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علوم وتكنولوجيا

أحدث مبتكرات العلوم والتكنولوجيا من DW

UFO comprising a ring of lights, photographed in the evening sky by Fred and Phyll Dickeson of Timaru, New Zealand Date: 27 October 1979 (Mary Evans Picture Library) || Nur für redaktionelle Verwendung

"الأجسام الطائرة المجهولة".. البنتاغون يعد بكشف اللغز! 04.06.2021

هل زارت الأرض كائنات فضائية؟ لطالما سمعنا عن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة ومزاعم عن فضائيين ربما كانوا على متنها، وفي الأيام المقبلة يعتزم البنتاغون الكشف عن أسرار الظاهرة فيما يشكك عالم ألماني في مجيء فضائيين لكوكبنا.
STYLELOCATIONThe NASA Mars Perseverance rover takes a short drive around the Jezero Crater to test systems March 4, 2021 on Mars. Since landing, the NASA JPL team has been checking out the rover to prepare for surface operations. (Credit Image: Â© Nasa/Jpl-Caltech/Nasa/Planet Pix via ZUMA Wire

ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي لمروحيتها على المريخ 08.05.2021

بعد انطلاقها في رحلة عبر الفضاء قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر، كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أخيرا عن أول تسجيل صوتي من نوعه للمروحية "إنجينويتي" من على سطح كوكب المريخ. فما أهمية هذا التسجيل الصوتي؟
2. SEPTEMBER 14:00 UHR. - HANDOUT - 02.09.2020, ---, -: Die undatierte künstlerische Darstellung visualisiert zwei Schwarze Löcher vor ihrer Kollision. Forscher haben Gravitationswellen von der bislang massereichsten Verschmelzung Schwarzer Löcher beobachtet. Die Observatorien Ligo in den USA und Virgo in Italien registrierten am 21. Mai 2019 die Gravitationswellen vom Crash zweier Schwarzer Löcher mit rund 66 und 85 Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Foto: Mark Myers/ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. Verwendung nur im vollen Format. +++ dpa-Bildfunk +++ |

انصهار ثقبين أسودين ـ رصد أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم 01.05.2021

تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
An Enigma machine used by the Nazis during World War II is to be sold. A rare three-cipher rotor design (M3) used by Germany during War II will be auctioned by Nate D. Sanders Auctions on 30 May 2019. Germany used the Enigma machine from 1934 until the conclusion of the war in 1945. This machine being auctioned was designed by the German Navy and was dubbed Funkschlüssel ' or M3. The Enigma machine could scramble the letters into any one of 17,576 combinations except the use of its original letter. As featured in the critically acclaimed film ''The Imitation Game,'' British scientist Alan Turings efforts to decode the enigma system allowed the Allies to deconstruct many of the German ciphers coded communications Enigma machines are now very scarce, as Germans were ordered to destroy them to prevent them from falling into Allied hands. Sir Winston Churchill ordered all Enigma machines to be destroyed at the conclusion of the war. Only about 250 Enigma machines used during WWII are now believed to still exist. Machines having matching parts, such as this example are scarcer. The model M3 machine features the serial numbers of the rotors matching the machine itself in its original wooden case. The serial number engraved on the plate attached to the keyboard reads ''A // 00660 / bac / 43 E,'' with the serial number on the rotors reading ''A 00660 / 43 E.'' The metal wheels also bear the engraving of the Third Reich emblem - a black eagle above the swastika. Upon the interior of the wooden lid are the instructions in German, above the QWERTZUIO mechanical keyboard, which would light up when used. Twenty-six bulbs exist on the lamp board, with one broken, and with the socket locations marked Kabelprufung (cable test) and Lampenprufung (lamp test). Bidding for the Enigma Machine begins at $200,000. Where: Los Angeles, United States When: 09 May 2019 Credit: Nate D. Sanders Auctions/Cover Images **MANDATORY CREDIT: Nate D. Sanders Auctions/Cover Imag | K...

