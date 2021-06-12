 على أرض محايدة .. قمة ″الخطوط الحمراء″ بين بايدن وبوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2021

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على أرض محايدة .. قمة "الخطوط الحمراء" بين بايدن وبوتين

مع انخفاض العلاقات بين بلديهما إلى أدنى مستوى، يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة "الخطوط الحمراء" والمصالح المشتركة، في الوقت الذي تعيد واشنطن رسم علاقاتها الخارجية في فترة ما بعد ترامب.

يسعى بايدن للخروج من القمة بصورة المفاوض القوي، بينما حقق بوتين هدفه في تأكيد موقع روسيا على الساحة الدولية

يسعى بايدن للخروج من القمة بصورة المفاوض القوي، بينما حقق بوتين هدفه في تأكيد موقع روسيا على الساحة الدولية

معتمداً على الدعم القوي لحلفاء الولايات المتحدة، يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة في جنيف تهدف إلى تخفيف حدة الخلافات بين واشنطن وموسكو، ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم.

مختارات

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقوف بلاده إلى جانب حلفائها الأوروبيين في مواجهة موسكو، وذلك قبيل أول لقاء مباشر يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط أزمة ثقة عميقة تعصف بالعلاقات بين الغرب وروسيا.

رغم الحشد العسكري الروسي الضخم على الحدود الأوكرانية، لم يفرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على موسكو فيما لم يزد رد فعل التكتل الأوروبي حيال معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني على مناشدات لإطلاق سراحه.

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

في أول تحرك ضد روسيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرضت واشنطن عقوبات مالية وطردت دبلوماسيين بسبب اتهامات تخص هجوما سيبرانيا وكذلك التدخل في انتخابات 2020 والتوتر مع أوكرانيا.

وتبنى الرئيس الأمريكي السادس والأربعون لهجة حازمة في الأيام الأخيرة حيال رجل الكرملين القوي لإبراز التناقض بشكل أفضل مع تقلبات سلفه الجمهوري دونالد ترامب وغموضه. ووعد جو بايدن بإخبار فلاديمير بوتين ما هي "خطوطه الحمراء"، إذ قال الاثنين في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "نحن لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها".

وبعد نحو خمسة أشهر على توليه السلطة، يخوض جو بايدن مجازفة. فقد شدد البيت الأبيض مراراً على أنه لا ينبغي توقع اختراق مذهل. لكن الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً يدرك أن لديه الفرصة لتلميع صورته كمفاوض جيد في جنيف.

وكانت المدينة استضافت أول لقاء مباشر بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف عام 1985، الذي شهد بداية ذوبان الجليد في الحرب الباردة.

ورداً على سؤال عند وصوله إلى جنيف أمس الثلاثاء عن شعوره قبل القمة التي سيتابعها العالم بدقة، قال بايدن: "أنا مستعد دائماً".

ويمكن أن يعتمد الرئيس الروسي، الذي يُتوقع وصوله إلى جنيف ظهراً، على خبرته الطويلة. فقد شهد عهود أربعة رؤساء أمريكيين آخرين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999. ويتفق خبراء على أنه قد حقق بالفعل أكثر مما أراده، وهو عقد القمة كدليل على أهمية روسيا على الساحة العالمية. وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، قال بوتين إنه يأمل أن يكون الرئيس الديمقراطي أقل انفعالاً من سلفه الجمهوري. لكنه انتهز الفرصة أيضاً ليؤكد على أن دونالد ترامب رجل "موهوب".

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مسائيةDW : بايدن وبوتين..علاقة تعاون أم مواجهة؟

قضايا خلافية كثيرة

ويلتقي الزعيمان في فيلا لا غرانج، المبنى الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويقع في قلب المدينة مع متنزه بإطلالة خلابة على بحيرة جنيف. ويتوقع أن تستمر المحادثات ما بين أربع وخمس ساعات.

وحسب البرنامج، سيُعقد لقاء مصغر يجمع الرئيسين الأمريكي والروسي ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن وسيرغي لافروف، ثم جلسة عمل موسعة.

هذا وتبدو النقطة الوحيدة التي يتفق عليها البيت الأبيض والكرملين هي أن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها. وغير ذلك، فإن القضايا الخلافية كثيرة ويبدو أن المناقشات ستكون شاقة وحادة، خصوصاً بشأن أوكرانيا وبيلاروس.

كما أن واحدة من أكثر القضايا حساسية هي المعلومات المضللة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية. وبمعزل عن محاولة التدخل في انتخابات 2016 لمصلحة دونالد ترامب، أزعجت الهجمات الإلكترونية الهائلة واشنطن مؤخراً. ونُسب العديد من هذه الهجمات، التي استهدفت بنى تحتية أمريكية، إلى موسكو أو إلى مجموعات من القراصنة المتمركزين في روسيا. لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات، وتتهم بدورها واشنطن بالتدخل في شؤونها عبر دعم المعارضة أو تمويل منظمات ووسائل إعلام تنتقد الكرملين. وقال الرئيس الروسي هذا الأسبوع: "اتُهمنا بكل أنواع الأمور"، ولكن "لم يكلفوا أنفسهم مرة واحدة عناء تقديم أي دليل".

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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