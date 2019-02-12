 علماء بريطانيون يكشفون محتوى مومياوات حيوانية من مصر القديمة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 21.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

علماء بريطانيون يكشفون محتوى مومياوات حيوانية من مصر القديمة

نجح فريق من العلماء في بريطانيا باستخدام التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد في معرفة ما تخفيه ثلاث مومياوات حيوانية محفوظة في "مركز مصر" بجامعة سوانسي (ويلز). فما هي التفاصيل التي كشفتها هذه التقنية؟

مومياء لقطة من مصر القديمة في المتحف البريطاني في لندن

نجح فريق من العلماء في بريطانيا باستخدام التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد في معرفة ما تخفيه ثلاث مومياوات حيوانية. (صورة رمزية لمومياء قطة)

كشفت تقنية التصوير الشعاعي الثلاثي الأبعاد عن بعض تفاصيل ثلاثة حيوانات حُنطت في مصر القديمة، هي قطة مكسورة الرقبة وثعبان مفتوح الفم وطائر جارح، كانت محفوظة كمومياوات، وفقًا لدراسة نشرت الخميس في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".

وكان المصريون القدماء يؤمنون بالقيامة والحياة الأبدية. وللوصول إليهما، كان لا بد من تحنيط الجثث قبل وضعها في القبور، حيث يوضع مع الموتى المحنطين كل ما يمكن أن "يحتاجوا" إليه لاحقاً، من أغراض يستخدمونها دائماً وحيوانات وغيرها...

وقد تكون معظم الحيوانات التي كانت تعيش في مصر في تلك الحقبة حنطت، من القط إلى الصقر إلى التمساح، سواء أكانت حيواناً عزيزاً على صاحبه، أو لكي تكون قرباناً لأحد الآلهة. وثمة عيّنات عدة من هذه المومياوات الحيوانية محفوظة في متاحف العالم، ولكن كان من المستحيل لزمن طويل معرفة ما كان مخفياً تحت اللفائف دون الإضرار بالمومياوات.

مشاهدة الفيديو 02:03

تقنيات حديثة لكشف أسرار المومياوات

غير أن فريقاً من العلماء في بريطانيا نجح باستخدام التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد في معرفة ما تخفيه ثلاث مومياوات حيوانية محفوظة في "مركز مصر" بجامعة سوانسي (ويلز). ووفقًا للدراسة، توحي مورفولوجيا أول الحيوانات أنها "هرّ مصري أليف"، كان عمره خمسة أشهر عندما حنّط، وقد تم كسر فقراته عمداً في وقت نفوقه أو تحنيطه، لإبقاء رأسه في وضع مستقيم إلى الأبد.

أما المومياء الثانية فتبيّن أنها "تشبه إلى حد كبير" أحد أنواع الصقور، في حين أن الثالثة والأخيرة تشبه البيضة، وتحتوي في الواقع على أفعى كوبرا صغيرة ملتفّة "قد تكون نفقت بسبب كسر في العمود الفقري". والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو استخدام مادة صمغية لإبقاء فم الثعبان مفتوحًا، مما يشير إلى أن طقوس فتح الفم تم تطبيقها على الحيوان لإعداده للحياة ما بعد الموت.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)

  • Ägypten Archäologen entdecken alte Gräber in Luxor (Reuters/M. Abd El Ghany)

    بالصور: اكتشاف أثري مذهل في مصر

    عثر علماء الآثار على مقبرة فرعونية داخل منطقة ذراع أبو النجا غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر. داخل المقبرة عثر فريق التنقيب على"أمنمحتات"، صانع مجوهرات عدد من الفراعنة، والذي عاش في مدينة ثيبن الفرعونية بتلك المنطقة. وبالإضافة إلى صانع مجوهرات الفرعون، عُثر أيضاً على قبور مسؤولين كبار وحملة مناصب عليا إبان تلك الحقبة الزمنية.

  • Ägypten Archäologen entdecken alte Gräber in Luxor (Reuters/M. Abd El Ghany)

    بالصور: اكتشاف أثري مذهل في مصر

    أبدى وزير الآثار المصري، خالد عناني، أسفه على الحالة المتدهورة للمدافن. بيد أن تمثال صانع المجوهرات "أمنمحتات" وزوجته تبدو إلى حد بعيد غير ممسوسة، مثلها مثل بعض الآثار التي عُثر عليها في قبور مجاورة.