اختراق جديد ... ذكاء اصطناعي يعلم نفسه ذاتياً 07.01.2021

في إنجاز جديد، استطاع العلماء بناء ذكاء اصطناعي قادر على تعليم ذاته، وتغيير برمجته بما يناسب الظروف الجديدة، فهل نحن أمام عالم جديد؟
Ein Videograb zeigt eine Saatkrähe, die kleine Steine in ein halb mit Wasser gefülltes Röhrchen wirft, um einen an der Oberfläche schwimmenden Wurm zu ergattern (undatiertes Handout). Die Studie wurde im Fachjournal «Current Biology» veröffentlicht (Bd. 19, S. 1). Nur bei Orang-Utans sei bisher gezeigt worden, dass sie ein solches Problem lösen können, erläuterte ein Forscherteam um Cristopher David Bird von der Universität Cambridge. Foto: Chris Bird (zu dpa 0349 vom 06.08.2009) - bestmögliche Qualität - +++(c) dpa - Report+++

دراسة ألمانية تكشف نقاط ذكاء عند الغربان تشابه "إنسان الغاب" 12.12.2020

يعرف الغراب بالدهاء والحيلة، متفوقا على كثير من الطيور. لا بل وحتى على أنواع من الثدييات. دراسة ألمانية حديثة تكشف عن مستوى جديد من ذكاء هذه الطيور. فإلى أي مدى يصل ذكاؤها؟
Woman looking at clock on wall | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

لماذا يشعر الناس بالوقت بشكل مختلف؟ 06.11.2020

قيل قديما "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك". لماذا يتسارع الوقت للناس بشكل مختلف؟ وهل للتقدم في السن علاقة في الاحساس المختلف بالزمن؟ هل من الممكن إبطاء الزمن، أو تغيير الإحساس به؟ التفاصيل في الموضوع التالي.
27.04.2020 In Bussen, Bahnen und Zügen in NRW sowie auf Gleisen wie am Kölner Hauptbahnhof herrscht wegen der Coronakrise derzeit Maskenpflicht und Reisende erscheinen nur noch maskiert. Köln, 27.04.2020 | Verwendung weltweit

دراسة جديدة: هذا ما نعرفه عن مناعة فيروس كورونا 14.10.2020

لم تحدث الإصابة مرتين بفيروس كورونا المستجد إلا لخمسة أشخاص في العالم كله، آخرهم في الولايات المتحدة وهو شاب عمره 25 عاماً يعيش في ولاية نيفادا. فهل نعرف الآن أكثر عن المناعة ضد مرض كوفيد-19، أو يسمى أيضا بـ"سارس كوف 2"؟
Un vehicule automatise jaune, baptise ADORE, pour Autonomously Delivered Orders from Restaurants at EPFL barde d'ecrans geants a l'avant et a l'arriere et de petits casiers lateraux, se promene au pas sur le site de l'EPFL, lors d'une presentation a la presse le lundi 12 octobre 2020 a Lausanne.

البريد السويسري يطور سيارة توصيل جديدة بدون سائق! 13.10.2020

طورت سويسرا سيارة توصيل فريدة من نوعها، وطرحت بذلك اختراعا تكنولوجيا جديدا في عالم المواصلات. البريد السويسري بدأ تنفيذ تجربة التوصيل الجديدة ويسعى لاختبار مميزاتها.
Didgeridoo instructor Alex Suarez, center, demonstrates the Ig Nobel Peace prize-winning study, Didgeridoo Playing as Alternative Treatment for Obstructive Sleep Apnoea Syndrome, during the 27th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, U.S. September 14, 2017. REUTERS/Gretchen Ertl

تعرف على أغرب الجوائز العالمية.. "إيغ نوبل" للحماقة العلمية! 09.10.2020

بينما يجتهد علماء كثر للتوصل إلى اختراعات وأبحاث علمية جدية نافعة للبشرية، وجد زملاء لهم المتعة في اختراعات وتجارب علمية مضحكة وغير مسبوقة. هذه قصة جائزة "إغ نوبل" للحماقة العلمية.
هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟ 15.09.2020

لطالما تكهن علماء الفلك بوجود حياة محتملة على "كوكب الزهرة". الآن تعقب الباحثون غازًا منبعثا من الكوكب يشير إلى وجود حياة محتملة على الكوكب المجاور للأرض.
Listeria monocytogenes, illustration Listeria monocytogenes bacterium, computer illustration. L. monocytogenes is the causative agent of the human disease listeriosis. Listeriosis is contracted through contaminated food. Pregnant women are especially vulnerable, when bacteria may cross the placenta to infect the baby, who has no immunity. A mother may only experience mild influenza-like symptoms yet may lose her baby. Others vulnerable include the elderly, persons with cancer (especially of the bowel) and those on immunosuppressive drugs. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F013/1980 Listeria Illustration Listeria bacterium Computer Illustration l IS The causative Agent of The Human Disease IS contracted Through contaminated Food Pregnant Women are especially vulnerable When Bacteria May Cross The placenta to infect The Baby Who has No immunity a Mother May Only Experience mild Influenza Like symptoms yet May Lots her Baby Others vulnerable include The Elderly Persons With Cancer especially of The Burrone bowel and Those ON Immunosuppressive Drugs PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON SCIENCExPHOTOxLIBRARY 1980

