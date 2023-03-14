 علماء يبتكرون مادة جديدة قد تُحدث ثورة شاملة في الطاقة والإلكترونيات | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 15.03.2023

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علوم وتكنولوجيا

علماء يبتكرون مادة جديدة قد تُحدث ثورة شاملة في الطاقة والإلكترونيات

كشف باحثون عن تمكنهم من ابتكار مادة جديدة قد تشكل ثورة في مجال نقل الطاقة والالكترونيات. المادة الجديدة تتميز بخصائص فيزيائية شديدة الأهمية. ويشير العلماء إلى أنها يمكن أن تستخدم في العديد من المجالات اليومية.

صورة تعبيرية لأشباه الموصلات في كومبيوتر كمومي في معمل بشركة آي بي ام

يقول العلماء إن المادة الجديدة لديها قدرة هائلة على نقل وتوصيل الطاقة دون فقدان أي قدر منها لانعدام مقاومتها تقريباً

قال باحثون إنهم تمكنوا من ابتكار مادة جديدة يمكن من خلالها تغيير العالم بأسره. ويقول الفريق البحثي بجامعة روشستر في نيويورك إنه تمكن من صنع مادة فائقة التوصيل تعمل في درجات حرارة وضغط منخفضين بما يكفي لاستخدامها فعليًا في المواقف العملية.

مختارات

ويمثل الابتكار الجديد اختراقاً في مجالٍ ظل العلماء يحاولون العمل فيه وتطويره منذ أكثر من قرن، ويتمثل في صنع مادة قادرة على نقل الكهرباء دون مقاومة، ويمكن استخدامها في تطوير القطارات المغناطيسية شديدة السرعة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة الاندبندنت.

ومن الممكن أن يؤدي الاكتشاف الجديد إلى إنتاج شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة دون مقاومة، مما يوفر ما يصل إلى 200 مليون ميغاواط/ساعة يتم فقدها حاليًا بسبب المقاومة، كما يمكن أن تسهم المادة الجديدة أيضًا في تقنية الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها يمكن من خلالها إنتاج طاقة غير محدودة.

ويقترح العلماء هناك تطبيقات أخرى للمادة الخارقة الجديدة تشمل إنتاج القطارات المغناطيسية عالية السرعة والحوامات وأنواع جديدة من المعدات الطبية.

 

وفي وقت سابق، قام فريق علمي من الباحثين بقيادة رانجا دياس - وهو الباحث الرئيسي الذي يقود الفريق العلمي الحالي - بنشر دراسة عن ابتكار مادتين فائقتي التوصيل، وإن كانتا بدرجة أقل من المادة الجديدة المبتكرة ونشرت الدراسة مبدئياً في مجلة Nature and Physical Review Letters، لكن محرري المجلة  تراجعوا عن قرار النشر   وسط تساؤلات حول النهج العلمي الذي اتبعه الفريق البحثي.

لكن في هذه المرة، يقول البروفيسور دياس وفريقه إنهم اتخذوا خطوات إضافية لتجنب التعرض لنقد مماثل، وقال إنه تم التحقق عدة مرات من صحة الورقة البحثية السابقة وتم دعمها ببيانات جديدة تم جمعها من خارج المختبر، مع الاستعانة بفريق من العلماء قاموا بمراقبة التجارب أثناء حدوثها على الهواء مباشرة، كما أجروا عملية مماثلة للتيقن من دقة البحث الجديد.

وعادةً ما يواجه تدفق ونقل الكهرباء مقاومة أثناء تحركها عبر الأسلاك، ويتم فقدان بعض الطاقة المنقولة في صورة حرارة.

وقبل قرن من الزمان، اكتشف الفيزيائيون مواد - تسمى الآن الموصلات الفائقة - تختفي فيها المقاومة تقريباً. لكن هذه المواد فقدت مقاومتها عند انخفاض درجات الحرارة بشدة، مما حد من التطبيقات العملية لهذه المواد. وعلى مدى عقود، سعى العلماء للحصول على موصلات فائقة تعمل في درجات حرارة الغرفة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

تم وصف المادة الجديدة في ورقة بحثية بعنوان "دليل على قدرة التوصل الفائقة في هيدريد اللوتيتيوم (N-doped)"، ونُشرت الدراسة في مجلة Nature.

استخدم في إنتاج المادة الجديدة عنصر اللوتيتيوم شديد الندرة

استخدم في إنتاج المادة الجديدة عنصر اللوتيتيوم شديد الندرة

وقام البروفيسور دياس والفريق بإنتاج المادة عن طريق استعمال معدن أرضي نادر للغاية يسمى اللوتيتيوم وخلطه مع الهيدروجين ونسبة صغيرة من النيتروجين، وترك الخليط بعد ذلك ليتفاعل لمدة يومين أو ثلاثة أيام، في درجات حرارة عالية.

أُطلق الباحثون على المادة اسم "المادة الحمراء" بسبب لونها وكإشارة إلى المادة الغامضة التي ظهرت في أحد أفلام سلسلة Star Trek، حيث وجد العلماء أنها تتحول بشكل مفاجئ إلى اللون الأحمر الساطع للغاية أثناء إنتاجها.

وفي البداية تشكلت المادة الجديدة وكان لونها أزرقاً، ولكن مع تعرضها للضغط المرتفع للغاية، تحولت من اللون الأزرق إلى اللون الوردي وعندها تمتعت بقدرة مرتفعة للغاية على توصيل التيار الكهربي دون أدنى مقاومة تقريباً، ثم أصبح لونها أحمر.

ويقول العلماء المشاركون في الورقة البحثية إن المادة الجديدة ستمثل حقبة جديدة للاستخدام العملي للمواد فائقة التوصيل، وأضاف الفريق العلمي أن المادة حتى تكون في أفضل حالات النشاط فإنه يجب تسخينها إلى 20.5 درجة مئوية وضغطها إلى حوالي 145000 رطل / بوصة مربعة.

وقال البروفيسور دياس في بيان صحفي: "أصبح الطريق إلى إنتاج مواد إلكترونية فائقة التوصيل وتصنيع خطوط نقل الطاقة والنقل وغيرها من مجالات التطوير في قطاعات مختلفة حقيقة واقعة"، مضيفاً: "نعتقد أننا الآن في عصر التوصيل الفائق الحديث."

قد تشمل هذه التطبيقات العملية استخدام المواد لتسريع تطوير "آلات توكاماك" التي يتم تطويرها لتحقيق تقنية الاندماج النووي والتي تنتج قدراً خرافياً من الطاقة.

عماد حسن

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    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

  • Supermarkt in Conil in Südspanien. Der Parkplatz ist mit Modulen verschattet.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

  • Batteriegroßspeicher für Sonnenenergie neben Solarpark in Deutschland

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.