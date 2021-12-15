على حساب مصر وقطر.. تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب 2021 في كرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب على منتخب قطر 2 / 1، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وعلى إستاد الثمامة، تقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري في الدقيقة 59، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

يوسف البلايلي يكرر ما فعله في مباراة المغرب ويسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده على قطر (الصورة بعد الفوز على المغرب في ربع نهائي كأس العرب 2021)

وكان المنتخب التونسي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري في وقت سابق من مساء الأربعاء بنتيجة 1 / صفر. وجاء الانتصار التونسي بهدف عكسي قاتل في الرمق الأخير لقائد مصر عمرو السولية، على إستاد 974 المونديالي في منطقة راس بوعبود في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل السولية عن طريق الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد إثر ركلة حرة (90+5) لمصلحة تونس حاملة لقب النسخة الأولى في 1963. وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها تونس المباراة النهائية، إذ أحرزت لقب النسخة الأولى عندما كانت تقام بنظام دور المجموعات ثم شاركت مرة ثانية في 1988.

وبذلك سيلعب المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة أمام نظيره المصري.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)