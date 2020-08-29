 على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين لاجئي الروهينجا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين لاجئي الروهينجا

بنغلادش تنقل مئات اللاجئين من الروهينجا من مخيماتهم إلى جزيرة تضربها أعاصير وفيضانات باستمرار، في المرحلة الأولى من خطة مثيرة للجدل لإعادة توطين مئة ألف شخص. ولاجئون يتحدثون عن ضربهم وإجبارهم.

Bangladesch Umsiedlung von Rohingya

قال مسؤول حكومي في بنغلادش إن السفن البحرية نقلت 384 رجلا و464 امرأة و810 أطفال إلى جزيرة بهاشان شار في إطار برنامج نقل لللآجئين. وأضاف خورشيد علم خان أنه جرى نقل اللاجئين إلى قرى شيدت حديثا بعدما خضعوا لفحوصات صحية مبدئية فور وصولهم.

مختارات

أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا "عرضة لخطر الإبادة الجماعية".

وقالت وزارة الخارجية البنغلادشية إن أول مجموعة من اللاجئين "نقلت طواعية" من المخيمات المكتظة في كوكس بازار التي يقيمون بها.

وكان نحو 750 ألفا من المسلمين الروهينجا، الذين يشكلون أقلية مضطهدة في بورما، فروا في 2017 من عملية تطهير عرقي في غرب هذا البلد قادها الجيش ومليشيات بوذية. وقد انضموا إلى مئتي ألف من الروهينجا الذين لجأوا من قبل إلى بنغلادش بسبب موجات عنف سابقة.

وتريد دكا نقل مئة ألف من اللاجئين إلى بهاشان شار، وهي جزيرة وحلية يقول النقاد إنها معرضة للفيضانات وتقع في طريق الأعاصير التي تضرب المنطقة باستمرار. وصرح مسؤولون لفرانس برس من قبل أنه كان من المقرر توطين نحو 2500 لاجئ من الروهينجا في الجزيرة خلال المرحلة الأولى من الترحيل.

من جانبه أكد مكتب الأمم المتحدة في بنغلادش في بيان مقتضب الخميس أنه "لا يشارك" في عملية النقل هذه التي تلقّى "معلومات قليلة" بشأنها. وقال البيان إنه لم يُسمح للأمم المتحدة بإجراء تقييم مستقل "لأمن وجدوى واستمرارية" الجزيرة، مشددا على أن اللاجئين "يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار حر ومبني على الوقائع بشأن إعادة توطينهم".

وذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان  أن العديد من الذين أرسلوا في الدفعة الأولى الجمعة أجبروا على الذهاب. وهذا ما أكده أفراد بعض العائلات الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس في مخيمات في منطقة كوكس بازار الخميس. وقد جاءوا لتوديع أقاربهم الذين تم نقلهم بحافلات إلى ميناء شيتاغونغ قبل الرحلة الأخيرة بالقارب الجمعة.

مشاهدة الفيديو 02:37

تخوفات لاجئي الروهينجا من إعادة توطينهم

وقالت صوفيا خاتون (60 عاما) التي جاءت لوداع ابنها وخمسة من أقاربها الآخرين "لقد ضربوا ابني بلا رحمة وحتى كسروا أسنانه حتى وافق على الذهاب إلى الجزيرة". لكن وزير خارجية بنغلادش، عبد المؤمن، وصف هذه المعلومات بأنها "كذبة". وقال إن المرافق في الجزيرة "أفضل بكثير" مما كانت عليه في المخيمات.

وقد أنفقت بنغلادش حوالي 400 مليون دولار من خزانتها لبناء ملاجئ وسور لدرء الفيضانات يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار حول المرافق.

وأدى التدفق الهائل للاجئين إلى بنغلادش إلى إنشاء مخيمات تعاني من البؤس الذي تفاقم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وسمح بازدهار تهريب المخدرات. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بـ860 ألفا عدد الروهينجا الذين يعيشون في بنغلادش في مخيمات قريبة من الحدود مع بورما.

ولجأ نحو 150 ألفا أيضا إلى دول أخرى في المنطقة، بينما ما زال 600 ألف يعيشون في بورما.