علماء ينجحون في إعادة إحياء بكتيريا عمرها ملايين السنين 31.07.2020

لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟
The Emirates Mars Mission Hope probe being built in a clean room. Copyright: Emirates Mars Mission / MBRSC

مسبارالأمل الإماراتي إلى المريخ ومهامه الواعدة 10.07.2020

يقوم "مسبار الأمل" بالمهمة الإمارتية الأولى إلى المريخ، والحكومة هناك ترغب في استغلال الرحلة من أجل التبادل العلمي العالمي وتطوير القطاعات المعرفية والاقتصاد، إليك فيما يلي ما ينبغي معرفته عن هذه المهمة.
©ChinaFotoPress/Qin Xianan/MAXPPP - This undated photo shows three taikonauts Jing Haipeng (C), Liu Wang (L) and Liu Yang attending a training in a capsule simulating the re-entry one of the Shenzhou-9 spaceship. They will be carried by the Shenzhou-9 spaceship for China\'s first manned space docking mission with the orbiting Tiangong-1 space lab module. (Photo by Qin Xianan/ChinaFotoPress)***_***429004320 |

نظام بيدو ـ أداة الصين لكسر الهيمنة الأمريكية في الفضاء؟ 03.07.2020

بإطلاقها للقمر الصناعي الخامس والثلاثين والأخير لنظام الملاحة وتحديد المواقع "بيدو" تكون الصين قد أكملت تغطية هذا النظام لكامل الكرة الأرضية، مُعززة بذلك مكانتها وقدراتها كقوة فضائية صاعدة على المستويين المدني والعسكري.

LAS VEGAS, NV - JANUARY 11: The NASA logo is displayed at the agency's booth during CES 2018 at the Las Vegas Convention Center on January 11, 2018 in Las Vegas, Nevada. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs through January 12 and features about 3,900 exhibitors showing off their latest products and services to more than 170,000 attendees. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

يسير فيه الزمن إلى الوراء.. ناسا تكشف سر الكون الموازي! 21.05.2020

يبدو أن الكون مازال يخفي المزيد من الأسرار التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء ينجحون في اكتشاف كون موازٍ بجوار عالمنا وتعمل فيه قواعد الفيزياء بشكل مختلف تماماً. كيف ذلك؟
HANDOUT - 31.03.2003, USA, Atlanta: ARCHIV - Dieses undatierte Handout des amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) zeigt einen Coronavirus unter dem Mikroskop. (Aufnahme vom April 2003). Die Ausbreitung einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan könnte auf einen neuartigen Coronavirus zurückgehen. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

علماء يطلقون اسماً "مملاً" على فيروس "ممل" 14.01.2020

فيروس "ممل" يكتسح عالم العلم، ولكن باسمه هذه المرة وليس بأهميته، وذلك بعد تسميته تيمناً بجملة شهيرة من مسلسل أمريكي كوميدي.

Dezember 2019 *** Vikram Lander impact point and associated debris field. Green dots indicate spacecraft debris (confirmed or likely). Blue dots locate disturbed soil, likely where small bits of the spacecraft churned up the regolith. S indicates debris identified by Shanmuga Subramanian. This portion of the Narrow Angle Camera mosaic was made from images M1328074531L/R and M1328081572L/R acquired Nov. 11. Quelle: https://go.nasa.gov/33E7huc Credits: NASA/Goddard/Arizona State University.

ناسا ترصد حطام مركبة هندية على سطح القمر 04.12.2019

عثرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على حطام من أجزء مركبة إنزال هندية. وكانت مركبة الإنزال "فيكرام" قد تحطمت على سطح القمر وذلك في مهمتها لدراسة سطح منطقة القطب الجنوبي للقمر لتحليل الأرض والبحث عن المياه.
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