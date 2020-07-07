 علماء ألمان يطورون اختباراً جديداً لاكتشاف فيروس كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.07.2020

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صحة

علماء ألمان يطورون اختباراً جديداً لاكتشاف فيروس كورونا

تعتمد الطريقة الجديدة على قياس طيف الكتلة للفيروس لاكتشاف وجود أصغر كمية منه وهو ما حدث مع محلول غرغرة استخدمه مرضى مصابون بكورونا. الطريقة الجديدة قد تسهل كثيراً تطوير طريق أخرى أكثر بساطة للكشف عن الفيروس.

صورة أرشيفية لإحدى وسائل الكشف عن فيروس كورونا

قد تمهد الطريقة الجديدة الطريق أمام ابتكار وسائل أبسط نسيباً لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

تمكن علماء في قسم الصيدلة بجامعة هاله-فيتنبرغ الألمانية من اكتشاف وجود أصغر كمية من فيروس كورونا في محلول غرغرة عن طريق قياس طيف الكتلة ما قد يمهد الطريق أمام ابتكار طريقة أبسط نسيباً لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

مختارات

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار لمواجهة كورونا، استطاعت قمة عالمية جمع نحو 7 مليار دولار لتأمين اختبارات ولقاحات وعلاجات للمرض، خصوصاً للمجتمعات الأكثر فقراً. (27.06.2020)

بخلاف موقف وزير الصحة، أيد وزير الداخلية الألماني فكرة إجراء اختبارات مجانية للكشف عن كورونا للجميع، على خطى ولاية بافاريا. ومع عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، كشف وزير الاقتصاد عن الموعد المحتمل لتعافي اقتصاد بلاده. (05.07.2020)

واستخدم الصيادلة في بحثهم محاليل غرغرة استخدمها مرضى مصابون بكورونا، حسبما ذكرت الجامعة اليوم الأربعاء (15 يوليو/تموز 2020).

وأوضحت الجامعة أن الطريقة الجديدة يمكنها مستقبلاً أن تكون مكملة للاختبارات المعتادة حالياً، وأشارت إلى أنها ستواصل تحسين هذه الطريقة لتوفير أداة معيارية للتشخيص. وطورت المشرفة على الدراسة، اندريا زينتس وفريقها طريقة للبحث عن مكونات فيروس كورونا، المعروف أيضا باسم "Sars-CoV-2".

وقالت زينتس: "نقيس بشكل مباشر البيتيدات (سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية) التي تصدر عن الفيروس وليس المادة الوراثية له". وأضافت أنه حتى مع توافر كمية ضئيلة من محلول الغرغرة، تمكن العلماء من إيجاد مكونات من بروتين الفيروس، مشيرة إلى أن "الاختبار شديد التخصص للفيروس لأنه يستهدف مكونات البروتين الموجودة فقط في الفيروس المتحور".

وأوضحت زينتس أنه يمكن إجراء الاختبار حالياً في غضون 15 دقيقة تقريباً، وقالت إن مجموعة العمل التابعة لها تحاول حالياً تقليص فترات التحليل، لافتة إلى أنهم يستخدمون لهذا الغرض مكونات الفيروس المخلقة اصطناعياً.

وقالت إنه يجب توضيح ما إذا كانت هذه الطريقة تصلح فعلياً لاكتشاف فيروس كورونا، وذكرت أن تحليل العينة لن يكون في هذه الحالة مجهداً كما سيكون من الممكن تطبيقه بواسطة أشخاص غير متخصصين.

وذكرت الجامعة أن طريقة التشخيص الجديدة لن تكون متاحة قريباً، مضيفة أن المشرفة على الدراسة تأمل في أن تكون الطريقة جاهزة  للاستخدام في غضون بضعة أشهر.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

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  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

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  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

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  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

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  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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