علماء ألمان: التوصل لمادة فعالة تُبطل مفعول فيروس كورونا!

يبحث العلماء في جميع أنحاء العالم بشكل كبير عن مكون فعال يمكن أن يساعد في مكافحة جائحة كورونا، وحسب الموقع الألماني المهتم بقضايا الصحة "هايل براكسس نيت" فقد توصل فريق بحث ألماني إلى مادة فعالة جديدة يمكن أن تحمي الخلايا من عدوى فيروس كوفيد.

وقام باحثون من جامعة "راينشه فريدريش فيلهيم" بمدينة بون ومركز الأبحاث "سيزار" بعزل جزيء يمكن أن يفتح طرقا جديدة لمكافحة فيروس كورونا. وتتطابق مواصفات المكون النشط الجديد بالبروتين الشائك في فيروس كورونا الذي يرتبط بالخلايا من أجل إصابتها.

ففي المختبر توصل الباحثون إلى أن العنصر النشط الجديد قادر على منع الفيروس من اختراق الخلايا، وتم عرض النتائج في المجلة العلمية "آنغيفانتر شيمي"، كما جاء في موقع "إينوفايشن أوريجينس".

وذكر فريق العلماء أن العنصر النشط الجديد المسمى "أبتمر" هو من سلاسل الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين القصيرة المتكونة بالأساس من كروموسومات، وتمتلك سلالة الحمض النووي هذه خاصية الارتباط بجزيئات أخرى.

ولم يستخدم الفريق العلمي فيروسات كورونا ولكن ما يسمى بالفيروسات الزائفة مجهزة بالبروتين المشوك، إلا أنها لا تسبب أي أمراض. وقال البروفيسور مايكل فامولوك من معهد "لايمس"، والذي يعمل بشراكة أيضا مع مركز الأبحاث "سيزار" في بون، في هذا الصدد: "علينا الآن أن نرى ما إذا كانت نتائجنا فعالة أيضا عند استعمال فيروسات حقيقية".

وفي حال تم تأكيد هذه النتائج على المدى المتوسط​​، على سبيل المثال، يمكن توفير نوع من رذاذ الأنف بإمكانه الحماية من الإصابة بكورونا. لكن حتى ذلك الحين، يلزم إجراء المزيد من الدراسات التي ستستغرق بالتأكيد شهورا، ولن يبقى أمام العالم سوى الإسراع في التلقيح لكبح الفيروس الفتاك.

ع.اع. / م.س