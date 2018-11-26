 علماء يصفون تجربة عالم صيني بأنها ″فتحت أبواب الجحيم″ | علوم وتكنولوجيا | DW | 27.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

علماء يصفون تجربة عالم صيني بأنها "فتحت أبواب الجحيم"

قال علماء صينيون أن الإعلان عن ولادة طفلتين معدلتين جينياً يعد بمثابة "فتح أبواب الجحيم" داعين إلى إغلاقها قبل فوات الأوان، فيما يرى رئيس مجلس الأخلاقيات الألماني أنها "تجربة غير محسوبة العواقب".

Genetisch veränderte Mädchen in China geboren (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

وصف أكثر من 100 عالم معظمهم في الصين تعديل الجينات البشرية بأنه "جنوني" ولا أخلاقي" وذلك بعدما قال أحد علماء الوراثة إنه عدل جينات فتاتين توأمتين للتوصل إلى أول رضع معدلين جينياً. وفي خطاب مفتوح متداول على الإنترنت، قال العلماء إن استخدام تكنولوجيا (كريسبر-كاس9) لتعديل جينات الأجنة البشرية محفوف بالمخاطر وغير مبرر ويضر بسمعة وتطور أوساط الطب الحيوي في الصين.

وفي مقاطع مصورة منشورة على الإنترنت، دافع عالم الوراثة خه جيان كوي عما زعم أنه حققه قائلاً إنه أجرى التعديل الجيني للتوأمتين المولودتين الشهر الجاري للمساعدة في حمايتهما من الإصابة بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز". وقال خه في الفيديو: "ولدت فتاتان صينيتان رائعتا الجمال واسميهما لولو ونانا قبل أسابيع قليلة بصحة وافرة مثل أي طفل آخر في هذا العالم".

China Genveränderte Babys (picture-alliance/AP Images/M. Schiefelbein)

عالم الوراثة الصيني خه جيان كوي

وقال العلماء في خطابهم الذي نشره موقع "بيبر" الصيني الإخباري: "إن مراجعة أخلاقيات الطب الحيوي لهذا الذي يطلق عليه بحث علمي موجودة بالاسم فقط. إجراء تجارب مباشرة على البشر لا يمكن وصفه إلا بالجنون". وقال نحو العلماء في الخطاب المكتوب باللغة الصينية: "فُتحت أبواب الجحيم. ربما ما زال هناك بصيص أمل لإغلاقها قبل فوات الأوان". من جانبه أكد يانغ تشين غانغ، الأستاذ في جامعة فودان، إنه وقع على الخطاب لأن التعديل الجيني "شديد الخطورة".

ولم يرد خه على طلب من رويترز للتعقيب. ومن المنتظر أن يلقي كلمة حول تعديل الجينوم البشري خلال قمة في جامعة هونغ كونغ الأربعاء. وقالت الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا التي يعمل فيها خه كأستاذ مساعد إنها لم تكن على علم بمشروع البحث وإنه في إجازة دون أجر منذ فبراير/ شباط الماضي. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس الاثنين إنها تشعر "بقلق شديد" وأمرت مسؤولي الصحة في الأقاليم "بإجراء تحقيق فوري وتوضيح الأمر". وتتيح تكنولوجيا (كريسبر-كاس9) للعلماء قطع ونسخ الحامض النووي الوراثي (دي.إن.إيه) بشكل جذري وهو ما يزيد آمال إجراء إصلاح جيني للوقاية من الأمراض.

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استنساخ أول قرد في العالم

غير أن هناك مخاوف بشأن الأخلاقيات وما إذا كانت هذه التكنولوجيا آمنة، وهو ما يعبر عنه رئيس مجلس الأخلاقيات الألماني بيتر دابروك، الذي انتقد بشدة التجارب لاستيلاد أطفال مصممين معدَّلين جينياً من قبل العالم الصيني. وقال في هذا السياق: "يحق لنا الحديث هنا عن كارثة عظمى في العديد من النواحي". وأضاف دابروك في حوار مع إذاعة بافاريا الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن مخاطر  عملية إجراء تعديلات جينية "ما تزال غير محسوبة بعد. والآثار الجانية ستظهر لاحقاً على الأطفال وعلى أطفالهم مستقبلاً".

ويخشى رئيس مجلس الأخلاقيات الألماني أن تحذو بلدان أخرى حذو المثال وتقطع هذا الخط الأحمر، مؤكداً أن التجربة لم تُجرى لشفاء إنسان مريض، وإنما "كان الأمر يتعلق بالإساس بتجربة أساسية أُجريت على أشخاص أحياء".

ع.غ/ ط.أ (رويترز، آ ف ب، د ب أ)

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    يعتقد الكثير من الناس أن السرطان لا ينتقل بعدوى أو عن طريق اللمس. لكن هناك بعض أنواع السرطان التي تنتقل عبر الفيروسات، مثل الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وسرطان الكبد. الفيروسات والبكتيريا المعدية تسبب نحو 22 بالمائة من حالات الوفاة بأمراض السرطان في العالم الثالث، و6 بالمائة في البلدان المتطورة، وهي بذلك لا تقل خطرا عن التدخين.

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    تقليل تناول الكحول

    وجدت دراسة طبية حديثة أجراها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن شرب ثلاثة كؤوس من الكحول يومياً، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. كما أن تناول الكحول يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المستقيم والقولون. فيما ذكرت دارسة ألمانية أن نحو 10 بالمائة من حالات السرطان في أوروبا لدى الرجال و3 بالمائة لدى النساء تعود إلى التناول المفرط للكحول.

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    تجنب العيش في أجواء ملوثة

    تلوث الجو يلعب هو الآخر دورا في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة. وينجم تلوث الهواء في الغالب عن المواد العادمة المنبعثة من وسائل النقل ومولدات الطاقة والمصانع وتدفئة المنازل، التي تسبب مخاطر على صحة الإنسان، وتحديداً على الجهاز التنفسي والقلب. ويلقى مئات آلاف الأشخاص في العالم حتفهم سنويا بسبب سرطان الرئة الناجم عن تلوث الهواء. فيما ترتفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى الضعف في المناطق الملوثة.

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    الفحص الطبي المستمر

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    الكاتب: زمن البدري


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