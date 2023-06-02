 علماء يجدون طريقة تساعدك على الإقلاع عن التدخين .. ما هي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.06.2023

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صحة

علماء يجدون طريقة تساعدك على الإقلاع عن التدخين .. ما هي؟

التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الأوعية الدموية. ويزيد أيضا من خطر الإصابة بالسرطان . لكن السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون بداية الحل للتخلص من إدمان النيكوتين. كيف ذلك؟

يؤكد خبراء أن المواد الضارة في السجائر الإلكترونية تقل بنسبة تصل إلى 95 بالمائة مقارنة بالتدخين التقليدي.

يؤكد خبراء أن المواد الضارة في السجائر الإلكترونية تقل بنسبة تصل إلى 95 بالمائة مقارنة بالتدخين التقليدي.

وفقًا لبيانات المركز الألماني لأبحاث السرطان (DKFZ) فإن التدخين المفرط يقصر العمر بمعدل عشر سنوات. كما أن حوالي خمس عدد الإصابات بالسرطان ناتجة عن إدمان النيكوتين. علاوة ذلك هناك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والتهاب الشعب الهوائية، والتي يكون السبب فيها غالبا هو التدخين.

مختارات

وتنصح الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية (DGG) الناس بالإقلاع عن التدخين. وتوضح أن اللجوء إلى السجائر الإلكترونية غالبًا ما يساعد على التخلص من إدمان التدخين أكثر من العلاج الدوائي أو السلوكي، وفق ما جاء على موقع "t-online"  الألماني.

انتشار أكثر للتدخين مرة أخرى بين الشباب

في ألمانيا، ووفقا لاستطلاعات رأي رسمية، فقد ارتفعت نسبة المدخنين مرة أخرى إلى ما يقرب من 35 بالمائة بعد الإغلاق الثاني خلال جائحة كورونا، خاصة في الفئات العمرية الأصغر. "لذلك لا يمكن الحديث عن انخفاض في تدخين السجائر"، يؤكد البروفيسور مارتن شتورك، مدير عيادة جراحة الأوعية الدموية والصدر في مستتشفى مدينة كارلسروه الألمانية.

وبالنسبة للكثير من الخبراء لم يكن هذا الأمر مفاجئًا. فقد تخلفت ألمانيا كثيرًا فيما يخص مكافحة التبغ والإجراءات الحكومية للحد من التدخين . والدليل أن ألمانيا تحتل بهذا الخصوص المرتبة 34 من أصل 37 في أوروبا حاليا.

بالمقابل  تبذل بريطانيا جهودا كبيرة لفتح آفاق جديدة في مكافحة آفة التدخين. لذلك لم يتعدّ عدد المدخنين بالبلاد عام 2021 ثلاثة عشر في المائة. وتقدم حكومة المملكة المتحدة حاليًا السجائر الإلكترونية المجانية لمليون مدخن لتشجيعهم على الإقلاع عن تدخين التبغ، حسب ما جاء في موقع t-online  .

التدخين وسبل الإقلاع عنه

ويعلق الطبيب شتروك على ذلك بالقول: "هذا الإجراء الفريد من نوعه في العالم يظهر التقييم الإيجابي للسجائر الإلكترونية في البلدان الأخرى".

لأن النيكوتين الموجود في السجائر ليس  هو الذي يسبب الموت وإنما في الحقيقة الدخان السام الناتج عن حرق التبغ هو الذي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين، كما يؤكد المركز الألماني لأبحاث السرطان. ويوضح الدكتور شتورك ذلك بالقول "هذا الدخان لا يَنتُج عند تسخين التبغ في السجائر الإلكترونية".

السجائر الإلكترونية كوسيلة للتخلص من الإدمان

خلص المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر (BfR) مرارًا وتكرارًا في التحليلات المختبرية إلى أن المواد الضارة في السجائر الإلكترونية تقل بنسبة تصل إلى 95 بالمائة مقارنة بالتدخين التقليدي.

وهو ما يعني أن السيجارة الإلكترونية قد تكون أداة فعالة للإقلاع اللطيف عن التدخين. وهذا ليس فقط من وجهة نظر المملكة المتحدة وإنما أيضا رأي الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية. ويؤكد شتورك ذلك بالقول: "خاصة أنه ثبت علميًا في دراسات مختلفة أن السجائر الإلكترونية أكثر نجاحًا في الإقلاع عن التدخين من الإجراءات الأخرى".

أيضا مراجعات قامت بها مؤسسة كوركين (التي تقدم مجموعة من البيانات في الطب وتخصصات الرعاية الصحية) انتهت إلى استنتاج مفاده أن السجائر الإلكترونية أكثر ملاءمة للإقلاع عن التدخين من الأدوية أو العلاج السلوكي وحده، حسب موقع t-online.

ونفس الاتجاه ذهبت إليه أيضا خمس دراسات مرموقة نشرت نتائجها مؤخرا في المجلة الأمريكية للطب. ووفقًا لهذه المراجعات، فإن السجائر الإلكترونية تعد أكثر فعالية في التوقف عن التدخين من العلاج ببدائل النيكوتين أو العلاج السلوكي.

هـ.د/ص.ش

  • Nahrungsmittel

    لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    أكدت الدراسة العلمية أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس وأن حمض الفوليك يقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم. السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكولي) وغيرها من الخضار التي تتميز بلونها الأخضر الداكن، مثل الملفوف والكرنب، تحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد فيتامين "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلاً عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين. وعند الحديث عن فيتامين "C"، يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كمية هذا الفيتامين بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    ربما يكون الليمون الهندي (غريب فروت) من الحمضيات التي لا تحظى بشعبية واسعة كباقي الحمضيات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن شرب لتر واحد من عصيره، يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الجسم بنسبة 88 في المائة. لكن حذار: شراب هذه الكمية الكبيرة من عصير الغريب فروت يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ويتعاطون أدوية قد تؤدي إلى تأثير سلبي.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من بين العوامل التي تحدد سرعة استقلاب النيكوتين في الجسم نسبة حموضة البول. فارتفاع درجة الحموضة يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الدم. تتراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد الزنجبيل على التخلص من أعراض انحسار النيكوتين المألوفة مثل الغثيان، فضلاً عن أن تناول الزنجبيل يخفف من حالات الجوع الشديدة والتي تظهر عند محاولة التخلص من النيكوتين. كما يقلل من السموم في الدم بسبب النيكوتين، وللحصول على مفعول التام للزنجبيل ينصح خبراء الصحة بتناوله ثلاث مرات في اليوم.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من المعروف أن النيكوتين يسبب الجفاف في الجسم، ما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. وشرب الماء مع بعض السوائل الصحية هو أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    زهرة الياقوت الأزرق، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على مساعدة أولئك الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التاثير المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن بدون أن تسبب الإدمان.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    جدير بالذكر أن النيكوتين يبقى حوالي ثمانية أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول. أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين. ويمكن لهذه المادة أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.

    الكاتب: ي. ب/ع.ج.م