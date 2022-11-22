 علماء يحذرون: ربع الشباب حول العالم معرضون لفقدان السمع لهذا السبب! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.11.2022

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صحة

علماء يحذرون: ربع الشباب حول العالم معرضون لفقدان السمع لهذا السبب!

أظهرت دراسة جديدة أن 24٪ من الشباب يستمعون إلى الموسيقى بمستويات غير آمنة، مما يعرض مليار شخص تقريباً لخطر حدوث مشاكل في السمع في جميع أنحاء العالم. فكيف يمكنك حماية سمعك؟

صورة تعبيرية لفتى يستمع للموسيقى عبر هاتفه المحمول

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون لخطر تلف السمع من عادات الاستماع لديهم.

أفادت دراسة حديثة أن ما يقرب من ربع الشباب حول العالم يستمعون إلى الموسيقى بمستويات عالية جداً لدرجة أنهم معرضون لخطر الإصابة بالصمم.

مختارات

قالت مؤلفة الدراسة لورين ديلارد، زميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية، لـ DW: "تُظهر دراستنا أن ممارسات الاستماع غير الآمنة شائعة بين الشباب، والتي قد تعرض أكثر من مليار شاب لخطر الإصابة بفقدان السمع الدائم"، وأضافت: "فقدان السمع الناجم عن الضوضاء غير قابل للإصلاح، ونحن بحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات لمنع فقدان السمع".

مليار شاب معرضون لخطر الإصابة بضرر السمع

وبُنيت الدراسة، التي نشرت الأسبوع الماضي في دورية BMJ Global Health، على عمل مراجعة منهجية وتحليل للبيانات، حيث قام المؤلفون بتقييم 33 دراسة تتعلق بالتعرض للضوضاء والاستماع غير الآمن والتي شملت أكثر من 19 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و 34 عاماً.

وقالت ديلارد: "نحدد الاستماع غير الآمن من حيث ارتفاع الصوت ومدة التعرض للضوضاء. فأي جهاز مقترن بسماعة رأس أو سماعة أذن تتجاوز الحدود المسموح بها للاستماع الآمن يمكن أن يعرض الأفراد للخطر".

وقدرت الدراسة أن 24٪ من الشباب تعرضوا لضوضاء مفرطة من أجهزة الاستماع الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما قدروا أن 48٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 عاماً تعرضوا لمستويات ضوضاء غير آمنة في أماكن الموسيقى.

ومن خلال استقراء البيانات لأشخاص من دول مختلفة، قدرت الدراسة أن أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في السمع بسبب عادات الاستماع لديهم.

صورة تعبيرية من حفل موسيقى صاخب

يمكن أن يعمل ارتداء سدادات الأذن في الحفلات الموسيقية على حماية سمعك.

جميع الأعمار معرضة لخطر تلف السمع

وبينما تركز الدراسة على المخاطر التي يتعرض لها الشباب، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون لخطر تلف السمع بسبب عاداتهم في الاستماع للموسيقى أو تعرضهم لمستويات مرتفعة من الصوت.

ويعتمد خطر فقدان السمع على جهارة الصوت ومدته ووتيرة التعرض للضوضاء. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 29 عامًا يستخدمون سماعات الرأس لمدة 7.8 ساعة في الأسبوع، بينما يستمع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عاماً لمدة 5.5 ساعة في الأسبوع و 50-79 عامًا لمدة 5.2 ساعة في الأسبوع.

غالبًا ما يستمع الأشخاص إلى الصوت على الأجهزة حتى 105 ديسيبل ويتراوح متوسط ​​مستويات الصوت في أماكن الترفيه من 104 إلى 122 ديسيبل. وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن التعرض للضوضاء بهذه المستويات لمدة 10-15 دقيقة في الأسبوع يتجاوز مستويات الاستماع الآمنة.

وتشير البيانات إلى أن خطر تلف السمع بين السكان كبير. ومع ذلك، أكد ديلارد أن الشباب لديهم مخاطر أعلى بسبب التأثير التراكمي للتعرض للضوضاء بمرور الوقت.

وقالت ديلارد: "من المهم إعطاء الأولوية لمنع فقدان السمع لجميع الأعمار، ولكن من المهم بشكل خاص تقليل فقدان السمع في وقت مبكر من الحياة حتى لا يتطور ويزداد سوءًا مع مرور الوقت".

كيف تحمي سمعك؟

فقدان السمع الناجم عن الضوضاء هو ضرر دائم، ولذلك يحذر خبراء السمع من أن عادات الاستماع اليوم لها تأثير خطير على الصحة عالمياً. إذن ما الذي يمكنك فعله لحماية سمعك؟

1- حافظ على مستوى الصوت أقل من 60٪ من الحد الأقصى لمستوى الصوت على الأجهزة.

2- احمِ أذنيك عن طريق ارتداء سدادات الأذن في الأماكن الصاخبة والابتعاد عن مصادر الصوت العالي.

