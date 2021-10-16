علم الفلك هو العلم الذي يراقب ويدرس حركة الأجرام السماوية كالنجوم والكواكب والظواهر المحيطة بها. وقد حقق هذا العلم قفزات هائلة مع اختراع التلسكوب والنتائج العلمية التي تم التوصل إليها من خلال الرحلات الفضائية.

نشأ علم الفلك بداية من الملاحظات التي تمت رؤيتها بالعين المجردة. ومع تطور الحضارات القديمة في مناطق عديدة مثل فارس وبلاد الرافدين والصين تم وضع خرائط لمواقع النجوم والكواكب مع شروح وتصورات تقوم على أساس أن الأرض هي مركز الكون. ومع اكتشاف التلسكوب وحقيقة أن الكواكب تدور حول الشمس تغيرت الكثير من المعطيات الخاطئة المتداولة في إطار علم الفلك الذي يعد اليوم من أكثر العلوم تطورا خلال العقود الستة الماضية.