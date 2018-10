علامة تجارية ألمانية تحكي قصة نجاح مهاجر من بلاد الرافدين

مشاهير لم نعلم أنهم لاجئون

ميلوس فورمان

ولد المخرج والممثل ميلوس فورمان في عام 1932 في التشيك وغادرها متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ربيع براغ في عام 1968. حيث رُشح فلمان له لجائزة الأوسكار، وهما: (One Flew Over the Cuckoo's Nest) عام 1975 و(Amadeus) عام 1984.