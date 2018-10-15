 علامة تجارية ألمانية تحكي قصة نجاح مهاجر من بلاد الرافدين | ثقافة ومجتمع | DW | 24.10.2018

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ثقافة ومجتمع

علامة تجارية ألمانية تحكي قصة نجاح مهاجر من بلاد الرافدين

لاجئ عراقي سابق لم يكن يتخيل أن "ينافس" شركات ألمانية بعلامة تجارية مستوحى اسمها من حضارة بلاد ما بين النهرين. هنا قصة مناف الرحال.

DW - Erste Schritte in Deutschland Arabisch (DW/Al-Bedry)

"تعلمت في ألمانيا الاعتماد على النفس وعدم الاتكال أو انتظار المساعدة من أحد، حتى من أهلي"، يقول مناف اللاجئ السابق، مضيفاً أنه لم يتخيل في يوم من الأيام أن "ينافس" شركات ألمانية بعلامة تجارية مستوحى اسمها من حضارة بلاد ما بين النهرين.

مختارات

كثير من اللاجئين الجدد يواجهون صعوبات المجتمع الجديد. اللغة والعقلية الألمانية وظروف العيش، لا سيما السكن تترجم أهم الصعوبات التي يواجهونها. هذه قصة شابين سوريين ذللا الصعاب وحققا نجاحاً خلال برامج الاندماج في مدينتهما. (25.04.2018)

في العاصمة البرتغالية لشبونة، نجح لاجئون سوريون في التغلب على معاناتهم وبدء حياة جديدة، بافتتاح مطعم يقدم الوجبات والأطباق السورية المعروفة للسكان المحليين. خلف قصة النجاح تقف مبادرة محلية وسيدة وعمال لاجئون. (31.05.2018)

مناف لاجئ عراقي سابق قدم إلى ألمانيا في مقتبل العمر بعدما تقطعت به سبل الأمل في العراق بسبب سوء الأحوال السياسية وقلة فرص العمل. "ما دفعني إلى القدوم هنا، هو طبيعة ألمانيا بشكل عام والفرص الكثيرة المتوفرة، بعيداً عن النزاعات السياسية"، و يضيف مناف: "اليوم أملك علامة تجارية مسجلة بإسمي في ألمانيا بعد رحلة سنوات طويلة في اللجوء والدراسة والعمل".

"تعلمت عدم الاتكال على أحد"

في سن 19 وعلى الرغم من رفض الأهل شد مناف سلمان الرحال صوب ألمانيا. عند وصوله إلى ألمانيا مكث الشاب 10 أيام في مطار فرانكفورت، أجرت الشرطة الألمانية معه عدة تحقيقات، استمر بعضها 10 ساعات متواصلة، "كان شعوراً مقلقاً وغامضاً، فقد أيقنت حينها أن قراري لا رجعة فيه وأن حياتي كلها تغيرت نحو المجهول" يصف مناف حالته.

أرسل بعدها إلى ملجأ في قرية صغيرة في جنوب غرب ألمانيا، "مكثت هناك 11 شهراً ولم يسمح لي بمغادرة القرية إلا بموافقة خاصة. كان الأمر جديداً وصعباً علي وعملت في أشياء مختلفة لكسب بعض المال لشراء الكتب". في ذاك الوقت لم يكن طالب اللجوء يحصل على أي مساعدة مادية نقداً، وكان عليه شراء ما يحتاجه بقسائم. "ذهبت إلى متجر لشراء قاموس، ولم يكن في جيبي سوى القسائم التي أعطيت لنا، أحرجت كثيراً عندما بدأ الجميع ينظر إلي وخاصة بعدما اتصلت البائعة بمكتب المساعدات لتتأكد من السماح لي بالشراء، حينها لم أكن أتكلم الألمانية بعد وأحسست بالإحراج".

DW - Erste Schritte in Deutschland Arabisch (DW/Al-Bedry)

هذا ما دفع مناف إلى العمل كمساعد بناء ومساعد حارس بأجور قليلة جداً في الساعة ليحصل على بعض المال. "هذا التغيير الكبير في حياتي، تعلمت منه الكثير وواجهت به الكثير، وتغير تفكيري وساعدني في تعلم الاعتماد على النفس ومواجهة مشاكلي لوحدي".

عندما يكون الواقع أجمل من الحلم

بعد أربع سنوات من قدومه إلى ألمانيا بدأ مناف بتعلم اللغة على نفقته الخاصة والعمل على معادلة شهادة الثانوية. "كنت أراسل الجامعات الألمانية للاستفسار عن الدراسة والشروط المطلوبة"، ويضيف: "يجب أن أعترف بأني ارتكبت خطأ، باتكالي على معلومات كنت أسمعها من بعض المقربين والأصدقاء دون اللجوء إلى مكاتب الاستشارة والدوائر الألمانية، مما أفقدني كثير من الوقت والجهد".

