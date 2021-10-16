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علم الفلك

علم الفلك هو العلم الذي يراقب ويدرس حركة الأجرام السماوية كالنجوم والكواكب والظواهر المحيطة بها. وقد حقق هذا العلم قفزات هائلة مع اختراع التلسكوب والنتائج العلمية التي تم التوصل إليها من خلال الرحلات الفضائية.

نشأ علم الفلك بداية من الملاحظات التي تمت رؤيتها بالعين المجردة. ومع تطور الحضارات القديمة في مناطق عديدة مثل فارس وبلاد الرافدين والصين تم وضع خرائط لمواقع النجوم والكواكب مع شروح وتصورات تقوم على أساس أن الأرض هي مركز الكون. ومع اكتشاف التلسكوب وحقيقة أن الكواكب تدور حول الشمس تغيرت الكثير من المعطيات الخاطئة المتداولة في إطار علم الفلك الذي يعد اليوم من أكثر العلوم تطورا خلال العقود الستة الماضية.

This illustration shows a glowing stream of material from a star as it is being devoured by a supermassive black hole in a tidal disruption flare.

علم الفلك ـ السيناريو الأكثر ترجيحا لنهاية الكون 16.10.2021

أنتجت الفيزياء النظرية عدة تصورات بشأن نشأة الكون، غير أن اهتمام عالمة الفيزياء الفلكية كاتي ماك انصب على سيناريوهات نهايته، لكن عوامل بشرية قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض قبل نهاية الكون المفترضة بكثير.
This illustration provided by the American Museum of Natural History depicts the planet Earth, center, with the Sun in the background. The line of spots across the center of the image indicates star systems which can see Earth as it goes in front of our Sun. (OpenSpace/American Museum of Natural History via AP)

اكتشاف مجموعات شمسية يمكن لكائنات أخرى مراقبة الأرض منها! 25.06.2021

بينما يسعى العلماء لاكتشاف فرص الحياة على كواكب أخرى، تمكن باحثون من التعرف على أكثر من 2000 من المجموعات الشمسية التي يمكن من على سطحها مشاهدة كوكب الأرض. فهل يمكن لكائنات أخرى مراقبتنا من على بعد مئات السنين الضوئية؟
Apr 13, 2017 - Enceladus moon. Scientists have detected molecules of hydrogen in plumes of watery material erupting from cracks in the ice of Enceladus, a moon of Saturn, and that suggests an ocean beneath the ice has hydrothermal vents that just might be capable of sustaining life. The findings, based on an analysis of data from the Cassini orbiter, are the subject of a study published today in Science as well as a NASA news briefing. Pictured 2008 - Saturn Enceladus, Dione, Rhea y Helene moons |

علماء يكشفون أسرار أسرع نجوم مجرة درب اللبانة 05.07.2017

فهم أسرار الكون والوجود مهمة تستهوي علماء الفلك باستمرار. وأحدث ما تم التوصل إليه أن أسرع نجوم مجرة درب اللبانة قد شُردت عن مجرة صغيرة مجاورة.
Teneriffa - ESA Optical Ground Station

كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض 26.12.2015

من المؤكد مرور كويكب في جوار الأرض خلال أعياد الميلاد، لكنه لا يمتلك ذيلا وهّاجا كنجوم الزينة الصناعية في مدينة مهد المسيح بيت لحم في فترة الأعياد. ومن الصعب على الناس وهواة علم الفلك رصده، نظرا لعدم قربه كثيرا من الأرض.
القمر .. أسطورة جمعت بين الفن والأدب والشعر والفلك

القمر .. أسطورة جمعت بين الفن والأدب والشعر والفلك 28.09.2015

ظهر القمر في حالتين نادرتين له بلون أحمر وردي وبخسوف كامل فوق الكثير من مناطق الأرض. وطالما شغل القمر ومنذ قديم الزمان علم الفلك والأدب والشعر والفن.
So könnte das neue Sonnensystem aussehen: Die Illustration der Internationalen Astronomischen Union (IAU) zeigt die alten und eventuell drei neuen Planeten (l-r) Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres (neu), Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und Charon (neu) sowie der noch namenlose 003 UB313, der von seinen Entdeckern den inoffiziellen Namen Xena erhalten hatte (links die Sonne). Durch die erste wissenschaftliche Definition des Begriffs Planet erhöhe sich die Zahl der Planeten in unserem System von neun auf mindestens zwölf, berichtete die Internationale Astronomische Union (IAU) am Mittwoch (16.08.2006) anlässlich ihrer Vollversammlung in Prag. Die IAU-Vollversammlung, die noch bis Freitag nächster Woche tagt, muss den Beschluss allerdings noch annehmen. Lexika und Lehrbücher müssten dann umgeschrieben werden. Foto: IAU/Martin Kommesser +++(c) dpa - Report+++

