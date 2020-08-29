على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين لاجئي الروهينجا

قال مسؤول حكومي في بنغلادش إن السفن البحرية نقلت 384 رجلا و464 امرأة و810 أطفال إلى جزيرة بهاشان شار في إطار برنامج نقل لللآجئين. وأضاف خورشيد علم خان أنه جرى نقل اللاجئين إلى قرى شيدت حديثا بعدما خضعوا لفحوصات صحية مبدئية فور وصولهم.

وقالت وزارة الخارجية البنغلادشية إن أول مجموعة من اللاجئين "نقلت طواعية" من المخيمات المكتظة في كوكس بازار التي يقيمون بها.

وكان نحو 750 ألفا من المسلمين الروهينجا، الذين يشكلون أقلية مضطهدة في بورما، فروا في 2017 من عملية تطهير عرقي في غرب هذا البلد قادها الجيش ومليشيات بوذية. وقد انضموا إلى مئتي ألف من الروهينجا الذين لجأوا من قبل إلى بنغلادش بسبب موجات عنف سابقة.

وتريد دكا نقل مئة ألف من اللاجئين إلى بهاشان شار، وهي جزيرة وحلية يقول النقاد إنها معرضة للفيضانات وتقع في طريق الأعاصير التي تضرب المنطقة باستمرار. وصرح مسؤولون لفرانس برس من قبل أنه كان من المقرر توطين نحو 2500 لاجئ من الروهينجا في الجزيرة خلال المرحلة الأولى من الترحيل.

من جانبه أكد مكتب الأمم المتحدة في بنغلادش في بيان مقتضب الخميس أنه "لا يشارك" في عملية النقل هذه التي تلقّى "معلومات قليلة" بشأنها. وقال البيان إنه لم يُسمح للأمم المتحدة بإجراء تقييم مستقل "لأمن وجدوى واستمرارية" الجزيرة، مشددا على أن اللاجئين "يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار حر ومبني على الوقائع بشأن إعادة توطينهم".

وذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن العديد من الذين أرسلوا في الدفعة الأولى الجمعة أجبروا على الذهاب. وهذا ما أكده أفراد بعض العائلات الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس في مخيمات في منطقة كوكس بازار الخميس. وقد جاءوا لتوديع أقاربهم الذين تم نقلهم بحافلات إلى ميناء شيتاغونغ قبل الرحلة الأخيرة بالقارب الجمعة.

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وقالت صوفيا خاتون (60 عاما) التي جاءت لوداع ابنها وخمسة من أقاربها الآخرين "لقد ضربوا ابني بلا رحمة وحتى كسروا أسنانه حتى وافق على الذهاب إلى الجزيرة". لكن وزير خارجية بنغلادش، عبد المؤمن، وصف هذه المعلومات بأنها "كذبة". وقال إن المرافق في الجزيرة "أفضل بكثير" مما كانت عليه في المخيمات.

وقد أنفقت بنغلادش حوالي 400 مليون دولار من خزانتها لبناء ملاجئ وسور لدرء الفيضانات يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار حول المرافق.

وأدى التدفق الهائل للاجئين إلى بنغلادش إلى إنشاء مخيمات تعاني من البؤس الذي تفاقم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وسمح بازدهار تهريب المخدرات. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بـ860 ألفا عدد الروهينجا الذين يعيشون في بنغلادش في مخيمات قريبة من الحدود مع بورما.

ولجأ نحو 150 ألفا أيضا إلى دول أخرى في المنطقة، بينما ما زال 600 ألف يعيشون في بورما.

ف.ي/ص.ش (ا ف ب، رويترز، د ب ا)