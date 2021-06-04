علوم وتكنولوجيا

دراسة ألمانية تكشف نقاط ذكاء عند الغربان تشابه "إنسان الغاب"

يعرف الغراب بالدهاء والحيلة، متفوقا على كثير من الطيور. لا بل وحتى على أنواع من الثدييات. دراسة ألمانية حديثة تكشف عن مستوى جديد من ذكاء هذه الطيور. فإلى أي مدى يصل ذكاؤها؟