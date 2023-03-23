 علماء يحددون سبب وفاة الموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 23.03.2023

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علوم وتكنولوجيا

علماء يحددون سبب وفاة الموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن

منذ ما يقرب من قرنين توفي الموسقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا بعمر 56 عاما، لكن منذ ذلك الحين لم تتوقف المناقشات حول الأسباب الدقيقة لوفاته. تحليل حمضه النووي يكشف الآن السبب المحتمل الذي أودى بحياته.

لوحة للموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن للرسام الألماني جوزيف كارل شتيلر (1820)

لوحة للموسيقار المعجزة لودفيغ فان بيتهوفن للرسام الألماني جوزيف كارل شتيلر

باستخدام خمس خصلات شعر، توصل علماء إلى تسلسل الجينوم الخاص بأحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ، لودفيغ فان بيتهوفن، بعد مضي ما يقرب من مئتي عام على وفاته، مما أتاح لهم فهما أفضل لمرض الكبد الذي أودى بحياته ولكن ليس لفقدانه السمع.

مختارات

السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟

معزوفات الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن تعد الموسيقى الكلاسيكية الأكثر عزفا حول العالم. وبعد توقف الاحتفال العام الماضي، تعود مدينة بون، موطن بيتهوفن، لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير هذا العام بمجموعة حفلات من الطراز الرفيع.

وقال الباحثون إن الجينوم الخاص  ببيتهوفن أظهر أن الملحن الألماني كان لديه استعداد وراثي للإصابة بأمراض الكبد كما كان مصابا بفيروس التهاب الكبد (بي). وأظهر تشريح جثته بعد وفاته عام 1827 عن عمر 56 عاما في فيينا أنه كان مصابا بتليف الكبد، وهي حالة مرضية غالبا ما تنتج عن الإفراط في معاقرة الكحوليات. وتشير النتائج الجديدة إلى وجود عوامل عديدة وراء مرضه مثل العوامل الوراثية والعدوى الفيروسية واستهلاك الكحول.

وقال تريستان بيج عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية بجامعة كمبردج، والباحث الرئيسي بالدراسة المنشورة في دورية كارنت بيولوجي، خطر إصابة بيتهوفن بمرض في الكبد، ينشأ غالبا من طفرات في جينين... يمكن أن تزيد، إلى ثلاثة أمثال تقريبا، خطر إصابته بكل صور أمراض الكبد المتصاعدة.

تحليل الحمض النووي للموسقار لودفيغ فان بيتهوفن

تحليل الحمض النووي للموسقار لودفيغ فان بيتهوفن

وأضاف بيج أن عوامل الخطر تلك ليست مصدر قلق كبير بمفردها بالنسبة لمعظم من يعانون منها، ولكن كان من الممكن حدوث تأثير تفاعلي ضار لها مع استهلاكه للكحول. وتابع العالم قائلا "قبل هذه الدراسة، كان الكحول عامل الخطر الوحيد المعروف لاعتلال كبد بيتهوفن".

ويشير وجود فيروس التهاب الكبد (بي)، المندمج في جينوم بيتهوفن، إلى إصابته بعدوى في الكبد قبل بضعة أشهر على الأقل من وفاته وربما قبل ذلك. وعانى بيتهوفن من فقدان تدريجي في السمع بدءا من سن 29 حتى فقد سمعه تماما في سن 44 عاما. ومع ذلك واصل تأليف ألحانه الرائعة. وقال بيج: "لم نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد تفسير وراثيى لفقدان بيتهوفن سمعه".

 اع.ع. /ع.ج.م (أ ف ب)

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    الموسيقار الألماني بيتهوفن

    الموسيقار الألماني بيتهوفن ولد فىكانون الأول/ ديسمبر 1770 وله العديد من المؤلفات الموسيقية، أشهرها سيمفونيته التاسعة . تمثال منحوت بطريقة الخداع البصري لأشهر الصور المعروفة عن بيتهوفن صممه النحات كلاوس كاميرشيس فى عام 1986 .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    البيت الذي ولد به بيتهوفن عام 1770 والذي يقع بوسط مدينة بون الألمانية . يتكون المنزل من 12 غرفة تظهر حياة واهم مقتنيات المؤلف والموسيقار بيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    المنزل الذي ولد به الموسيقار بيتهوفن يقع في شارع "بون غاسه" بمدينة بون من أهم المعالم التي يحرص الزائرون لبون على زيارتها .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    منزل بيتهوفن

    الحديقة الملحقة بمنزل الموسيقار بيتهوفن، والتي تضم عددا من التماثيل الخاصة ببيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة اوركسترا بيتهوفن للفنون الموسيقية . صممها المعماري سيجفرايد فولسيك وافتتحت فى سبتمبر 1959 .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة اوركسترا بيتهوفن عملت على انضمام مدينة بون لقائمة المدن الرائدة فى المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم . وتشهد كل عام هذه القاعة الحفلات الموسيقية الخاصة بمهرجان بيتهوفن الموسيقي .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قاعة العرض الخاصة التي يؤدى اوركسترا بيتهوفن عروضه بها . يتكون الاوركسترا من حوالي 115 عازفا يقدمون الموسيقي الكلاسيكية المختلفة والسيموفنيات المعروفة من مؤلفات الموسيقار بيتهوفن .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    قاعة بيتهوفن الموسيقية

    قدم اوركسترا بيتهوفن أخر عروضه ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013. يقام مهرجان بيتهوفن الموسيقي خلال شهري سبتمبر واكتوبر من كل عام.

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    بيتهوفن

    تمثال بيتهوفن الذي شيده المعماري ايرنست هينل في عام 1845 في ساحة "مونستر بلاتس" في مدينه بون الألمانية. يقام عند التمثال الاحتفالات الشعبية لمهرجان بيتهوفن الفني .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    الألعاب النارية والنافورة الراقصة على الموسيقي ضمن أهم العروض التي يتم تقديمها في مهرجان بيتهوفن الفني وذلك بوسط مدينة بون.

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    احد العروض الفنية المقامة بوسط مدينة بون ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتى قدم خلالها عرض لأشهر مؤلفات الموسيقار بيتهوفن وبعض من المعزوفات الموسيقية الحديثة .

  • Bildergalerie Beethoven von Lobna Tarek

    تعرف على بتهوفن من خلال صور

    مهرجان بيتهوفن الموسيقي

    صورة للموسيقار بيتهوفن في بداية عرض لأشهر مؤلفاته الموسيقية مع النافورة الراقصة بوسط مدينة بون وذلك ضمن فعاليات مهرجان بيتهوفن الفني والتي اختتمت فعالياتها فى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

    الكاتب: لبنى طارق


   