ولم تكن هذه هي النهاية فقد بدأ مناف مرحلة جديدة مع صعاب أكثر في خوض تجربة الدراسة والعمل في آن واحد. كان مناف يحلم في دراسة طب الأسنان، ولكن بسبب أخطاء ارتكبها في طلب التقديم على الجامعة، أضاع فرصة الحصول على مقعد دراسي في طب الأسنان. "اقُترحَ علي أن أدرس الأحياء كحل مؤقت للانتقال بعدها إلى طب الأسنان". لكن مناف تفاجئ بإعجابه الشديد بالأحياء والتي أثارت اهتمامه وقرر التخصص في الكيمياء الحيوية، "فقدت الأمل كلياً في أن أكمل دراستي الجامعية في يوم من الأيام، وخاصة أن البعض كان يحبطني بقولهم أني كبرت في العمر ولا وقت لدي في الدراسة بسبب العمل"، يذكر مناف ويضيف أن الأمل عاد من جديد عندما بدأ أول خطوات الدراسة.

DW - Erste Schritte in Deutschland Arabisch (DW/Al-Bedry)

"بدأت المشروع بـ 150 يورو فقط"

لم تكن هذه الأحداث التي رواها مناف لمهاجر نيوز نهاية الصعاب التي مر بها، فحين تخرج من الجامعة بدأ العمل في شركة مختصة بالمواد التجميلية، وبعد سنتين من العمل هناك بدأ مناف بالتفكير في أن يكون وكيلاً لشركات ألمانية في العراق." لم يكن ذلك بالأمر السهل فسبب الديون التي تراكمت أثناء دراستي الجامعية لم يكن لدي المال الكافي، وبدأت المشروع بـ 150 يورو فقط"، وبحث مناف حينها على وسيلة أخرى تتيح له الاستمرار في مشروعه وقام بالاطلاع على تسويق المنتجات عن طريق الأنترنت. "بعد بحث وجهد كبير قمت بإنشاء صفحة على الفيسبوك لعرض المنتجات في العراق على أمل إيجاد ممول يتكفل بشراء المنتجات مني". لكن حتى بعد إيجاد ممول لم يصبح الأمر أسهل وأصبح ضغط الشركات أكبر وخاصة مع عدم التزام السوق العراقي بالكميات، "بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في العراق لم يكن بمقدوري الاعتماد عليهم وخاصة عندما زادت الضغوطات من شركات الوكالة التي كانت تهدد بسحب الوكالات مني. عندها فكرت بتأسيس علامة تجارية خاصة بي".

العمر مجر "رقم"

بعد الدراسة والبحث استطاع مناف تأسيس علامة تجارية خاصة به مستفيداً من تجاربه السابقة في التسويق الإلكتروني وفي عمله في شركة مواد تجميلية. "بحكم دراستي للأحياء قمت بتصنيع مواد للشعر بنفسي وأسست العلامة التجارية .Dr. Schedu Berlin. يجمع الاسم بين الحضارة الآشورية، واسم ثورها المجنح، والعاصمة الألمانية، برلين.

أبرز العقبات التي واجهته في هذه المرحلة التسجيل والحصول على شهادات وإجازات التصنيع. ويضيف مناف أن هدفه هو "تطوير مستمر للنفس وكسب خبرات في مجال الأعمال والنجاح به عن طريق بناء شركة ألمانية كبيرة داخل إحدى أقوى الدول الصناعية بالعالم". ينصح مناف المهاجرين الجدد بتعلم اللغة بمستويات عالية، "فهي مفتاح الاندماج"، ويضيف: "اكملوا دراستكم مهما كبرتم فالعمر مجرد رقم".

زينب عباس كريم -مهاجر نيوز

  • Marlene Dietrich (picture-alliance/dpa)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    مارلينيه ديتريش

    المغنية والممثلة الألمانية مارلينيه ديتريش التي تميزت بصوتها الجذاب وعيونها الساحرة. حصلت على الجنسية الأمريكية في عام 1939 بعد أن هاجرت من ألمانيا النازية. لاجئة بارزة، انتقدت هتلر بكل جرأة وغنت للقوات الأمريكية خلال الحرب في حين حُظرت أفلامها في ألمانيا. ولكنها قالت: "ولدت ألمانية وسأظل ألمانية إلى الأبد".

  • Henry Kissinger (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    هنري كيسنجر

    كان أستاذاً في جامعة هافارد في العلاقات الدولية ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الـ56 السابق. ومن أهم مؤسسي السياسة الخارجية الأمريكية. في عام 1938 هرب كيسنجر، المولود في بافاريا بألمانيا، مع عائلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من الاضطهاد النازي. ومع ذلك قال كسنجر وهو في عقده التاسع: " مازالت ألمانيا جزء مني".

