علماء يحددون سبب وفاة الموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن

باستخدام خمس خصلات شعر، توصل علماء إلى تسلسل الجينوم الخاص بأحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ، لودفيغ فان بيتهوفن، بعد مضي ما يقرب من مئتي عام على وفاته، مما أتاح لهم فهما أفضل لمرض الكبد الذي أودى بحياته ولكن ليس لفقدانه السمع.
وقال الباحثون إن الجينوم الخاص ببيتهوفن أظهر أن الملحن الألماني كان لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض الكبد كما كان مصابا بفيروس التهاب الكبد (بي). وأظهر تشريح جثته بعد وفاته عام 1827 عن عمر 56 عاما في فيينا أنه كان مصابا بتليف الكبد، وهي حالة مرضية غالبا ما تنتج عن الإفراط في معاقرة الكحوليات. وتشير النتائج الجديدة إلى وجود عوامل عديدة وراء مرضه مثل العوامل الوراثية والعدوى الفيروسية واستهلاك الكحول.
وقال تريستان بيج عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية بجامعة كمبردج، والباحث الرئيسي بالدراسة المنشورة في دورية كارنت بيولوجي، خطر إصابة بيتهوفن بمرض في الكبد، ينشأ غالبا من طفرات في جينين... يمكن أن تزيد، إلى ثلاثة أمثال تقريبا، خطر إصابته بكل صور أمراض الكبد المتصاعدة.
تحليل الحمض النووي للموسقار لودفيغ فان بيتهوفن
وأضاف بيج أن عوامل الخطر تلك ليست مصدر قلق كبير بمفردها بالنسبة لمعظم من يعانون منها، ولكن كان من الممكن حدوث تأثير تفاعلي ضار لها مع استهلاكه للكحول. وتابع العالم قائلا "قبل هذه الدراسة، كان الكحول عامل الخطر الوحيد المعروف لاعتلال كبد بيتهوفن".
ويشير وجود فيروس التهاب الكبد (بي)، المندمج في جينوم بيتهوفن، إلى إصابته بعدوى في الكبد قبل بضعة أشهر على الأقل من وفاته وربما قبل ذلك. وعانى بيتهوفن من فقدان تدريجي في السمع بدءا من سن 29 حتى فقد سمعه تماما في سن 44 عاما. ومع ذلك واصل تأليف ألحانه الرائعة. وقال بيج: "لم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد تفسير وراثيى لفقدان بيتهوفن سمعه".
اع.ع. /ع.ج.م (أ ف ب)
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
الموسيقار الألماني بيتهوفن
الموسيقار الألماني بيتهوفن ولد فىكانون الأول/ ديسمبر 1770 وله العديد من المؤلفات الموسيقية، أشهرها سيمفونيته التاسعة . تمثال منحوت بطريقة الخداع البصري لأشهر الصور المعروفة عن بيتهوفن صممه النحات كلاوس كاميرشيس فى عام 1986 .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
البيت الذي ولد به بيتهوفن عام 1770 والذي يقع بوسط مدينة بون الألمانية . يتكون المنزل من 12 غرفة تظهر حياة واهم مقتنيات المؤلف والموسيقار بيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
المنزل الذي ولد به الموسيقار بيتهوفن يقع في شارع "بون غاسه" بمدينة بون من أهم المعالم التي يحرص الزائرون لبون على زيارتها .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
منزل بيتهوفن
الحديقة الملحقة بمنزل الموسيقار بيتهوفن، والتي تضم عددا من التماثيل الخاصة ببيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة اوركسترا بيتهوفن للفنون الموسيقية . صممها المعماري سيجفرايد فولسيك وافتتحت فى سبتمبر 1959 .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة اوركسترا بيتهوفن عملت على انضمام مدينة بون لقائمة المدن الرائدة فى المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم . وتشهد كل عام هذه القاعة الحفلات الموسيقية الخاصة بمهرجان بيتهوفن الموسيقي .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قاعة العرض الخاصة التي يؤدى اوركسترا بيتهوفن عروضه بها . يتكون الاوركسترا من حوالي 115 عازفا يقدمون الموسيقي الكلاسيكية المختلفة والسيموفنيات المعروفة من مؤلفات الموسيقار بيتهوفن .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
قاعة بيتهوفن الموسيقية
قدم اوركسترا بيتهوفن أخر عروضه ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013. يقام مهرجان بيتهوفن الموسيقي خلال شهري سبتمبر واكتوبر من كل عام.
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
بيتهوفن
تمثال بيتهوفن الذي شيده المعماري ايرنست هينل في عام 1845 في ساحة "مونستر بلاتس" في مدينه بون الألمانية. يقام عند التمثال الاحتفالات الشعبية لمهرجان بيتهوفن الفني .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
الألعاب النارية والنافورة الراقصة على الموسيقي ضمن أهم العروض التي يتم تقديمها في مهرجان بيتهوفن الفني وذلك بوسط مدينة بون.
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
احد العروض الفنية المقامة بوسط مدينة بون ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتى قدم خلالها عرض لأشهر مؤلفات الموسيقار بيتهوفن وبعض من المعزوفات الموسيقية الحديثة .
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تعرف على بتهوفن من خلال صور
مهرجان بيتهوفن الموسيقي
صورة للموسيقار بيتهوفن في بداية عرض لأشهر مؤلفاته الموسيقية مع النافورة الراقصة بوسط مدينة بون وذلك ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتي اختتمت فعالياتها فى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
الكاتب: لبنى طارق