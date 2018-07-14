 علماء يكتشفون وجود الخبز قبل ظهور الزراعة | عالم المنوعات | DW | 16.07.2018

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منوعات

علماء يكتشفون وجود الخبز قبل ظهور الزراعة

كان الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 4000 سنة. لكن باحثين من بريطانيا والدنمارك اكتشفوا بقايا متفحمة من مواد غذائية أقدم بكثير من ظهور الزراعة.

Getreide Roggen, Halme bei Sonnenaufgang (picture-alliance/chromeorange/N. J. Suelzner)

أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يعتَقد حتى الآن، حيث عثر الباحثون على آثار متفحمة لمادة غذائية يمكن تصنيفها على أنها خبز يقدر عمرها بنحو 14 ألف و400 سنة.

وكان الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 4000 سنة. درس الباحثون من جامعات لندن وكامبريدج وكوبنهاغن بقايا متفحمة من مواد غذائية عثر عليها في مواقد سابقة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. وقال الباحثون إن الدراسة تدل على أن الصيادين وجامعي الثمار من أبناء حضارة النطوفية شمال غرب القدس كانوا يستخدمون نباتا يعرف بالديس البحري مع القمح في صناعة أرغفة مسطحة تشبه الخبز بدون خميرة.

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    اكتشف علماء آثار مقبرة يرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام يعتقد العلماء أن أبناء الشعب الفلستي القديم المذكور في التوراة قد دفنوا فيها مع مجوهراتهم وزيوتهم العطرية

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    تحتوي المقبرة على رفات نحو 150 شخصا في العديد من غرف الدفن بعضها يضم بعض الأشياء المتطورة بشكل مذهل مقارنة بذلك الوقت. وعثر فريق البحث من كلية الآثار في جامعة هارفارد، برئاسة عالم الآثار البروفيسور لورانس ستاغر، على شفرة وراثية (دي.ان.ايه) لأجزاء من الهياكل العظمية ويأملون أن تحدد الفحوص أصول الشعب الفلستي.

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    وقال ستاغر، وهو أستاذ التنقيب في قسم لغات وحضارات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد والذي قاد بعثة ليون ليفي الاستكشافية في عسقلان منذ عام 1985، إن الأمر قد يتطلب إعادة النظر في الاستخدام الازدرائي لكلمة فلستي التي تشير إلى شخص معاد للثقافة والفنون. وأضاف "هذا الكشف سيبدد الكثير من الغموض".

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    حفر فريق ستاغر على عمق نحو ثلاثة أمتار للكشف عن المقبرة التي وجد أن الرومان استخدموها بعد قرون كمزرعة كروم. وعمل العمال على إزالة طبقات من الغبار ليكشفوا عن هياكل عظيمة كاملة في نفس وضعها الذي تركت عليه قبل ثلاثة آلاف عام.

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    عثر في المقبرة على أوان يعتقد أن زيوتا عطرية كانت توضع فيها. وكانت بعض الهياكل العظمية ترتدي الأساور والحلقان. وعثر مع بعضها على أسلحة.

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    اكتشف خبراء الآثار كذلك قنينات يحفظ فيها رماد الجثث بعد حرقها قالوا إنها كانت نادرة وغالية الثمن في تلك الحقبة وبعض القنينات وضع فيها عظام أطفال رضع.

  • David gegen Goliath

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    ويُعتقد أن الفلستيين هم مهاجرون من جزيرة كريت وجزر بحر إيجة اليونانية وكانوا يختلفون عن الكنعانيين سكان المنطقة القدماء. ورد ذكر الشعب الفلستي في التوراة عبر قصة المحارب الفلستي جالوت، وانتصر داود على جالوت في نزال جرى بينهما وأصبح فيما بعد ملك إسرائيل، كما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

  • Israel Ashkelon National Park Gräber der Philister Ausgrabungen

    اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

    لم يثبت علميا أن الفلستيين هم سلف الشعب الفلسطيني الحال. وتدور أسئلة كثيرة حول أصل الفلستيين الذين كانوا يعرفون أيضا باسم "شعب البحر". فيما قال عالم الآثار دانيال ماستر، الباحث في جامعة هارفرد والمشارك في أعمال التنقيب، "ما هو أكيد أنهم وافدون على هذه المنطقة التي تسكنها شعوب سامية"، وقد كانوا يعيشون في شريط ساحلي ضيق بين غزة وما يعرف اليوم بتل أبيب، بين العامين 1200 و600 قبل الميلاد.

