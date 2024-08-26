على خلفية اعتداء زولينغن..شولتس يطالب بتسريع عمليات الترحيل

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى مدينة زولينغن التي شهدت مقتل ثلاثة في هجوم طعن مطلع الأسبوع. كما أكد شولتس على ضرورة تشديد قانون حيازة السلاح.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لإجراءات تشديد قانون حيازة السلاح وتسريع عمليات الترحيل عقب هجوم الطعن الذي وقع في مدينة زولينغن، وأودى بحياة ثلاثة أفراد وإصاب 8 آخرين.

ودعا شولتس اليوم الاثنين (26 أغسطس/آب 2024) خلال زيارته لمسرح الجريمة في زولينغن إلى معاقبة المهاجم بسرعة وبشدة، وقال: "نشعر بعمق بأن هذه جريمة مروعة. إنها تؤثر فينا جميعا ولن ينساها أحد منا... لن ننسى ذلك"، مضيفا أنه شخصيا يشعر بـ"الغضب" و"الحنق".

واعتبر شولتس الهجوم، الذي تشتبه السلطات في أن لاجئا سوريا قام بتنفيذه، بمثابة هجوم إرهابي على المجتمع بأكمله، وقال: "كان ذلك إرهابا، إرهابا ضدنا جميعا يهدد حياتنا وتعايشنا وطريقة عيشنا... لن نسمح بتدمير هذا التضافر من قبل مجرمين أشرار يتبعون أسوأ المعتقدات، بل سنتصدى لهم بكل حسم وشدة"، مضيفا أن غضبه موجه نحو الإسلامويين الذين "يهددون التعايش السلمي بيننا جميعا".

كما دعا شولتس إلى تسريع عمليات الترحيل وسن لوائح قانونية بذلك "إذا لزم الأمر"، مؤكدا ضرورة المضي قدما في عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا في البداية في دول أوروبية أخرى، وفقا للائحة دبلن، وقال: "سيكون من المنطقي بالتأكيد إنشاء فريق عمل يدرس هذا الأمر بعناية"، موضحا أن بعض الأشياء لا يمكن تنظيمها إلا بموجب القانون الأوروبي، "ولكن يتعين علينا العمل على كل هذه الأشياء".

وفي الوقت نفسه وعد شولتس بتشديد قانون حيازة السلاح على نحو سريع، وقال: "هذا يجب أن يحدث الآن وسيحدث بسرعة كبيرة"، معربا عن ثقته في إمكانية تمرير مسودة تشديد القانون بسرعة من قبل الحكومة والبرلمان.

اعتقال سوري نفذ هجوما بالسكين في زولينغن الألمانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وطعن رجل مارة في مهرجان بمدينة زولينغن يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين. وألقت السلطات القبض على لاجئ سوري 26/ عاما/ للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وكان من المفترض في الواقع ترحيل المشتبه به إلى بلغاريا العام الماضي بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه. ودخل السوري إلى الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا.

ويقبع المشتبه به منذ مساء أمس الأحد في السجن الاحتياطي بتهمة القتل والانتماء إلى تنظيم داعش، من بين أمور أخرى.

التحالف المسيحي: يجب إلغاء الحماية الثانوية للأفغان والسوريين

وفي سياق متصل طالب التحالف المسيحي بعواقب على قانون اللجوء.وقال خبير السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، ألكسندر تروم، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية إن عددا قليلا للغاية من المتقدمين بطلبات لجوء يحصلون على اللجوء بسبب الحماية وفقا للدستور الألماني.

وأشار تروم في المقابل إلى أن معظم المتقدمين – وخاصة القادمين من أفغانستان وسوريا - يحصلون على ما يسمى بـ"حماية ثانوية"، رغم أنهم لم يتعرضوا للاضطهاد أو التهديد شخصيا، موضحا أنه لم يعد هناك أي قتال في أفغانستان، كما أن المعارك محدودة محليا في سوريا، وقال: "لهذا السبب يجب إلغاء الحماية الثانوية للأفغان والسوريين".

هـ.د/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)