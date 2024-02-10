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"العنابي" القطري يهزم الأردن ويفوز بكأس آسيا للمرة الثانية

١٠ فبراير ٢٠٢٤

احتفظت قطر بلقب كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على الأردن 3-1 بفضل ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء لنجمها أكرم عفيف.

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اللاعب القطري أكرم عفيف هو نجم البطولة وهدافها وسجل في المباراة النهائية وحدها ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات ترجيح (10/2/2024)
اللاعب القطري أكرم عفيف هو نجم البطولة وهدافها وسجل في المباراة النهائية وحدها ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات ترجيح (10/2/2024)صورة من: Aijaz Rahi/AP Photo/picture alliance

 احتفظت قطر بلقب كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على الأردن 3-1 بفضل ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء لنجمها أكرم عفيف، السبت (10 فبراير/ شباط 2024) على استاد لوسيل أمام 86492 متفرجاً في المباراة النهائية.
 وسجل عفيف (22 ، 73، 90+5 من ثلاث ركلات جزاء) أهداف قطر، ويزن النعيمات (68) هدف الاردن.
 وكانت قطر أحرزت نسخة الإمارات عام 2019 بفوزها على اليابان 3-1 أيضاً. وحافظ منتخب "العنابي" على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).