    الكاتب: زمن البدري (رويترز،ا ف ب، DW)


وأشار الباحثون إلى أن زراعة الحبوب لم تكن معتادة حتى ذلك الحين. مما يعني أن الخبز كان استثناء "ومن المحتمل جدا أن الوجبات القائمة على الحبوب مثل الخبز لم تصبح سلعة غذائية إلا عندما استقرت الزراعة".

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نجح فريق بحثي أمريكي في تطوير تقنية خاصة مكنتهم من سماع صوت نمو سيقان الذرة. ويأمل العلماء في أن يساهم هذا الاكتشاف في زيادة المحصول عبر تقليل الخسائر الناتجة عن انكسار سيقان الذرة بسبب الرياح. (29.11.2016)

هل تشعر بالتعب باستمرار؟ هل لديك ضعف في التركيز وتساقط للشعر؟ ربما يكون ذلك بسبب نقص الحديد في الجسم. فالحديد ضروري جدا للحياة، ونقصه واحد من أكثر المشكلات الصحية انتشارا في العالم. (18.08.2013)

ورجح الباحثون أن يكون الزرّاع وملتقطو الثمار قد بدأوا في زراعة الحبوب بعد أن صنعوا أول خبز من حبوب برية "فالخبز يعني الكثير من العمل بدءا من إزالة قشرة الحبوب ثم طحن الحبوب ثم عجنها وخبزها" حسبما أوضح دوريان فولر، عالم الآثار في جامعة لندن. مضيفا: "إن صناعة الخبز قبل وجود الزراعة يدل على أنه كان يعتبر شيئا خاصا. وربما ساهمت الرغبة في الحصول على هذا الشيء غير العادي في اتخاذ الإنسان قرار زراعة الحبوب".

وأوضح الباحثون أن بقايا الخبز التي فحصوها بالمجهر الإلكتروني كانت تحتوي على آثار حبوب ولكنها كانت تحتوي أيضا على آثار جذور "حيث يبدو أن مكونات من الحبوب وغير الحبوب قد طحنت بشكل تام ثم صفيت بمصفاة وانتقيت" حسبما كتب الباحثون.

وقال الباحثون إنه لا يمكن التعرف على ذلك من خلال حجم جزيئات الخبز فقط بل من خلال حقيقة عدم وجود آثار قش أو حبوب كاملة داخل هذا الخبز القديم. وأشار الباحثون إلى أن بقايا الخبز الذي عثر عليه تشبه إلى حد كبير أرغفة الخبز غير المخمر التي عثر عليها في تجمعات سكنية تعود لبدايات العصر الحجري ومناطق رومانية في أوروبا وتركيا، حسبما أوضحت أمايا أرانس أوتايجوي، الباحثة في علم الآثار النباتية بجامعة كوبنهاغن، مضيفة: "نعلم الآن أن منتجات تشبه الخبز كانت موجودة قبل وقت طويل من تطور الزراعة".

وأوضحت الباحثة الدنماركية أن الباحثين كانوا يرجحون ذلك بالفعل من قبل أن يثبت علميا لأنهم عثروا في مكان الحفر على شفرات مناجل ومهراس "هون" حجري.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)

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كراش كورس بالعربي - الحلقة الأولى: الثورة الزراعية

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اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان

اكتشف علماء في مدينة عسقلان آثار مقبرة تعود للشعب الفلستي، الذي ذُكر في الكتب المقدس ويُعتقد أنهم هاجروا من كريت واستوطنوا المنطقة قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، وفق ما نقلت وكالة رويترز وموقع شبيغل الألماني عن الباحثين. (11.07.2016)  

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