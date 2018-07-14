علماء يكتشفون وجود الخبز قبل ظهور الزراعة

أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يعتَقد حتى الآن، حيث عثر الباحثون على آثار متفحمة لمادة غذائية يمكن تصنيفها على أنها خبز يقدر عمرها بنحو 14 ألف و400 سنة.

وكان الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 4000 سنة. درس الباحثون من جامعات لندن وكامبريدج وكوبنهاغن بقايا متفحمة من مواد غذائية عثر عليها في مواقد سابقة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. وقال الباحثون إن الدراسة تدل على أن الصيادين وجامعي الثمار من أبناء حضارة النطوفية شمال غرب القدس كانوا يستخدمون نباتا يعرف بالديس البحري مع القمح في صناعة أرغفة مسطحة تشبه الخبز بدون خميرة.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان اكتشف علماء آثار مقبرة يرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام يعتقد العلماء أن أبناء الشعب الفلستي القديم المذكور في التوراة قد دفنوا فيها مع مجوهراتهم وزيوتهم العطرية

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان تحتوي المقبرة على رفات نحو 150 شخصا في العديد من غرف الدفن بعضها يضم بعض الأشياء المتطورة بشكل مذهل مقارنة بذلك الوقت. وعثر فريق البحث من كلية الآثار في جامعة هارفارد، برئاسة عالم الآثار البروفيسور لورانس ستاغر، على شفرة وراثية (دي.ان.ايه) لأجزاء من الهياكل العظمية ويأملون أن تحدد الفحوص أصول الشعب الفلستي.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان وقال ستاغر، وهو أستاذ التنقيب في قسم لغات وحضارات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد والذي قاد بعثة ليون ليفي الاستكشافية في عسقلان منذ عام 1985، إن الأمر قد يتطلب إعادة النظر في الاستخدام الازدرائي لكلمة فلستي التي تشير إلى شخص معاد للثقافة والفنون. وأضاف "هذا الكشف سيبدد الكثير من الغموض".

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان حفر فريق ستاغر على عمق نحو ثلاثة أمتار للكشف عن المقبرة التي وجد أن الرومان استخدموها بعد قرون كمزرعة كروم. وعمل العمال على إزالة طبقات من الغبار ليكشفوا عن هياكل عظيمة كاملة في نفس وضعها الذي تركت عليه قبل ثلاثة آلاف عام.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان عثر في المقبرة على أوان يعتقد أن زيوتا عطرية كانت توضع فيها. وكانت بعض الهياكل العظمية ترتدي الأساور والحلقان. وعثر مع بعضها على أسلحة.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان اكتشف خبراء الآثار كذلك قنينات يحفظ فيها رماد الجثث بعد حرقها قالوا إنها كانت نادرة وغالية الثمن في تلك الحقبة وبعض القنينات وضع فيها عظام أطفال رضع.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان ويُعتقد أن الفلستيين هم مهاجرون من جزيرة كريت وجزر بحر إيجة اليونانية وكانوا يختلفون عن الكنعانيين سكان المنطقة القدماء. ورد ذكر الشعب الفلستي في التوراة عبر قصة المحارب الفلستي جالوت، وانتصر داود على جالوت في نزال جرى بينهما وأصبح فيما بعد ملك إسرائيل، كما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

اكتشاف مقبرة للشعب الفلستي في عسقلان لم يثبت علميا أن الفلستيين هم سلف الشعب الفلسطيني الحال. وتدور أسئلة كثيرة حول أصل الفلستيين الذين كانوا يعرفون أيضا باسم "شعب البحر". فيما قال عالم الآثار دانيال ماستر، الباحث في جامعة هارفرد والمشارك في أعمال التنقيب، "ما هو أكيد أنهم وافدون على هذه المنطقة التي تسكنها شعوب سامية"، وقد كانوا يعيشون في شريط ساحلي ضيق بين غزة وما يعرف اليوم بتل أبيب، بين العامين 1200 و600 قبل الميلاد. الكاتب: زمن البدري (رويترز،ا ف ب، DW)



وأشار الباحثون إلى أن زراعة الحبوب لم تكن معتادة حتى ذلك الحين. مما يعني أن الخبز كان استثناء "ومن المحتمل جدا أن الوجبات القائمة على الحبوب مثل الخبز لم تصبح سلعة غذائية إلا عندما استقرت الزراعة".

ورجح الباحثون أن يكون الزرّاع وملتقطو الثمار قد بدأوا في زراعة الحبوب بعد أن صنعوا أول خبز من حبوب برية "فالخبز يعني الكثير من العمل بدءا من إزالة قشرة الحبوب ثم طحن الحبوب ثم عجنها وخبزها" حسبما أوضح دوريان فولر، عالم الآثار في جامعة لندن. مضيفا: "إن صناعة الخبز قبل وجود الزراعة يدل على أنه كان يعتبر شيئا خاصا. وربما ساهمت الرغبة في الحصول على هذا الشيء غير العادي في اتخاذ الإنسان قرار زراعة الحبوب".

وأوضح الباحثون أن بقايا الخبز التي فحصوها بالمجهر الإلكتروني كانت تحتوي على آثار حبوب ولكنها كانت تحتوي أيضا على آثار جذور "حيث يبدو أن مكونات من الحبوب وغير الحبوب قد طحنت بشكل تام ثم صفيت بمصفاة وانتقيت" حسبما كتب الباحثون.

وقال الباحثون إنه لا يمكن التعرف على ذلك من خلال حجم جزيئات الخبز فقط بل من خلال حقيقة عدم وجود آثار قش أو حبوب كاملة داخل هذا الخبز القديم. وأشار الباحثون إلى أن بقايا الخبز الذي عثر عليه تشبه إلى حد كبير أرغفة الخبز غير المخمر التي عثر عليها في تجمعات سكنية تعود لبدايات العصر الحجري ومناطق رومانية في أوروبا وتركيا، حسبما أوضحت أمايا أرانس أوتايجوي، الباحثة في علم الآثار النباتية بجامعة كوبنهاغن، مضيفة: "نعلم الآن أن منتجات تشبه الخبز كانت موجودة قبل وقت طويل من تطور الزراعة".

وأوضحت الباحثة الدنماركية أن الباحثين كانوا يرجحون ذلك بالفعل من قبل أن يثبت علميا لأنهم عثروا في مكان الحفر على شفرات مناجل ومهراس "هون" حجري.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)