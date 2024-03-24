علامات في عينيك تنذر بارتفاع نسبة الكوليسترول!

يمكن أن يظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على العينين في شكل رواسب دهنية. فكيف ينشأ مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم؟ وما مخاطر هذا المرض؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟

عادة ما تتكون رواسب دهنية غير ضارة على القرنية عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، لكن إذا تشكلت هذه الرواسب قبل سن الخمسين، فهذا ما يكون غالبا مؤشرا على ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وهو ما يسمى فرط كوليسترول الدم.

كما يجب توخي الحذر عند تشكل رواسب صغيرة صفراء اللون على الجفن، أو ما يسمى بـ "الزانثلازما"، إذ تعد من علامات اضطراب التمثيل الغذائي للدهون. وقد تظهر زيادة في نسبة الكوليسترول في بشرة الوجه، وفق تقرير نشره موقع Infranken الألماني.

وقد يشير وجود رواسب الكوليسترول على القرنية إلى اضطراب في استقلاب الدهون، وخاصة فرط كوليسترول الدم العائلي، والذي يكون عادة وراثياً.

يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع كبير في مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والنوبات القلبية. ويمكن أن تنشأ مستويات الكوليسترول المرتفعة أيضاً بسبب نمط الحياة.

ترسبات في العينين

النظام الغذائي الغني بالأحماض الدهنية المشبعة والمتحولة، وعدم ممارسة الرياضة البدنية، والسمنة والتدخين يساهم في تطور فرط كوليسترول الدم المكتسب. ووفق الخبراء، فإن نسبة صغيرة فقط من المصابين يعانون من اضطراب استقلاب الدهون العائلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور هذه الرواسب ليس مرتبطاً بزيادة الوزن. إذ حتى الأشخاص النحيفون يمكن أن يكون لديهم مستويات غير مناسبة من الدهون في الدم وتظهر عليهم تغيرات في الجفون.

من المهم فحص سبب ترسبات الكوليسترول في العين، فغالباً ما تلعب العوامل الوراثية دوراً، بينما في حالات أخرى يمكن أن تنشأ الترسبات الصفراء بسبب أمراض مصاحبة مثل مرض السكري أو التهاب البنكرياس أو أمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني الكحولي أو تليف الكبد. لهذا من المستحسن استشارة الطبيب أولاً لمعرفة سبب ظهورها.

وكذلك تعديل عاداتك الغذائية وتناول الأدويةالمناسبة يمكن أن يؤدي في كثير من الحالات إلى تراجع الورم الأصفر مع تحسن مستويات الدهون في الدم.

إ.م