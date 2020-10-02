 علامات وأعراض نقص فيتامين ″أ″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.12.2021

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صحة

علامات وأعراض نقص فيتامين "أ"

عادة ما نربط فيتامين "أ" بالجزر وقوة النظر، غير أن هذا الفيتامين مهم جداً لباقي أعضاء ووظائف الجسم. ما أبرز علامات وأعراض نقص هذا العنصر الحيوي؟ وأين نعثر عليه؟

Mexiko Central de Abastos in Mexico City

فيتامين "أ" ليس مادة واحدة، بل هو مجموعة كاملة مما يسمى بالريتينويدات. الريتينويدات هذه قابلة للذوبان في الدهون وتؤدي العديد من المهام الحيوية في جسم الإنسان، وهذا هو السبب في أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، كما جاء في موقع Vital  المعني بالشؤون الصحية واللياقة البدنية.

العمى الليلي

فيتامين "أ" عنصر مهم في الصبغة البصرية في شبكية العين. ويؤدي نقصها إلى تردي الرؤية في الغسق والظلام. وهذه إشارة تحذيرية لنقص هذا الفيتامين أو بيتا-كاروتين، الذي يتحول لفيتامين "أ" في الجسم.

مختارات

تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.

يلعب فيتامين "ب 12" دوراً أساسياً في صحة الجسم على مستويات مختلفة وخصوصاً على الصحة العقلية، ويؤدي نقصه إلى مشاكل خطيرة. فأين تكمن أهمية هذا الفيتامين وما دوره الصحي الذي يؤثر على الحياة اليومية؟

كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.

يحرص العديد من الناس على تناول فيتامين سي، سواء بتناول المأكولات التي تحتوي عليه أو من خلال المكملات الغذائية. لكن العلماء ينبهون أيضا إلى فوائده المتعددة التي يمكن تحقيقها بالاستخدام الخارجي لهذا الفيتامين على الجلد.

بالنسبة لكثير من الأشخاص قد تكون البستنة هواية جانبية لتمضية الوقت، غير أن بعض الدراسات قد كشفت وجود فوائد مذهلة لأعمال العناية بالحديقة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية. فما هي؟

ويمكن أن يؤدي النقص إلى جفاف العينين أيضاً.

جفاف الجلد

كما في حال العينين، يمكن أن تجف الأنسجة الأخرى إذا لم نتناول ما يكفي من البيتا-كاروتين أو إذا كنا نعاني من نقص فيتامين "أ" بسبب مرض مثل تليف الكبد أو الاضطرابات الهضمية أو الإسهال المزمن. يمكن أن يؤثر هذا على الجلد. ومن هنا فإن جفاف الجلد هو إشارة تحذير مهمة تستلزم فحص قيم الدم والكبد.

القابلية للمرض

يلعب فيتامين "أ" أيضاً دوراً مهماً في جهاز المناعة لدينا على شكل ما يسمى بحمض الريتينويك، حيث ينظم وظيفة الخلايا التائية التي تتعرف على الأجسام الغريبة والخلايا البائية التي تنتج أجسامنا المضادة. علاوة على ذلك، فيتامين "أ" مهم للأغشية المخاطية وبالتالي يساعد في الحماية من الالتهابات. لذلك، إذا مرضت بسهولة، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين أ.

بالنسبة للمدخنين، أدى تناول مكملات فيتامين "أ" إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة حسب دراسات، ولهذا السبب يجب ألا يتم تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشراف وتوجيه طبي!

قلة الخصوبة

نقص فيتامين "أ" يمكن أن يؤثر في الواقع على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال حيث أن الفيتامين ضروري لوظيفة الغدد التناسلية.

يجب على المرأة الحامل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "أ" فقط تحت إشراف طبي، لأن الجرعات العالية يمكن أن تعرض الجنين للخطر

الإرهاق وقلة الشهية

يمكن أن تحدث هذه الأعراض المنتشرة مع العديد من حالات نقص المغذيات، وهذا هو السبب في أن التعب أو فقدان الشهية وحده لا يسمح بتشخيص نقص فيتامين أ. لذلك من المهم للغاية أن تستشير طبيبك في حالة التعب المزمن على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم. يمكن أن تشير هذه الأعراض أيضاً إلى نقص أوميغا 3 أو فيتامين ب 12.

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فيتامين د - فيتامين مفيد؟

أين يوجد فيتامين "أ"؟

بالإضافة إلى الجزر تحتوي نباتات ومنجات حيوانية فيتامين "أ" أو بيتا-كاروتين:

البطاطا الحلوة

القرع

البندورة

الفاصوليا الخضراء

البروكولي

السبانخ

البيض

الكبد

خ.س

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    "الكركديه" نبات شجيري معروف ويتناوله الكثيرون كمشروب ساخن، إلا أن قليلين يعرفون بأن هذا النبات يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 1.3 غرام لكل مائة غرام منه.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يطلق على ثمار النبق اسم ليمون الشمال، فهي تحتوي على كمية وافرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.7 غرام لكل مائة غرام. كما يمكن تناول النبق كعصير.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.16 غراماً لكل مائة غرام. لذا، يُنصح بالإكثار من تناوله في وجبات الطعام.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الكالي، وهو من أنواع الكرنب أو البروكولي، له قيمة غذائية عالية. فبالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الحديد، تبلغ نسبة فيتامين "سي" فيه 0.15 غراماً لكل مائة غرام.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يعتبر "كرنب بروكسل" أو الكرنب المسوّق"، من الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.12 غراماً لكل مائة غرام. لكن بعد طهيه تنخفض النسبة إلى 0.06 غرام.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    تحتوي الفليفلة (البابريكا) على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي". ويُنصح بتناول الثمرات الحمراء والصفراء من هذه الخضروات للحصول على أكبر كمية من الفيتامين.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يحتوي القرنبيط الأخضر أو البروكولي على 0.09 غراماً من فيتامين "سي" لكل مائة غرام. وعند سلقه يفقد تقريباً نصف هذه الكمية. لكنه أيضاً غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من السرطان.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الكيوي رغم صغر حجمها، إلا أنها صحية وطعمها لذيذ جداً. ويحتوي الكيوي على 0.06 غراماً لكل مائة غرام من فيتامين "سي"، وهي نسبة تفوق ما يحتويه البرتقال.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الليمون من الحمضيات الغنية بفيتامين "سي"، فهو يحتوي على 0.05 غراماً لكل مائة غرام. ولليمون فوائد كثيرة، فهو يساعد على تخفيف الوزن وإزالة الشحوم، وشرابه منعش جداً.

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    أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    البرتقال غني بفيتامين "سي"، التي تصل نسبته فيه إلى نصف غرام لكل مائة غرام. وللاستفادة من كامل كمية الفيتامين بداخله، يُنصح بتناوله طازجاً، لأن تخزين البرتقال يفقده جزءاً من الفيتامين. الكاتبة: دالين صلاحية


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