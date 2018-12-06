 علماء يكشفون كيفية وصول الفوسفور إلى الأرض | علوم وتكنولوجيا | DW | 15.01.2020

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علوم وتكنولوجيا

علماء يكشفون كيفية وصول الفوسفور إلى الأرض

يشكل الفوسفور أحد أهم العناصر الأساسية في الحياة، غير أن طريقة وصوله إلى الأرض في مراحل مبكرة من تاريخها أحاطها الغموض ولفترة طويلة من الزمن. مؤخراً، توصل علماء الفلك إلى حل ذلك اللغز، وهذا ما تم اكتشافه:

Bildergalerie mysteriöse Galaxien (NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration)

يعتبر الفوسفور من العناصر الأساسية في الحياة إلى جانب الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، إذ أنه ركيزة هامة في العديد من المركبات الخلوية، مثل الحمض النووي وناقل الطاقة ATP.

كل ما في الحياة يحتاج إلى الفوسفور، حتى أن المحاصيل الزراعية تتحسن عندما يضاف الفوسفور إلى المزروعات وغذاء الماشية. كما يستخدم عالمياً كسماد، ويلعب دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات الغذائية في العالم. غير أن كيفية وصوله في مراحل مبكرة من تاريخ الأرض ظلت لغزاً أمام علماء الفلك لزمن طويل.

مختارات

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه. (10.01.2020)

في اكتشاف فريد قد يعيد تعديل مناهج العلوم وإعادة تعريف عناصر الحياة، قالت وكالة الفضاء الأمريكية إنها عثرت على شكل جديد للحياة في أعماق بحيرة مالحة، يتمثل في بكتيريا قادرة على النمو من الزرنيخ بل وتحويل سمومه إلى بروتين. (03.12.2010)

في دراسة حديثة اعتمدت على فهم واسع للفضاء بالاستعانة بالتلسكوب (ALMA) ومسبار وكالة الفضاء الأوروبية (روزيتا) لدراسة مجموعات النجوم، يقول علماء الفلك إن العنصر الكيميائي الأساسي لجميع الكائنات الحية على الأرض قد يكون ناتجاً عن ضربات مذنب، إذ وجد العلماء أدلة على وجود أول أكسيد الفوسفور في مذنب (بي67)، وهو مذنب ينتمي إلى عائلة المشتري، بحسب ما نشره موقع (ساينس فوكس) الأميركي.

سمحت الملاحظات والنتائج المستخلصة من الدراسة للعلماء برؤية الجزيئات تولد عندما تتشكل النجوم نفسها. ووجد العلماء أن المركبات الحاملة للفوسفور يمكن أن تتعثر في المذنبات التي تنقلها بعد ذلك إلى مكان آخر في الكون.

وقالت كاثرين التفيغ، باحثة رئيسية في الدراسة: "الفوسفور ضروري للحياة كما نعرفها نظراً لأن المذنبات قد نقلت على الأرجح كميات كبيرة من المركبات العضوية إلى الأرض، فإن أول أكسيد الفوسفور الموجود في المذنب بي67 قد يعزز العلاقة بين المذنبات والحياة على الأرض". بحسب ما نشره موقع (فوكوس أونلاين) الألماني.

ر.ض/ ي.أ

  • Wettbewerb Insight Astronomy People and Space (Royal Museum Greenwich/Brad Goldpaint)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الفضاء من الصحراء الأمريكية

    تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Aurorae (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الشفق القطبي في فنلندا

    أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Galaxies (Royal Museum Greenwich/Steven Mohr)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المجرات القديمة

    تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Moon (Royal Museum Greenwich/Jordi Delpeix Borrell)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    القمر السالب

    في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Sun (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    تكوّن كسوف الشمس

    أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Planets, Comets and Asteroids (Royal Museum Greenwich/Martin Lewis)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    كوكب الزهرة

    قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Special Prize: Robotic Scope (Royal Museum Greenwich/Damian Peach)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المذنبات في بحر النجوم

    صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Skyscapes (Royal Museum Greenwich/Ferenc Szémár)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    أضواء غير واضحة

    يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Stars and Nebulae (Royal Museum Greenwich/Mario Cogo)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    سديم فوق ناميبيا

    في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Young Astronomy Photographer of the Year (Royal Museum Greenwich/Fabian Dalpiaz)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    نيزك في الدولوميت

    كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Patrick Moore prize (Royal Museum Greenwich/Tianhong Li)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    على درب التبانة

    التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

المجرات والمذنبات والكواكب جميعها جزء من الكون الواسع. من بين آلاف الصور الفوتوغرافية التي التقطها الهواة والمحترفون للأجرام السماوية والفضاء، اختار المرصد الملكي في غرينتش أجمل صور الفضاء لعام 2018. (01.11.2018)  

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