3- حدد مقدار الوقت الذي تقضيه في القيام بأنشطة صاخبة. خذ فترات راحة قصيرة بعيداً عن الأصوات المرتفعة وقلل من الاستخدام اليومي لأجهزة الاستماع الشخصية.

4- راقب مستويات الاستماع عبر ميزات الاستماع الآمنة الموجودة في هاتفك أو باستخدام التطبيقات لمراقبة التعرض للصوت.

5- تحقق من سمعك. هناك تطبيقات تم التحقق من صحتها والتي يمكنك استخدامها مثل تطبيق hearWHO إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى أخصائي السمع.

فريد شفالر/ ع.ح. 

  • Australischer Flughund mitten im Flug mit ausgebreiteten Flügeln im Tageslicht

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    ليس الكهوف فقط

    ينتشر الخفاش بكثرة، وتستطيع أن تجده تقريبا في كل مكان وفي حالات عديدة معلقا على الأشجار، وأيضا في قمم الجبال، أو مخبأ في شقوق الكهوف. الخفافيش هي الثدييات الأكثر شيوعا على الأرض وتسكن جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وهي تشكل حوالي 20 في المائة من جميع الثدييات. وهو الوحيد من الثدييات القادر على الطيران.

  • Honduran white bat laying in a leaf

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    خفافيش بيضاء

    في المجموع، هناك أكثر من 1100 نوع من الخفافيش، ولكن خمسة أنواع فقط هي بيضاء. هذا النوع، الذي يبلغ طوله حوالي أربعة إلى خمس سنتيمترات، يشار إليه أحيانًا باسم مارشميلو-بف "Marshmallow-Puff" هذا النوع اللطيف غذاؤه الرئيسي هو من ثمار التين عادة.

  • Close up of the face of a ghost bat

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    هل يشرب الدم؟

    على الرغم من أن الخفافيش تعتبر مخلوقات عير محبوبة في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن ثلاثة أنواع فقط من أنواع الخفاش المتعددة هي من تشرب الدم فعلا. حيث تستخدم هذه الأنواع أسنانها الحادة لمهاجمة الحيوانات ومص دمائها، كما أنها تهاجم الإنسان أحيانا وتنقل العدوى والمرض.

  • A close up of the brown, long-eared bat perched on a branch

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    أعشى الليل؟

    الأذنان الكبيرتان بشكل غريب يحتاجهما الخفاش من أجل تحديد الاتجاهات تماما كـ "السونار". فالخفافيش تصدر موجات صوتية عالية التردد من حناجرهت لا يسمعها البشر دائما، وتقوم برصدها مجددا من أجل تكوين خريطة لمحيطها بدقة شديدة. ويعتمد الخفاش على هذه الميزة للصيد والتحرك لأنه لا يرى بالظلام جيدا.

  • Long-nosed bat feeds on a plant

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    لولا الخفاش لما كان هناك موز أو مانغو أو أفوكادو

    تلعب الخفافيش دورًا مركزيًا في تلقيح النباتات. يعتمد أكثر من 500 نوع من النباتات على الخفافيش لتلقيح أزهارها، بما في ذلك الموز والأفوكادو والمانغو ونبات الأجافه (نبته يستخرج خلاصتها بديلا عن السكر.) بعض الخفافيش طويلة الأنف (كما في الصورة)، لديها ألسنة طويلة للغاية لهذه المهمة.

  • A water bat dancing on the water's surface

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    تعيش طوبلا

    على الرغم من أن الخفافيش تحصل على مولود واحد في السنة، إلا أن معظمها يعيش طويلا مقارنة بغيرها من الثدييات، وتفوق أعمارها 30 عاما، وهو ما يفسر أعدادها مقارنة ببقية الثدييات.. يرى العلماء سبب طول أعمارها في قدرتها الفريدة على تحمل الفيروسات التي يستضيفونها ولا يمرضون بها.

  • Cave full of bats

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    التعايش مع الفيروسات

    بيد ان الخفافيش هي ايضا المضيف الطبيعي للعديد من الفيروسات بما فيها الفيروسات التاجية مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط والسارس الجديد CoV-2. وهنالك جدل حول دورها في فيروس كورونا ( كوفيد19). وبفضل جهاز المناعة الفريد، فإنها تنقل هذه الأمراض الفتاكة إلى أنواع أخرى، ولكن درجة حرارة الجسم العالية والمستويات العالية من الإنترفيرون المضاد للفيروسات تبقيها صحية.

  • A woman makes noise as she directs the bats away

    الخفاش .. خصائص فريدة وسمعة سيئة 

    حماية بدلا من القضاء!

    وعلى الرغم من أن الخفافيش ترتبط مرارا بالأمراض الخطيرة، فإنها تحتاج إلى الحماية لأنها تؤدي دورا مركزيا في معظم النظم الإيكولوجية. فبدونها مثلا سيزداد عدد البعوض في أفريقيا لدرجة كبيرة، وسيصل وباء الملاريا إلى أبعاد لا يمكن تصورها.


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