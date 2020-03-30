على النموذج الإيطالي.. حفل صاخب في الشرفات بمشاركة الشرطة

عندما رأى الدي جي الألماني لوكاس بولكر عربات الشرطة تقترب من منزله ظن أنه في ورطة بسبب صوت الموسيقى المنبعث عالياً. لكن المفاجأة أن الشرطة طالبته برفع صوت الموسيقى، وهو الأمر الذي قوبل بالتصفيق من الأشخاص المتجمعين في الشرفات.

بدأت الواقعة الطريفة عندما قرر بولكر إقامة حفل ضخم بشرفته لتسلية الجيران في منطقته في ظل العزل المنزلي المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقام بولكر بتوزيع منشورات كتب فيها موعد الحفل طالباً من جيرانه المشاركة، كما قام بإبلاغ الشرطة بخطته لتفادي المشاكل بسبب ارتفاع صوت الموسيقى.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية قال بولكر عن السبب الذي دفعه لتنظيم الحفل: "فكرت كثيراً في طريقة للترويح عن الناس في الوقت الحالي. رأيت مقاطع الفيديو من إيطاليا وفكرت أنه من الممكن القيام بذلك في ألمانيا أيضاً".

لم يتوقع الدي جي الألماني ردود الفعل الإيجابية من جيرانه، فالعشرات تجمعوا في شرفاتهم مضيئين الأنوار والكشافات كأنهم في حفل حقيقي. وكانت المفاجأة عندما حضرت الشرطة وقام أفرادها بالمشاركة بالرقص والغناء معهم لبعض الوقت.

يقول بولكر لصحيفة بيلد: "لا أستطيع أن أصف شعوري، لقد بكيت قليلاً. الفكرة الأساسية للحفل كانت إننا يجب أن نلتزم بالعزل الاجتماعي، لكن ذلك لا يعني أن نشعر بالوحدة".

س.ح