمتع الأعشاب البحرية بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وفي الوقت الحالي تبحث العديد من الدراسات في إمكانية أن تكون الطحالب بديلاً غذائياً في المستقبل.

يجب تنظيف المناشف عند درجة حرارة 60 درجة باستخدام منظف شديد التحمل أو لجميع الأغراض في صورة مسحوق أو حبيبات أو أقراص. يحتوي هذا عادةً على مادة التبييض، مما يضمن تأثير غسيل أعلى من المنتجات السائلة، وفقًا لـ IKW.

تأكد، مع ذلك، من أنك لا تغسل المناشف في البرنامج الاقتصادي بالغسالة. أظهر اختبار أجرته مؤسسة Stiftung Warentest أن درجة حرارة الماء 60 درجة لا يتم الوصول إليها في البرامج الاقتصادية. يمكن كذلك الاستعاضة بسائل معقم مع الغسيل في حالة لم يكن الغسل بدرجة حرارة مرتفعة ممكنا.

تعتبر مناشف الاستحمام أيضًا أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم بعد جفافها. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون الجو دافئًا في الحمام. هذه هي الطريقة التي تتكاثر بها البكتيريا والفطريات بسرعة. يوصي مركز استشارات المستهلك في ولاية شمال الراين فيستفاليا بضرورة استبدالها مرة واحدة في الأسبوع.

مفارش السرير

إذا كنت تتعرق بشدة أثناء نومك أو تنام عاريًا، فيجب عليك تغيير المفارش وغطاء الوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، يتجمع العرق والوبر والبكتيريا أيضًا في البيجامات. لذلك إذا كنت تتعرق بغزارة وإذا ارتديته بدون ملابس داخلية فيجب وضعها في الغسالة بعد يومين أو ثلاثة أيام.

مرتبة السرير

يوصي الخبراء بتغيير مرتبة السرير كل ثماني سنوات على أبعد تقدير، فهذا الوقت يكون مثاليا لتكاثر الجراثيم بداخلها، ومع ذلك قد يلزم تغيير المرتبة أيضًا في وقت مبكر ، على سبيل المثال في حالة تكون تجاويف غير مريحة أو تشكل العفن بسبب عدم كفاية التهوية.

خرق تنظيق

من الضروري تبديل خرق التنظيف باستمرار

شفرات الحلاقة وتهيج الجلد

يجب أيضًا استبدال شفرات ماكينات الحلاقة المبللة بانتظام. إذا كانت الشفرة قديمة، فإنها تخدش أكثر مما تنزلق على الجلد ويمارس المستخدم ضغطًا إضافيًا من أجل تحقيق نتيجة جيدة. والنتيجة ظهور بقع حمراء والتهاب وإصابات على الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تتراكم البكتيريا بمرور الوقت، مما قد يؤدي أيضًا إلى تهيج الجلد.

إذا تم استخدام الشفرة يوميًا، فإن تغييرها كل أسبوعين هو أمر جيد، أما إذا تشكل بعض الصدأ فيجب عليك تغييرها على الفور. من ناحية أخرى، عادةً ما تدوم شفرات ماكينات الحلاقة الكهربائية لفترة أطول.

الملابس الداخلية والجوارب يوميًا

يجب أيضًا تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا. ليس فقط لأن الروائح الكريهة تتطور بسرعة في البيئة الرطبة والدافئة للأحذية ومناطق بين الفخذين، بل يزداد خطر الإصابة بالتهاب أيضًا لأن مدخل المهبل أو الإحليل والشرج قريبان جدًا من بعضهما البعض.

خرق التنظيف والإسفنج مصائد جرثومية

يحذر المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر (BfR) من أن مناشف المطبخ المتسخة وإسفنج التنظيف يمكن أن ينشر الأمراض وبالتالي تشكل خطرًا . ينصح خبراء النظافة بشكل خاص بعدم استخدام الإسفنج. تجف ببطء شديد وعادة لا يتم استبدالها بشكل كافٍ. وهي مثالية أرضا خصبة للجراثيم الغذائية مثل السالمونيلا يعتبر ورق المطبخ مثاليًا لمسح بقايا الطعام، حيث يمكن التخلص منه فورًا بعد الاستخدام.

ع.أج/خ.س

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.


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