علماء ناسا يحاولون حل لغز "نبضات المريخ" الغامضة

علامات استفهام عديدة تواجه علماء الفضاء حاليا، بعد أن رصدت مركبة "إنسايت" نبضات مغناطيسية غامضة على كوكب المريخ، الأغرب أن هذه النبضات تظهر ليلا فقط على الكوكب الأحمر، دون تفسير علمي لها حتى الآن.

ورصدت "إنسايت" هذا النشاط المغناطيسي الغامض الذي يظهر ليلا، لمدة تصل إلى ساعتين، وفقا لتقرير نشره موقع "فيوتشر زون" العلمي الألماني. ويعتقد علماء ناسا (وكالة الفضاء الأمريكية) أن هذه النبضات الغامضة ربما ترتبط بالمجال المغناطيسي لكوكب المريخ، لكن لا يوجد حتى الآن تفسير أدق لها.

وتقوم "إنسايت" بمراقبة الكوكب الأحمر منذ عام 2018، مستعينة بأجهزة حديثة لكشف المزيد من أسرار المريخ. ويساعد جهاز حديث للنبضات المغناطيسية، على رصد النشاط المغناطيسي في محيط "الكوكب الأحمر".

ويقول العلماء إن هذه "النبضات الغامضة" تكون أقوى في الاتجاه الشمالي، كما أن قوتها تبلغ ذروتها مع انتصاف الليل، أمر يضع علماء ناسا أمام المزيد من علامات الاستفهام. وتحاول ناسا في حل هذا اللغز، من خلال المزيد من الأبحاث التي تعتمد على مقارنة ما تم رصده، بالمجال المغناطيسي للأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها العلماء "مفاجآت" الكوكب الأحمر، إذ نشرت العام الماضي أول صور لمياه متجمدة تم اكتشافها في الجزء الشمالي من كوكب المريخ. فهل تكون هذه "النبضات الغامضة" آخر مفاجآت الكوكب الأحمر؟

ا.ف/ ح.ز