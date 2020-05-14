 علماء يرصدون تحولا جينيا يتسبب في الزهايمر وتطور كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.05.2020

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صحة

علماء يرصدون تحولا جينيا يتسبب في الزهايمر وتطور كورونا

تفرض أزمة كورونا تجنيد الباحثين المختصين لفك لغز هذا الوباء الفاتك وعلاقته بالأمراض الأخرى وتأثير ذلك على المصابين. باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة رصدوا جينا يعطي معلومات عن الخرف وعلاقته بالتطور الخطير لكورونا.

Coronavirus - Virus SARS-CoV-2 (picture-alliance/dpa/Europa Press/Niaid)

مع الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجدباتت دول العالم تتسابق لاحتواء هذا الوباء وجندت الباحثين لحل لغز مصدر الفيروس الغامض. وبما أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا هم كبار السن بأمراض أخرى فقد أصبح من الضروري البحث عن علاقة المرض بتطور مسار كورونا. قناة "إن تي فاو" الألمانية ذكرت أن باحثين بريطانيين من جامعة "إكستر" وآخرين من الولايات المتحدة قاموا بدراسة للبحث عن الرابط الوراثي بين مرض الزهايمر والتطور الخطير لفيروس كورونا باستخدام بيانات من "بنك حيوي" بريطاني لجينات أكثر من نصف مليون شخص منذ عام 2006.

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إلى أين وصلت أبحاث ألزهايمر



وقالت الدراسة التي جاءت نتائجها في الموقع الطبي الألماني "إيرتسه بلات" إن الأشخاص الذين يتوفرون على جين وراثي معين، الجين E4، يتطور مسار كورونا عندهم بطريقة تشكل خطورة على حياتهم. علما أيضا أن الجين E4 مسؤول عن الإصابة بمرض الزهايمر. وحسب الدراسة فإنه من مجموع 398 ألف و73 مشارك في الدراسة٬ من أصل أوروبي٬ يحتوي 90 ألف و469 شخص على النمط الجيني E4 أي بنسبة 28 في المائة.

مختارات

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يبدو أن لغز انتشار فيروس كورونا المستجدّ في الصين قد تم حله. وفقاً لتحليلات جينية قام بها باحثون صينيون، تم التوصل إلى أصل الفيروس القاتل الذي ربما انتقل من ثعابين سامة وخفافيش إلى البشر. (25.01.2020)

يبدو أن ثلث الأوروبيات قد ورثن جينات إنسان نيندرتال، ما رفع من مستوى خصوبتهن وقلل إلى حد كبير من احتمالات إسقاط حملهن، كما كشفت دراسة أعدها معهد ماكس بلانك في ألمانيا ومعهد كارولينسكا في السويد. (28.05.2020)



الدراسة خلصت كذلك إلى أن الأشخاص الحاملين لهذا النمط الجيني معرضين 14 مرة إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمرمقارنة مع الأشخاص الذين لا يحملون هذا الجين. كما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بالنسبة للأشخاص الذين يحملون النمط الجيني E4. وقال دافيد ميلتسر المسؤول عن الدراسة من جامعة إكستر: "أظهرت العديد من الدراسات بالفعل أن الأشخاص المصابين بالخرف أكثر تأثرا عند إصابتهم بفيروس كورونا. وتشير نتائجنا إلى أن هذا الخطر لا يرجع فقط إلى الإصابة بالخرف أو تقدم العمر أو الإحساس بالضعف أو الإصابة بالفيروس في دور العجزة". وأضاف الباحث ميلتسر أن النتائج التي توصل إليها فريقه تفترض تعرض الأشخاص الذين يحملون النمط الجيني E4 يتطور مسار مرض كوفيد-19 عندهم بشكل خطير.
ع.اع. /و.ب

مشاهدة الفيديو 07:51

اختبار الجينات - حديث مع خبير

 

 

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