 على النموذج الإيطالي.. حفل صاخب في الشرفات بمشاركة الشرطة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.04.2020

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منوعات

على النموذج الإيطالي.. حفل صاخب في الشرفات بمشاركة الشرطة

قرر دي جي ألماني أن يكسر قيود العزل المنزلي بسبب كورونا من خلال حفل موسيقي صاخب على الشرفات للترويح عن جيرانه، وعندما قدمت الشرطة كانت تصرفها مبعث مفاجأة للجميع.

صورة رمزية للشرطة الألمانية

المفاجأة أن الشرطة طالبته برفع صوت الموسيقى، وهو الأمر الذي قوبل بالتصفيق من الأشخاص المتجمعين في الشرفات

عندما رأى الدي جي الألماني لوكاس بولكر عربات الشرطة  تقترب من منزله ظن أنه في ورطة بسبب صوت الموسيقى المنبعث عالياً. لكن المفاجأة أن الشرطة طالبته برفع صوت الموسيقى، وهو الأمر الذي قوبل بالتصفيق من الأشخاص المتجمعين في الشرفات.

بدأت الواقعة الطريفة عندما قرر بولكر إقامة حفل ضخم بشرفته لتسلية الجيران في منطقته في ظل العزل المنزلي المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقام بولكر بتوزيع منشورات كتب فيها موعد الحفل طالباً من جيرانه المشاركة، كما قام بإبلاغ الشرطة بخطته لتفادي المشاكل بسبب ارتفاع صوت الموسيقى.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية قال بولكر عن السبب الذي دفعه لتنظيم الحفل: "فكرت كثيراً في طريقة للترويح عن الناس في الوقت الحالي. رأيت مقاطع الفيديو من إيطاليا وفكرت أنه من الممكن القيام بذلك في ألمانيا أيضاً".

لم يتوقع الدي جي الألماني ردود الفعل الإيجابية من جيرانه، فالعشرات تجمعوا في شرفاتهم مضيئين الأنوار والكشافات كأنهم في حفل حقيقي. وكانت المفاجأة عندما حضرت الشرطة وقام أفرادها بالمشاركة بالرقص والغناء معهم لبعض الوقت.

يقول بولكر لصحيفة بيلد: "لا أستطيع أن أصف شعوري، لقد بكيت قليلاً. الفكرة الأساسية للحفل كانت إننا يجب أن نلتزم بالعزل الاجتماعي، لكن ذلك لا يعني أن نشعر بالوحدة".

س.ح

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


 

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