  • Ägypten Archäologen entdecken alte Gräber in Luxor (Reuters/M. Abd El Ghany)

    بالصور: اكتشاف أثري مذهل في مصر

    وجد الباحثون مومياوات في أحد القبور المجاورة، وقد تم تحليل مومياوات امرأة وطفلين منها. بعد عملية التحليل، تبين المرأة توفيت عن عمر ناهز الخمسين عاماً وأنها كانت تعاني من مرض بكتيري في العظام. ومن المرجح أن هذه المومياوات تنتمي إلى عهد العائلات الفرعونية الـ21 أو 22.

  • Ägypten Acht Mumien in Grab aus Zeit der Pharaonen entdeckt (picture alliance/AA/Str)

    بالصور: اكتشاف أثري مذهل في مصر

    في آذار/ مارس تم العثور على ثمان مومياوات تعود للعصر الفرعوني. إلى جانب ذلك، تم العثور على توابيت خشبية ذات ألوان زاهية، بالإضافة إلى آلاف التماثيل الصلصالية الصغيرة التي كانت تستخدم على ما يبدو كعطايا أثناء مراسم الدفن.

  • Ägypten Fund einer Ramses-Statue in Cairo (Reuters/M. Abd El Ghany)

    بالصور: اكتشاف أثري مذهل في مصر

    في حي المطرية في القاهرة، تم العثور على تمثال بالحجم الطبيعي في مارس/ آذار يعود على الأرجح للفرعون رمسيس الثاني. وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سلسلة من عمليات التنقيب الأثرية الطموحة خلال السنوات الماضية، على أمل أن تجلب الاكتشافات الجديدة المزيد من السياح. يوليا هيتز/ ر.م


مختارات

مصر تستخدم علوم الآثار كفرجة تلفزيونية

علماء في مصر افتتحوا أمام الكاميرات تابوتا يعود عمره لألفي سنة. الحفريات المثيرة والاكتشافات المذهلة من شأنها تحفيز السياحة وإخراجها من الأزمة.  

"رجل الثلج" يكشف عن أقدم حبل في تاريخ البشرية

أوتزي كنز من الأسرار عن تطور البشرية، فهو منح العلماء عشرات الأسرار عن تاريخ الإنسان. وفي اكتشاف جديد، يتوصل العلماء بفضله إلى أقدم حبل في التاريخ.  

نفرتيتي ـ ظاهرة حيرت العلم

معروفة عالميًا، أسطورية وغامضة: نفرتيتي هي زوجة الفرعون المصري اخناتون. بعد أكثر من مائة عام من اكتشاف تمثال نصفي لها، يحاول فريق من الخبراء الدوليين العثور على القطع المفقودة لإكمال ما تبقى من قصتها.  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Sinai Archäologie Ausgrabung Fort

دراسة : رموز الحب والغزل في زمن الفراعنة 12.02.2019

يبدو أن الحب قد احتل مكانة كبيرة عند المصريين القدماء، الذين عرفوا قصائد الحب والغزل بالحبيب وعلموها لأبنائهم. فقد كشفت دراسة مصرية عن قصص الحب العظيمة مشيرة إلى العديد من رموز الحب آنذاك. فما هي أشهر هذه القصص ورموزها؟

Ägypten Tempel Karnak Sonnenaufgang

ضجة في مصر بسبب قرار نقل "كباش الفراعنة" إلى ميدان التحرير 30.12.2019

موجة انتقادات واسعة تطال الحكومة المصرية بعد إعلان عزمها نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش بمعبد الأقصر بجنوبي مصر إلى ميدان التحرير الشهير وسط القاهرة. فماهي أسباب تلك الإنتقادات وكيف ردت عليها الحكومة؟

Pressevorbesichtigung zur Ausstellung PharaonenGold in Völkingen

ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه 24.05.2019

اعتقد الفراعنة في مصر القديمة أنهم سيصبحون خالدين عن طريق استخدام الذهب، وهذه هي الفكرة الرئيسية لمعرض "ذهب الفراعنة في متحف Völklinger Hütte، حيث يظهر المعرض أبرز المقتنيات التاريخية الفرعونية والفريدة من نوعها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  