علماء صينيون يحولون النحاس إلى ذهب

تمكن فريق من الباحثين الصينيين من تحويل النحاس الرخيص إلى مادة جديدة "شبه مطابقة" للذهب، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة " ساينس أدفانسز" يوم السبت (22 كانون الأول/ ديسمبر).

كان الكيميائيون في سعي مستمر ليتمكنوا من تحويل المعادن الرخيصة إلى أشياء ثمينة، وخصوصاً إلى الذهب. ويبدو أن العلماء الصينيين في العصر الحديث اقتربوا من تحقيق هذا التحول الذي لطالماً كان حلماً مشتهى. إذ نشرت مجموعة من الباحثين الصينيين من معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في لياونينغ الصينية أبحاثاً في مجلة " ساينس أدفانسز" كاشفين عن بعض التفاصيل الخاصة بالعملية.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف سيقلل بشكل كبير من استخدام المعادن النادرة والمكلفة في المصانع. وحتى إنتاج الأجهزة الإلكترونية الباهظة الثمن، بحسب ما نشرته مجلة "ساينس أدفانسز ".

وقام البروفسور جيان سون وزملائه، بإطلاق تيار من غاز الأرغون الساخن المشحون بالكهرباء على النحاس، وبهذه الإجراء تشحن ذرات المادة وتجعل الإلكترونات أكثر كثافة وثباتاً. بالنتيجة يتحول النحاس إلى مادة قريبة من الذهب من حيث مقاومة التآكل، والأكسدة، ودرجات الحرارة العالية.

وسيكون استخدام هذه المادة قليل الفائدة للمزيفين، نظراً لكثافتها الخفيفة كما النحاس، الأمر الذي يجعل منها خياراً خاطئاً في صناعة سبائك الذهب أو العملات الذهبية المزيفة. ولكن هذه العملية يمكن أن تكون مربحة، وتوفر دفعة قوية للصناعات الصينية، وفقاً للباحثين.

ر.ض