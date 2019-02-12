علماء بريطانيون يكشفون محتوى مومياوات حيوانية من مصر القديمة

كشفت تقنية التصوير الشعاعي الثلاثي الأبعاد عن بعض تفاصيل ثلاثة حيوانات حُنطت في مصر القديمة، هي قطة مكسورة الرقبة وثعبان مفتوح الفم وطائر جارح، كانت محفوظة كمومياوات، وفقًا لدراسة نشرت الخميس في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".

وكان المصريون القدماء يؤمنون بالقيامة والحياة الأبدية. وللوصول إليهما، كان لا بد من تحنيط الجثث قبل وضعها في القبور، حيث يوضع مع الموتى المحنطين كل ما يمكن أن "يحتاجوا" إليه لاحقاً، من أغراض يستخدمونها دائماً وحيوانات وغيرها...

وقد تكون معظم الحيوانات التي كانت تعيش في مصر في تلك الحقبة حنطت، من القط إلى الصقر إلى التمساح، سواء أكانت حيواناً عزيزاً على صاحبه، أو لكي تكون قرباناً لأحد الآلهة. وثمة عيّنات عدة من هذه المومياوات الحيوانية محفوظة في متاحف العالم، ولكن كان من المستحيل لزمن طويل معرفة ما كان مخفياً تحت اللفائف دون الإضرار بالمومياوات.

مشاهدة الفيديو 02:03 شارك بدأ العلماء في فحص مومياء مصرية من العصر الروماني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2oogP تقنيات حديثة لكشف أسرار المومياوات

غير أن فريقاً من العلماء في بريطانيا نجح باستخدام التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد في معرفة ما تخفيه ثلاث مومياوات حيوانية محفوظة في "مركز مصر" بجامعة سوانسي (ويلز). ووفقًا للدراسة، توحي مورفولوجيا أول الحيوانات أنها "هرّ مصري أليف"، كان عمره خمسة أشهر عندما حنّط، وقد تم كسر فقراته عمداً في وقت نفوقه أو تحنيطه، لإبقاء رأسه في وضع مستقيم إلى الأبد.

أما المومياء الثانية فتبيّن أنها "تشبه إلى حد كبير" أحد أنواع الصقور، في حين أن الثالثة والأخيرة تشبه البيضة، وتحتوي في الواقع على أفعى كوبرا صغيرة ملتفّة "قد تكون نفقت بسبب كسر في العمود الفقري". والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو استخدام مادة صمغية لإبقاء فم الثعبان مفتوحًا، مما يشير إلى أن طقوس فتح الفم تم تطبيقها على الحيوان لإعداده للحياة ما بعد الموت.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)