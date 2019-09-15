 علماء ألمان يثبتون مقولة ... ″ومن الحب ما قتل″ | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

علماء ألمان يثبتون مقولة ... "ومن الحب ما قتل"

يرى خبراء ألمان أن الحب الفاشل قد يكون أيضاً سبباً في موت العاشقين، إذ يصبحون عرضة لما يطلقون عليه "متلازمة القلب المكسور" التي تصيبهم بقصور القلب الحاد الناجم عن التوتر العاطفي، فما العلاج منها؟

Symbolbild junge Frau, Blick (picture-alliance/imageBroker/K. Lehmann)

قال العرب قديماً: "ومن الحب ما قتل"، وعلى اختلاف تفسيرات هذه المقولة والجدل حول مصدرها، فإن خبراء ألمان يرون أن تعاسة القلوب الكسيرة يمكن أن تنتهي بالموت فعلاً. وقد لا ينظر الكثير من الأشخاص بجدية إلى أعراض "القلب المكسور" التي يسببها انهيار العلاقة العاطفية، ويفترضون أن حالة ألم القلب سوف تزول مع الوقت.

بيد أن أستاذ العلاج النفسي غونتر سايدلر يقول إن وجع القلب هو وصف "غير ضار إلى حد بعيد ... حالات الانفصال والتعاسة في الحب لا تؤدي فقط إلى تعاسة مؤقتة، ولكن في الواقع تُصيب الأشخاص بالمرض". ويشير الأستاذ الألماني إلى أن زوال ألم القلب هو ما يحدث غالباً، لكن بالتأكيد ليس دائماً. وفي هذا السياق يقول سايدلر: "يمكن أن يستمر الألم لمدة عامين... وأحياناً مدى الحياة".

من جانبها تقول إيلينا سون، مؤلفة كتاب عن ظاهرة وجع القلب، إنه لا ينبغي غض النظر عن التعاسة في الحب وتجاهلها، وتضيف: "يمكن أن تكون الأعراض مشابهة لأعراض الاكتئاب". ويمكن لهؤلاء الذين يعانون من تعاسة الحب أن يتعرضوا إلى افتقاد النظرة الصحيحة للأمور، وسيطرة مشاعر اليأس والقنوط عليهم مع إصابتهم بالأرق وانعدام الشهية والشعور بالخمول.

Symbolbild Traurigkeit

عيادة لمكسوري الفؤاد

وتدير سون وكالة استشارية متخصصة في التعامل فقط مع حالات وجع القلب هذه. وتتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين تساعدهم بين 30 و40 عاماً، لكنها ترى أيضا الكثيرين ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً. وتقول: "غالباً ما يسأل كبار السن أنفسهم عما إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي سيقعون فيها في الحب".

وفي هذا السياق توضح سون أن الأمر المهم بالنسبة للأشخاص، بغض النظر عن أعمارهم، هو الاعتناء بأنفسهم بشكل صحيح. وتضيف: "من المفيد للكثير من الناس أن يتحدثوا عن وضعهم وأن يعرفوا الأشياء التي لا يزال لها معنى في حياتهم".

ويمكن أن تتمثل هذه الأشياء في وظيفة يجدونها مرضية أو هواية أو تواصل مع أصدقاء جيدين. ولكن ماذا يفعل المرء عندما لا يجدي أي شيء؟ عن ذلك أستاذ العلاج النفسي غونتر سايدلر: "بعض الناس تعذبهم الذكريات باستمرار ... هذه الذكريات تقتحم أذهان الناس بلا هوادة ويشعرون بالعجز تجاهها". ويشير إلى أنه في بعض الحالات، قد يحتاجون إلى مساعدة خارجية. لكن وجع القلب ليس دائماً الرفيق المظلم الذي يحتل ببطء مكاناً أكبر وأكبر في حياة الناس. في بعض الحالات، قد يكون قاتلاً، وهي ظاهرة تعرف باسم "متلازمة القلب المكسور".

حين تداهم ذكريات التفاصيل الصغيرة باستمرار وتقتحم الأذهان بلا هوادة يشعر البعض بالعجز التام تجاهها

حين تداهم ذكريات التفاصيل الصغيرة باستمرار وتقتحم الأذهان بلا هوادة يشعر البعض بالعجز التام تجاهها

طرق العلاج

ويعاني المصابون بهذه المتلازمة من قصور القلب الحاد الناجم عن التوتر العاطفي. عن هذا تقول خبيرة علم الأحياء كاترين ستريكفوس-بوميك: "يأتي كثيرون إلى المستشفيات مصابين بآلام في الصدر وضيق في التنفس وكل شيء يوحي بنوبة قلبية". وتشير إلى أنه عادة ما يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص مثل أولئك الذين يعانون من قصور القلب.

وتضيف بالقول: "على عكس المصابين بأزمات قلبية، فإن المصابين بمتلازمة القلب المكسور عادة يتعافون جيداً إذا نجوا من المرحلة الحادة الخطيرة... وبعدها بشهرين، عادة ما يكونون بصحة جيدة". ومع ذلك تنصح الخبيرة هؤلاء المرضى بطلب المساعدة النفسية. وتقول: "يعاني المرضى في بعض الأحيان من الانتكاس. وعندها يمكن أن يكون العلاج مفيدا لتجنب التدهور في اتجاه وضع مرهق عاطفياً آخر، وكذلك معالجة الأزمة التي تسببت في المرض بشكل أفضل".

ع.غ/ ط.أ (د ب أ)

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    الكاتب: علي المخلافي


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