  • Madeleine Albright Ex-Außenministerin (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    مادلين أولبرايت

    ولدت مادلين أولبرايت في ما يعرف اليوم بجمهورية التشيك، وهربت مع أهلها إلى الولايات المتحدة في عام 1948 عندما تسلم الشيوعيون الحكم في التشيك. وانخرطت في العمل السياسي لتتسلم أعلى منصب في الحكومة الأمريكية وتكون بذلك أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية (1997-2001).

  • Albert Einstein (Imago/United Archives International)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    ألبرت أينشتاين

    عالم فيزياء يهودي ألماني، عرف بالنظرية النسبية وحاز على جائزة نوبل في الفيزياء. أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في عام 1933 توضح له جلياً عدم التمكن من العودة إلى بلده بسبب النازيين. كانت مشاعره مختلطة عن الحياة في المنفى. وكتب ذات مرة بأنه محظوظ بفرصة العيش في برينستون إلا أنه يشعر بالعار لأنه يعيش بأمان في حين أن الآخرين في بلده يعانون الأمرين.

  • George Weidenfeld (picture-alliance/dpa/N.Bachmann)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    جورج فايدنفيلد

    ولد في فيينا في عام 1919، هاجر الناشر اليهودي اللورد جورج فايدنفيلد إلى لندن بعد أن ضمت النازية النمسا. شارك في تأسيس شركة للنشر، وشغل منصب مدير مكتب الرئيس الأول لإسرائيل. ومول حملات إنقاذ المسيحيين في العراق وسوريا. ومن أحد أقواله:" لا يمكنني إنقاذ العالم.. ولكن يتوجب علي سداد ديوني".

  • Bela Bartok (Getty Images)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    بيلا بارتوك

    لم يكن المؤلف الموسيقي المجري الموهوب، وعازف البيانو اللامع بيلا بارتوك يهودياً، إلا أنه كان ضد نهوض النازية واضطهاد اليهود. انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1940. ومن أحد أقواله: "الفكرة الرئيسية التي تهيمن علي هي أن الأخوة البشرية فوق كل الصراعات".

  • Milos Forman (picture-alliance/abaca/V. Dargent)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    ميلوس فورمان

    ولد المخرج والممثل ميلوس فورمان في عام 1932 في التشيك وغادرها متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ربيع براغ في عام 1968. حيث رُشح فلمان له لجائزة الأوسكار، وهما: (One Flew Over the Cuckoo's Nest) عام 1975 و(Amadeus) عام 1984.

  • Isabel Allende (Koen van Weel/AFP/Getty Images)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    ايزابيل الليندي

    حصل الانقلاب على الرئيس التشيلي سيلفادور الليندي، عمّ الروائية إيزابيل الليندي في عام 1973. ونُفيت الأديبة التشيلية على إثر ذلك إلى فنزويلا بعد تعرضها للتهديد المباشر، ومن ثم استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية. وصفت رواياتها بالواقعية السحرية ورشحت لجوائز عالمية. من أهم أعمالها: "بيت الأرواح" و "إيافا لونا".

  • Miriam Makeba (Getty Images)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    ميريام ماكيبا

    كانت تلقب بـ (أم أفريقيا). أثار نشاطها ضد النظام العنصري غضب السلطات في بلدها جنوب أفريقيا مما دفعهم لتجرديها خلال جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنعها بذلك من العودة إلى ديارها. حازت أغنيتها (باتا باتا) على المرتبة الأولى عالمياً. عاشت هذه المغنية الأسطورة في الولايات المتحدة وغينيا قبل أن ترى بلدها مجدداً بعد عدة عقود في المنفى.

  • Sitting Bull (Imago/StockTrek Images)

    مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

    الثور الجالس (سيتينغ بول)

    من أشهر قادة الهنود الحمر، سكان أميركا الأصليين، في التاريخ. هل تعلم بأنه قضى عدة سنوات من حياته كلاجئ؟ هرب إلى كندا في عام 1877 بعد معركة لتل بيغ هورن شرقي مونتانا بأمريكا. عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1881 حيث أُسر وأطلق سراحه وأبقي تحت المراقبة لاحقاً.


مختارات

مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

هربوا من بلادهم ربما لفترة قصيرة مؤقتة، ولكن الشهرة والنجاح والفرص كانت بانتظارهم لتحدث تغييراً كبيراً في مسار حياتهم وخططهم: ممثلون، وموسيقيون، وسياسيون، وعلماء. تعرَّفْ على 10 مشاهير لم تكن تعلم أنهم لاجئون. (20.10.2016)  

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