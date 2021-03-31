 علماء يجيبون.. ما سبب الشكوك المحيطة بلقاح أسترازينيكا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.03.2021

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صحة

علماء يجيبون.. ما سبب الشكوك المحيطة بلقاح أسترازينيكا؟

يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟

جرعة من لقاح أسترازينيكا

يؤكد الخبراء على أنه ليس من المتوقع أن تحدث أي مضاعفات عند الذين تلقوا الجرعة الأولى من أسترازينيكا قبل أكثر من 16 يوماً.

في خضم الجدل حول لقاحات كورونا وتوفر كميات كافية منها تصدر لقاح أسترازينيكا عناوين الصحف أكثر من مرة بعد منعه في عدة دول خلال الأسابيع الماضية. وفي ضوء إصابة عدد ممن تلقوه بجلطات قررت ألمانيا  قصر استخدام هذا اللقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً  بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية".

فما هي المخاطر المرتبطة بهذا اللقاح؟ وما مصير من تم تطعيمهم به؟ حاولت DW عربية جمع هذا التساؤلات وبحثت عن إجاباتها لدى المؤسسات البحثية والعلمية:

مختارات

أكد فريق بحثي في جامعة غرايسفالد الألمانية وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات في الوريد الجيبي في الدماغ، بيد أنه قدم في الوقت نفسه طريقة للعلاج.

أعلنت السلطات الألمانية ازدياد عدد حالات التجلط الدموي المشتبه في ارتباطها بلقاح أسترازينيكا إلى 13 حالة، بينها 3 حالات انتهت بالوفاة. وكانت ألمانيا أوقفت استخدام اللقاح بانتظار توصيات الوكالة الأوروبية للأدوية.

ما السبب في استثناء فئات عمرية معينة من تلقي لقاح أسترازينيكا مجدداً في ألمانيا؟

ذكر خبراء معهد "باول إيرليش"، وهو الهيئة الاتحادية المختصة باللقاحات والأدوية، أن 31 شخصاً من الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا أُصيبوا بما يعرف  بخثار الجيب الوريدي المخي، وهو عبارة عن تجلطات في أوردة المخ. وفي 19 حالة منها اكتشف الأطباء، بالإضافة إلى التجلطات، انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الصفائح الدموية. وباستثناء حالتين فقط لرجل في الــ 36 وآخر في الـ 57 من العمر، كانت الحالات المتبقية لنساء بين سن الـ 20 والـ 63.

ما هو خثار الجيب الوريدي المخي وما هي أعراضه؟

خبراء موقع تاغسشاو الألماني يتحدثون عن تجلط في أوردة المخ المناط بها نقل الدم الوريدي غير المؤكسد من الدماغ. ومن أعراض خثار الجيب الوريدي المخي الصداع وحالات من نوبات الصرع وأحياناً صعوبة في النطق.

ورصد خبراء معهد "باول إيرليش" آنف الذكر أن حالات التجلط في أوردة المخ قد تكون مصحوبة بانخفاض في نسبة الصفائح الدموية المسؤولة عن تخثير الدم لمنع النزيف، ما قد يؤدي إلى نزيف دموي. ومن الأعراض المصاحبة ظهور طفح جلدي دموي على الجلد أو الأغشية المخاطية أو نزيف في الأنف.

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فيديو: نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي رغم غزارة الانتاج

هل هناك علاقة مباشرة بين حالات التجلط الوريدي في المخ وبين لقاح أسترازينيكا؟

بعد ظهور حالات خثار الجيب الوريدي المخي أكد خبراء وكالة الأدوية الأوروبية EMA أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال. ولم يؤكد الخبراء وجود علاقة مباشرة بين حالات خثار الجيب الوريدي المخي وبين لقاح أسترازينيكا، لكنهم في الوقت ذاته لم ينفوا إمكانية وجود علاقة.

ما سبب خثار الجيب الوريدي المخي؟

بعد فحص عينات من دم مصابين بهذه الحالات، أفاد أطباء من  جامعة غرايفسفيلد الألمانية  توصلهم لسبب حدوث التجلطات عقب أخذ لقاح أسترازينيكا. وفي هذا السياق يقول البروفيسور أندرياس غرايناخر، مسؤول وحدة نقل الدم في الجامعة الطبية بغرايفسفيلد إن البحوث التي أجريت على الحالات التي أمكن فحصها، أدت إلى نتيجة متكررة.

ويعرب عن اعتقاده بأن أخذ اللقاح من شأنه تنشيط ردة فعل دفاعية في الصفائح الدموية وهو الأمر الذي سبب تكون الجلطات في المخ. وفي العادة يقوم الجسم بردة الفعل هذه في حال جرح الأوعية الدموية لوقف النزيف.

وما زالت البحوث لم تنته لمعرفة ما إذا كان ذلك عائداً إلى اللقاح نفسه أم إلى الناقل الجرثومي المحيط به أو ما إذا كان ذلك مرتبطاً بالتهابات عامة في جسم المتلقي. ولمعرفة سبب ردة الفعل هذه من الجسم، يجب إجراء المزيد من الفحوصات.

ما علاقة العمر بخثار الجيب الوريدي المخي؟

نصحت لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة شؤون اللقاحات في ألمانيا في بادئ الأمر استثناء من هم فوق الـ 65 من تلقي لقاح أسترازينيكا لعدم تقديم الشركة المصنعة نتائج لبحوث أجريت على أصحاب تلك الفئة العمرية. ثم قامت لجنة الخبراء بتدارك الموقف وسمحت بتلقي اللقاح لمن هم فوق الـ 18 من العمر.

وعقب حالات خثار الجيب الوريدي المخي الأخيرة عادت اللجنة لتنصح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق الستين عاماً فقط.

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فيديو: تخوف أطباء ألمانيا من أن يكون تعليق لقاح أسترازينيكا قرارا جيو سياسي

ويجب أن نشير إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى الأن تلقوه إما بسبب أعمارهم أو وظائفهم مثل الذين يعملون في القطاع الصحي أو التعليمي. وانطلاقاً من التعليمات التي قدمتها لجنة خبراء اللقاحات لجأت السلطات إعطاء كبار السن لقاح بيونتيك- فايزر بينما تلقى صغار السن لقاح أسترازينيكا.

كيف سيتم التعامل مع الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا؟

يؤكد الخبراء على أنه ليس من المتوقع أن تحدث أي مضاعفات عند الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل أكثر من 16 يوماً. وفيما عدا ذلك على أولئك الذين يشعرون بأعراض لمدة تتجاوز الأربعة أيام مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. ومن الأعراض التي تستوجب مراجعة الطبيب في حال ظهورها واستمرارها أكثر من أربعة أيام: الصداع وظهور طفح حبيبي دموي على الجلد.

ومع حقيقة أن  اللقاح بأسترازينيكا يتم على جرعتين، فما هي التوصيات بشأن الذين تلقوا جرعة واحدة منه؟ حتى الآن لم تدل وزارة الصحة الألمانية بأي معلومات في شأنهم وفيما إذا كان بإمكانهم أخذ لقاح آخر عقب الإعلان الأخير. لكن يرى الخبراء أن تلقي أكثر من نوع من اللقاح لا يشكل أي خطر على الشخص من الناحية النظرية، علماً أنه لا توجد أي بحوث في هذا السياق.

و.أ.ب/ ع.غ

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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