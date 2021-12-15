على حساب مصر وقطر.. تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب 2021 في كرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب على منتخب قطر 2 / 1، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في الدور قبل النهائي من المسابقة.
وعلى إستاد الثمامة، تقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري في الدقيقة 59، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.
يوسف البلايلي يكرر ما فعله في مباراة المغرب ويسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده على قطر (الصورة بعد الفوز على المغرب في ربع نهائي كأس العرب 2021)
وكان المنتخب التونسي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري في وقت سابق من مساء الأربعاء بنتيجة 1 / صفر. وجاء الانتصار التونسي بهدف عكسي قاتل في الرمق الأخير لقائد مصر عمرو السولية، على إستاد 974 المونديالي في منطقة راس بوعبود في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة.
وسجّل السولية عن طريق الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد إثر ركلة حرة (90+5) لمصلحة تونس حاملة لقب النسخة الأولى في 1963. وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها تونس المباراة النهائية، إذ أحرزت لقب النسخة الأولى عندما كانت تقام بنظام دور المجموعات ثم شاركت مرة ثانية في 1988.
وبذلك سيلعب المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة أمام نظيره المصري.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
مرشح من بين آخرين أقوياء
قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
"نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون
مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بلماضي يصنع منتخبين
بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
فريق العلامة الكاملة بحق
وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
ثلاثية جديدة في دور الـ16
حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي
في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
محرز يخطف التأهل في آخر ثانية
في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بونجاح يهدي بلده اللقب بهدف غريب
وسط حضور جماهيري جزائري كبير بإستاد القاهرة مساء الجمعة (19 يوليو/ تموز 2019) كررت الجزائر انتصارها على السنغال، بهدف وحيد أيضا، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة. سدد مهاجم السد القطري كرة عند حدود منطقة الجزاء فارتطمت بقدم المدافع ساليو سيس وبدلت اتجاهها لتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه. وضغط السنغاليون لتعديل النتيجة لكن بدون فعالية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني بعد 1990.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
المتألق بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية
واختير حارس الجزائر رايس مبولحي أفضل حارس بالبطولة، كما فاز زميله إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب لتقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، آخرها الهدف الذي سجله بونجاح في النهائي أمام السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بتلك الجائزة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة