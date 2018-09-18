 ″علوم التجسس″.. تخصص جامعي جديد في ألمانيا! | عالم المنوعات | DW | 17.01.2019

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منوعات

"علوم التجسس".. تخصص جامعي جديد في ألمانيا!

في سابقة هي الاولى من نوعها، تتيح جامعة ألمانية إمكانية دراسة الماجستير في علوم "التجسس والمخابرات". هذا التخصص الدراسي الجديد ليس مُتاحاً أمام الجميع وبخاصة المدنيين، ويركز التخصص على الأبحاث المتعلقة بالإرهاب.

James Bond Intro - Gun Barrel Sequence (picture-alliance)

لم يدرس جيمس بوند الجاسوس الأكثر شهرة في تاريخ السينما فنون التجسس، فقد تعرض بعد فصلين دراسيين للطرد من مدرسة النخبة "إيتون" في بريطانيا. وفي 25 فيلماً يطارد جيمس بوند "007" الأشرار بلا كلل. وأهم الأدوات التي تساعده للقيام بذلك هي السيارات السريعة. 

وفي الواقع، لا تشترك أعمال الاستخبارات في كثير من الأمور مع حياة بطل فيلم (جيمس بوند). وعندما يتحدث غالباً الجواسيس الألمان عن الآنسة في المستقبل، فإنهم في الواقع يقصدون بهذا الاسم "MISS" ماجستير في الذكاء والدراسات الأمنية.

وبدأ هذا التخصص الدراسي في يناير/ كانون الثاني الحالي. وقال أوي بورغوف الأستاذ بالجامعة التابعة الجيش الألماني في ميونيخ (Universität der Bundeswehr München)، والذي يرأس هذا التخصص الدراسي الجديد،  بالتعاون مع جان هندريك ديتريش من المعهد الاتحادي في حوار له مع DW  "لايوجد تدريب تعليمي للتجسس، ولا توجد مطاردات، فضلاً عن ذلك، لا يتم التدرب على كيفية القفز فوق الأسطح".

الدراسة بدلاً من التجسس

ويتعامل المرشحون لدراسة هذا التخصص الدراسي مع مواضيع متنوعة على غرار الأخلاقيات والمشاكل السياسية أو الإطار القانوني للخدمة، ويقول الأستاذ الجامعي بورغوف في هذا السياق: "بالنسبة لي، هذا التخصص الدراسي مثير للاهتمام".

Universität der Bundeswehr in Neubiberg bei München (Picture alliance/dpa/Universität der Bundeswehr)

الجامعة التابعة للجيش الألماني في ميونيخ.

ويتضمن هذا التخصص مواد دراسية مثل "التواصل والقيادة  في المخابرات" و "الأبحاث المتخصصة في علوم الإرهاب". كما يركز أيضاً على الموضوعات الرقمية مثل الدفاع الالكتروني. وفي نهاية هذا الماجستير الذي يستمر لمدة عامين، يتوجب كتابة أطروحة الماجستير في 100 صفحة.

عدد محدود من الطلاب

وفي الوقت الحالي، ليس بمقدور المدنيين دراسة هذا التخصص الدراسي، حيث يجب على الشخص الراغب بالتسجيل أن ينتمي إلى إحدى الأجهزة الاستخباراتية الألمانية، مثل جهاز الاستخبارات الفيدرالي أو الجيش أو الشرطة.

وأكد المتحدث باسم جامعة الجيش الألماني أن السنة الأولى تضم 35 طالباً فقط، فيما رفض الكشف عن كيفية توزيع هؤلاء الطلبة على مختلف المؤسسات. وقال بورغوف "في هذا التخصص الدراسي لن يكون هناك النوع العادي من الطلاب"، لأن المبنى لن تطأه إلا أقدام الطلبة الحاصلين على إذن بالدخول، لذلك يتحتم على الطلبة الخضوع لاختبارات أمنية في بعض الأحيان.

نحو تنسيق أفضل

أما الأشخاص الذين يسمح لهم بالدراسة، فلا يتم اختيارهم بناء على معدلات التحصيل الدراسي فقط، بل يتم ذلك عبر مجلس استشاري ينتمي إليه كبار ممثلي السلطة. ويشير الأستاذ الجامعي بورغوف إلى أن الخطوط الأولى لهذا التخصص الدراسي رسمت قبل أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين، أشرفت مجموعة عمل من مكتب المستشارية الاتحادية على التنسيق بين المشاركين، والذين كان من بينهم وزارتي الداخلية والدفاع،  من أجل تطوير هذا التخصص الدراسة وخلق "شبكة" تستطيع الربط بين مؤسسات مختلفة من شأنه أن يمنح إشعاعاً إيجابياً لهذه التخصص الدراسي. ويوضح بورغوف ذلك بالقول "عندما يجلس موظفون من مؤسسات مختلفة ومن الجيش الألماني في قاعة واحدة، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي على التعاون المستقبلي بين مؤسسات مختلفة".

دافيد إيهل/ر.م/ ع.أ.ج

 

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا

    من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت

    سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن

    يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ

    تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين

    تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية

    تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الرابعة: جامعة آخن

    تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية

    في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ

    إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة

    تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.

    الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب


مختارات

كيف تحصل على تمويل دراستك الجامعية في ألمانيا؟  

جنود إلكترونيون ألمان بشهادة جامعية

توجد منذ نحو عام قيادة مركزية في مجال أمن الإنترنت لدى الجيش الألماني. في جامعة الجيش الألماني بالقرب من ميونيخ يتم تأهيل نخبة ألمانية جديدة من جنود الكمبيوتر وخبراء مكافحة الهجمات الإلكترونية، في مواجهة قراصنة الإنترنت. (01.04.2018)  

في ألمانيا ـ طلاب جامعيون بدون شهادة الثانوية العامة

لم تعد الدراسة في الجامعات الألمانية دون الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي أمرا غريبا، فمنذ عام 2010 تضاعف عدد الطلاب دون شهادة ثانوية في الجامعات ما فتح الباب أمام الكثيرين لشق مستقبلهم في مجالات متعددة. (05.04.2018)  

أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب  

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