علماء الفلك يحسبون متى ستنتهي الحياة على الأرض 22.09.2013

لا بد من أن يكون الماء سائلا على كوكبٍ ما لكي تنشأ الحياة عليه. وهذا ممكن فقط في كواكب تقع فيما يسمى بالمنطقة القابلة للسكنى، كالأرض. لكن سيأتي يوم تتضخم فيه الشمس وتصبح أرضنا كالزُهرة. لا داعي للقلق، فالعلماء لديهم حل.
Professor Stephen Hawking of the University of Cambridge, makes remarks at an event marking the 50th anniversary of NASA, Monday, April 21, 2008,at George Washington University in Washington. (AP Photo/Lawrence Jackson)

هوكينغ أشهر علماء المعمورة ـ مقعد ويستخدم صوتا صناعياً 09.01.2012

يعتبر واحدا من أذكى العقول على كوكبنا وهو أشهر شخص أقعده المرض في كرسيّ متحرك في العالم: إنه ستيفن هوكينغ، أستاذ الرياضيات في جامعة كمبريدج البريطانية وعالم الفيزياء الفلكية والذي بلغ يوم أمس 70 عاما رغم مرضه العضال.
Ein berühmtes Paar wechselwirkender Galaxien. Die Spiralgalaxie Messier 51 im Sternbild Jagdhunde und ihr kleiner Begleiter. Aufgenommen mit der Weitfeldkamera MOSCA am 3.5-Meter-Teleskop.

بدء الاحتفالات العالمية بعلوم الفلك في ألمانيا 21.01.2009

انطلقت في ألمانيا فعاليات عام علم الفلك العالمي الذي دعت إليه منظمة اليونسكو متضمنةً ورش عمل ومؤتمرات خاصة للتعريف بالكون. المنظمة الدولية تهدف من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى جذب انتباه الشباب إلى علم الفلك.
Das zeitgenössische Gemälde zeigt den deutschen Astronomen Johannes Kepler (undatiertes Archivfoto). Der Forscher wurde am 27. Dezember 1571 in Weil geboren und starb am 15. November 1630 in Regensburg. Kepler ist der häufigste Namensgeber für Gymnasien im Südwesten. Neun höhere Lehranstalten tragen den Namen des Naturwissenschaftlers. Foto: dpa/lsw (Nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

يوهانس كبلر: مؤسس علم الفلك الحديث 29.08.2006

طالما اقترن اسم كبلر بقوانين الكواكب السيارة. إنها تلك القوانين التي استفاد منها نيوتن فيما بعد لوضع قوانين الجاذبية وقلبت النظريات الفلكية في العصور الوسطى رأساً عن عقب، مما جعل كبلر جديراً بلقب مؤسس علم الفلك الحديث.
So könnte das neue Sonnensystem aussehen: Die Illustration der Internationalen Astronomischen Union (IAU) zeigt die alten und eventuell drei neuen Planeten (l-r) Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres (neu), Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und Charon (neu) sowie der noch namenlose 003 UB313, der von seinen Entdeckern den inoffiziellen Namen Xena erhalten hatte (links die Sonne). Durch die erste wissenschaftliche Definition des Begriffs Planet erhöhe sich die Zahl der Planeten in unserem System von neun auf mindestens zwölf, berichtete die Internationale Astronomische Union (IAU) am Mittwoch (16.08.2006) anlässlich ihrer Vollversammlung in Prag. Die IAU-Vollversammlung, die noch bis Freitag nächster Woche tagt, muss den Beschluss allerdings noch annehmen. Lexika und Lehrbücher müssten dann umgeschrieben werden. Foto: IAU/Martin Kommesser (zu dpa 0026 vom 16.08.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

كوكب بلوتو... لم يعد كوكبا 25.08.2006

قرر اتحاد الفلكيين الدولي في اجتماعه تجريد الجرم السماوي بلوتو من لقبه ككوكب. بهذا يتغير عدد الكواكب من 9 إلى 8، وهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. كتب بيتر هرنونج