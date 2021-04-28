 علماء هنود يكشفون عن طفرات لكورونا يمكنها ″تجنب الاستجابة المناعية″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.05.2021

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صحة

علماء هنود يكشفون عن طفرات لكورونا يمكنها "تجنب الاستجابة المناعية"

اكتشف علماء هنود طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية"، لكنهم أكدوا أن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة. ما مدى خطورة تلك الطفرات؟

شكل توضيحي لطفرة حدثت في فيروس كورونا

شكل توضيحي لطفرة في فيروس كورونا

قال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية" وتتطلب مزيداً من الدراسة.

مختارات

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

اكتشفت سلطات الأمراض الأفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا تحتوي على نحو 40 طفرة. يأتي ذلك فيما تتجه القارة الأفريقية نحو موجة ثالثة من الوباء وسط مخاوف من تأخر تزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات ولا يوجد سبب حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا. لكن المنظمة قالت في 27 أبريل/نيسان إن تتبع تسلسل جينوم سلالة (بي.1. 617) يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند.

واكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفيروس كورونا وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعا عن كثب.

وقال شاهد جميل رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية". ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها.

وأضاف "ما لم تقم بتجارب في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك. في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديداً حتى نضعها نصب أعيننا".

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت (الأول من أيار/مايو 2021). وأدى انتشار العدوى إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات. 

ورفعت الإصابات الجديدة، إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى ما يزيد على 19 مليون حالة. وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالي حصيلة الوفيات تبلغ حوالي 212 ألف، حيث توفي 3523 شخصا في الساعات الـ24 الماضية.

ع.ح./خ.س. (رويترز، د ب أ)

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كورونا: أسئلة مفتوحة حول النسخة الهندية المتحورة

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