"العنابي" القطري يهزم الأردن ويفوز بكأس آسيا للمرة الثانية

احتفظت قطر بلقب كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على الأردن 3-1 بفضل ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء لنجمها أكرم عفيف، السبت (10 فبراير/ شباط 2024) على استاد لوسيل أمام 86492 متفرجاً في المباراة النهائية.

وسجل عفيف (22 ، 73، 90+5 من ثلاث ركلات جزاء) أهداف قطر، ويزن النعيمات (68) هدف الاردن.

وكانت قطر أحرزت نسخة الإمارات عام 2019 بفوزها على اليابان 3-1 أيضاً. وحافظ منتخب "العنابي" على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).