علوم وتكنولوجيا

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هل زارت الأرض كائنات فضائية؟ لطالما سمعنا عن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة ومزاعم عن فضائيين ربما كانوا على متنها، وفي الأيام المقبلة يعتزم البنتاغون الكشف عن أسرار الظاهرة فيما يشكك عالم ألماني في مجيء فضائيين لكوكبنا.
بعد انطلاقها في رحلة عبر الفضاء قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر، كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أخيرا عن أول تسجيل صوتي من نوعه للمروحية "إنجينويتي" من على سطح كوكب المريخ. فما أهمية هذا التسجيل الصوتي؟
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
في إنجاز جديد، استطاع العلماء بناء ذكاء اصطناعي قادر على تعليم ذاته، وتغيير برمجته بما يناسب الظروف الجديدة، فهل نحن أمام عالم جديد؟
يعرف الغراب بالدهاء والحيلة، متفوقا على كثير من الطيور. لا بل وحتى على أنواع من الثدييات. دراسة ألمانية حديثة تكشف عن مستوى جديد من ذكاء هذه الطيور. فإلى أي مدى يصل ذكاؤها؟
قيل قديما "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك". لماذا يتسارع الوقت للناس بشكل مختلف؟ وهل للتقدم في السن علاقة في الاحساس المختلف بالزمن؟ هل من الممكن إبطاء الزمن، أو تغيير الإحساس به؟ التفاصيل في الموضوع التالي.
لم تحدث الإصابة مرتين بفيروس كورونا المستجد إلا لخمسة أشخاص في العالم كله، آخرهم في الولايات المتحدة وهو شاب عمره 25 عاماً يعيش في ولاية نيفادا. فهل نعرف الآن أكثر عن المناعة ضد مرض كوفيد-19، أو يسمى أيضا بـ"سارس كوف 2"؟
طورت سويسرا سيارة توصيل فريدة من نوعها، وطرحت بذلك اختراعا تكنولوجيا جديدا في عالم المواصلات. البريد السويسري بدأ تنفيذ تجربة التوصيل الجديدة ويسعى لاختبار مميزاتها.
بينما يجتهد علماء كثر للتوصل إلى اختراعات وأبحاث علمية جدية نافعة للبشرية، وجد زملاء لهم المتعة في اختراعات وتجارب علمية مضحكة وغير مسبوقة. هذه قصة جائزة "إغ نوبل" للحماقة العلمية.
لطالما تكهن علماء الفلك بوجود حياة محتملة على "كوكب الزهرة". الآن تعقب الباحثون غازًا منبعثا من الكوكب يشير إلى وجود حياة محتملة على الكوكب المجاور للأرض.
لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟
يقوم "مسبار الأمل" بالمهمة الإمارتية الأولى إلى المريخ، والحكومة هناك ترغب في استغلال الرحلة من أجل التبادل العلمي العالمي وتطوير القطاعات المعرفية والاقتصاد، إليك فيما يلي ما ينبغي معرفته عن هذه المهمة.
بإطلاقها للقمر الصناعي الخامس والثلاثين والأخير لنظام الملاحة وتحديد المواقع "بيدو" تكون الصين قد أكملت تغطية هذا النظام لكامل الكرة الأرضية، مُعززة بذلك مكانتها وقدراتها كقوة فضائية صاعدة على المستويين المدني والعسكري.
يبدو أن الكون مازال يخفي المزيد من الأسرار التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء ينجحون في اكتشاف كون موازٍ بجوار عالمنا وتعمل فيه قواعد الفيزياء بشكل مختلف تماماً. كيف ذلك؟
فيروس "ممل" يكتسح عالم العلم، ولكن باسمه هذه المرة وليس بأهميته، وذلك بعد تسميته تيمناً بجملة شهيرة من مسلسل أمريكي كوميدي.
عثرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على حطام من أجزء مركبة إنزال هندية. وكانت مركبة الإنزال "فيكرام" قد تحطمت على سطح القمر وذلك في مهمتها لدراسة سطح منطقة القطب الجنوبي للقمر لتحليل الأرض والبحث عن المياه.
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