ف.ي/ص.ش (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أكبر مخيم للاجئين في العالم

    تدفق طوفان اللاجئين على بنغلاديش في أغسطس/ آب 2017، بما يشبه الكوارث الطبيعية. واليوم، يعيش ما يقرب من مليون مسلم من الروهنجيا من ميانمار في أكثر من ثلاثين مخيمًا متجاوراً في ما يطلق عليه "ميغا كامب" بالقرب من مدينة كوكس بازار الساحلية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    عودة إلى ميانمار؟

    تحت ضغط دولي، وافقت ميانمار على استرجاع اللاجئين بداية من كانون الثاني/يناير. غير أنه لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت وحتى الآن. الروهينغا قلقون ويرفضون العودة إلى وطنهم، ما دام أمنهم، على الأقل، غير مضمون هناك.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    وافدون جدد

    ومازال هناك من يأتي إلى بنغلاديش من الروهنجيا. وبلغ عددهم 11 ألفا منذ كانون الثاني/ يناير 2018. هؤلاء الأشقاء يشكون من نقص الغذاء في ميانمار. لم يكن بإمكانهم مغادرة القرية، التي كانوا يختبئون فيها، من أجل البحث عن الطعام أو العمل في الحقول. ويقول الأب: "كنا خائفين من الجيش" في ميانمار.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    حملة إغاثة عالمية

    قامت حكومة بنغلاديش ببناء طريق بطول 20 كيلومترا عبر المخيم، حتى تتمكن منظمات الإغاثة الدولية والمحلية من تزويد اللاجئين بالمدارس والأدوية والصرف الصحي والأغذية وأكواخ البامبو الخيزران. وبصرف النظر عن أزمة اللاجئين، تواجه بنغلاديش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أزمات أخرى مثل الانفجار السكاني والكوارث الطبيعية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    مساعدة ذاتية

    كما يقوم لاجئو الروهنجيا بأشيائهم بأنفسهم، مثل هذا الصبي، الذي يصلح مظلته. فقد تعلم اللاجئون التعامل مع كل شيء. ويكون هناك ارتجال عند بناء أماكن الإقامة. ويلعب الأطفال بقوارير بلاستيكية مقطوعة أو طائرات ورقية.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    نماذج أعمال جديدة

    كما طور اللاجئون في مخيمات الروهنجيا بمنطقة كوكس بازار البنغالية نظاما اقتصاديا خاصا بهم. ففي الأسواق يتم بيع الطعام والملابس. ومن الممكن حجز مطربين للاحتفالات أو تحميل الأخبار من الانترنت أو عبر البلوتوث بمقابل، مادي مثلما يفعل هذا الصبي.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    إطار منظم

    وهناك طلب على اللاجئين أيضا في إدارة المخيمات. هذا الرجل مثلا يطلق عليه لقب "ماجي" ويقوم بإدارة عشرات من أماكن إقامات الأسر في المخيم. قريبا، سيتم استبدال رؤساء المخيمات مثل هذا الرجل، بآخرين اختارهم الجيش البنغلاديشي ويتم التصويت عليهم من قبل ممثلين للاجئين.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    الحياة تواصل سيرها

    الآن أصبح هناك مجال للفرح من جديد في حياة اللاجئين. وتعتبر كرة القدم هي الهواية المفضلة في المخيم ، خاصة منذ كأس العالم بروسيا. حيث كانت المباريات تعرض في شاشات عرض موضوعة ارتجالا في أكواخ. وكان هناك تواجد أيضا لعلم ألمانيا على بعضها، كما هنا في الصورة.

  • Bangladesh Rohingya-Camp (DW/V. Hölzl)

    الروهنجيا والتكيف مع صعوبة الحياة في مخيمات بنغلاديش

    أمطار موسمية تجعل الحياة في المعسكرات صعبة

    لكن الرياح الموسمية حولت المعسكر بأرضه الوعرة إلى فخ محتمل للموت. ومن الممكن أن يفقد أكثر من 200 ألف شخص مأواهم بسبب الأمطار. وحتى لو كانت الأوبئة والأعاصير غائبة هذا العام: فإن الروهنجيا يكابدون ظروف العيش أيضا في مكان إقامتهم الجديد. اعداد: فيرينا هولتسل/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

Protest gegen die Einführung des Wahlrechts für White Card-Inhaber in Myanmar

بورما.. "لا يحق" للمسلمين والهندوس ما يحق للبوذيين في الانتخابات 29.08.2020

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

Rohingya Camp Süd Blangladesch

حصري لـ DW: بنغلادش تعتزم نقل لاجئي روهينغا إلى جزيرة نائية 07.09.2019

يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الفارين من مينمار في بنغلادش. وتعمل حكومة دكا على نقل نحو 100 ألف منهم إلى جزيرة بهشان تشار النائية، لكن ذلك يقابل برفض اللاجئين. DW زارت اللاجئين ووثقت أوضاعهم.

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge, Cox's Bazar

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً حول مسلمي الروهينغا 14.11.2019

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيقات موسعة حول اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. المحكمة أقرت بوجود أسس منطقية بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  